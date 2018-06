Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások segítéséhez: az Állami Számvevőszék elnöke szerint az adminisztratív könnyítések önmagukban is felérnének egy adócsökkentéssel.","shortLead":"Több lépcsőben a személyi jövedelemadó kulcsa egy számjegyűre csökkenhet, de ez nem elegendő a kisvállalkozások...","id":"20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc00a7e-a72e-4b55-b2ec-4d14583f2dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_ASZelnok_Helytelen_hogy_a_bank_a_csaladi_ezustre_teszi_ra_a_kezet","timestamp":"2018. június. 12. 09:57","title":"ÁSZ-elnök: „Helytelen, hogy a bank a családi ezüstre teszi rá a kezét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát. Pedig alig találtak neki gyakorló helyet.","shortLead":"Vakon vizsgázott kitűnőre szakácsként a kisteleki Kurucsai Szabolcs, trükkös megoldásokkal oldotta meg, hogy nem lát...","id":"20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b900f2ea-ea61-4134-a0a3-c4095c7489fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a050d6d-a7e8-400b-818d-af5e4b589f84","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Bebizonyitotta_vakon_is_lehet_szakacs","timestamp":"2018. június. 12. 11:35","title":"Bebizonyította, vakon is lehet szakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e66b0760-6d8f-4b5c-a9f9-ceb5156cb79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1b6e17d-aa17-42b9-a79f-04c1f698c87d","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Robert_de_Nirot_allva_tapsolta_a_kozonseg_pedig_csak_ket_szot_szolt_Fuck_Trump","timestamp":"2018. június. 11. 09:18","title":"Robert de Nirót állva tapsolta a közönség, pedig csak két szót szólt: „Fuck Trump!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12348544-ce03-43a4-8a1d-dba134e6623f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A Dália IC mozdonyvezetőinek váltásával összefüggésben történteket a vasúttársaság munkatársainak bevonásával rekonstruáltuk,\"-írta szerkesztőségünknek a MÁV Sajtó. Tájékoztatásuk szerint a megjelent hírekkel ellentétben a mozdonyvezető nem hagyta magára a vonatot az utasokkal.","shortLead":"\"A Dália IC mozdonyvezetőinek váltásával összefüggésben történteket a vasúttársaság munkatársainak bevonásával...","id":"20180611_MAV_Mozdonyvezetonk_nem_hagyta_magara_a_vonatot_az_utasokkal_a_semmi_kozepen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12348544-ce03-43a4-8a1d-dba134e6623f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67932bd-f268-47ff-9cb2-36247a4cc7ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_MAV_Mozdonyvezetonk_nem_hagyta_magara_a_vonatot_az_utasokkal_a_semmi_kozepen","timestamp":"2018. június. 11. 15:16","title":"MÁV: \"Mozdonyvezetőnk nem hagyta magára a vonatot az utasokkal a semmi közepén\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0530b4-73d1-4995-9c19-58596db79910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy átlag francia egy erős kávéval kezdi a napot az ébredés után, de még a reggeli előtt. Aztán már a munkahelyen kb. 11 óra körül jön a második, majd az ebéd után a harmadik, és végül valahol négy óra tájban a munkaidő végéig kitartó negyedik. Esetleg az ötödik. De hol a határ?","shortLead":"Egy átlag francia egy erős kávéval kezdi a napot az ébredés után, de még a reggeli előtt. Aztán már a munkahelyen kb...","id":"20180612_Onti_magaba_a_kavet_a_munkahelyen_Van_megoldas_a_fuggosegre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d0530b4-73d1-4995-9c19-58596db79910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d114af8-afb0-4ad1-9594-14b060fca775","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Onti_magaba_a_kavet_a_munkahelyen_Van_megoldas_a_fuggosegre","timestamp":"2018. június. 12. 10:01","title":"Önti magába a kávét a munkahelyén? Van megoldás a függőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26793e7-4326-4808-9bc3-4dd8dfe2b4fa","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellenállásra szólított fel az idei Budapest Pride ellen.","shortLead":"A szélsőjobboldali Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom ellenállásra szólított fel az idei Budapest Pride ellen.","id":"20180612_A_szelsojobbos_tuntetoket_kell_kordonnal_biztositani_nem_a_Pride_felvonulast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26793e7-4326-4808-9bc3-4dd8dfe2b4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62d6554-b7c2-4638-a70f-33eabdb80390","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_A_szelsojobbos_tuntetoket_kell_kordonnal_biztositani_nem_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2018. június. 12. 15:28","title":"„A szélsőjobbos tüntetőket kell kordonnal biztosítani, nem a Pride felvonulást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd az éjszakai, órákon át tartó felhőszakadásból 100 milliméternél is több eső esett a Bükk egyes részein.","shortLead":"A vasárnap délután a hegyvidéken kialakult heves zivatarban is hullhatott néhol 50 milliméternél több csapadék, majd...","id":"20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9753b867-8451-43a9-abf7-db67f2bc0a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a745fc-c1d2-4c48-b641-86e54a903c5b","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_villamarviz_volt_csapadekrekord_dolt_a_bukkben","timestamp":"2018. június. 11. 13:51","title":"Villámárvíz volt, csapadékrekord dőlt a Bükkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]