Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","shortLead":"Egy francia nanotechnológiai kutatócsoport megépítette a világ legkisebb házát. ","id":"20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca2693c-eb8c-4209-8952-3512faabad44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd7fdf7-0bc4-4640-8294-82582cb37248","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_a_vilag_legkisebb_haza_nanotechnologia_femto_st_intezet","timestamp":"2018. június. 21. 11:03","title":"Megépítették a világ legkisebb házát – olyan kicsi, hogy szabad szemmel nem is látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb502d4-4cd4-4218-885d-5c3d08b55971","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hány lélegeztetőgépet lehetett volna ebből venni?","shortLead":"Hány lélegeztetőgépet lehetett volna ebből venni?","id":"20180621_Csucsra_ert_a_demokracia_a_Momentum_orokbe_fogadta_a_kecskemeti_allatkert_uj_szurikatajat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fb502d4-4cd4-4218-885d-5c3d08b55971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60787b6-c871-4819-b1aa-15a58d5f5ba8","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Csucsra_ert_a_demokracia_a_Momentum_orokbe_fogadta_a_kecskemeti_allatkert_uj_szurikatajat","timestamp":"2018. június. 21. 12:53","title":"Csúcsra ért a demokrácia: a Momentum örökbe fogadta a kecskeméti állatkert új szurikátáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","shortLead":"Huszonnégy különböző angliai kórházban dolgozott, és végig félrevezette a munkaadóit.","id":"20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1942a6be-68e7-4e9e-b620-8072775f849f","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Eltitkolta_a_HIVfertozottseget_egy_magyar_orvos_hogy_munkat_kapjon_Angliaban","timestamp":"2018. június. 20. 13:58","title":"Eltitkolta a HIV-fertőzöttséget egy magyar orvos, hogy munkát kapjon Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia Magyarországot, valamilyen jelenlétet fenntartanak Budapesten. ","shortLead":"Michael Ignatieff bizakodó, szerinte 10 év múlva megfordul a politika trendje, de ha a CEU-nak addig is el kell hagynia...","id":"20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af0837a-fe94-41b2-a75d-32b7afcf16af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe8328-05d5-45be-a1b4-7d2a48a378a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_CEUrektor_Egy_posztorbani_rendszerben_is_itt_leszunk","timestamp":"2018. június. 20. 13:52","title":"CEU-rektor: Egy poszt-orbáni rendszerben is itt leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve...","id":"20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150e4450-2455-4760-b62a-33ce97f4cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","timestamp":"2018. június. 20. 15:28","title":"Magyarország bezárt: megszavazták az Alaptörvény-módosítást és a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","shortLead":"A berettyóújfalui rendőrök befejezték a baleset körülményeinek vizsgálatát.","id":"20180621_berettyoujfalu_frontalis_baleset_rendorseg_nyomozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f961890-3ffb-4183-8a4a-c98810c5ae0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_berettyoujfalu_frontalis_baleset_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2018. június. 21. 10:22","title":"Kiderült, mi okozhatta Berettyóújfalunál a két kamion frontális ütközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Nagyszülője temetése miatt kapott eltávozási engedélyt a házi őrizetből M. Richárd. ","shortLead":"Nagyszülője temetése miatt kapott eltávozási engedélyt a házi őrizetből M. Richárd. ","id":"20180621_Kijohetett_egy_kicsit_a_hazi_orizetbol_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_M_Richard","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d2d19e-ce82-447b-9113-1ddd0b7862a8","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180621_Kijohetett_egy_kicsit_a_hazi_orizetbol_a_Dozsa_Gyorgy_uti_gazolo_M_Richard","timestamp":"2018. június. 21. 07:26","title":"Kijöhetett egy kicsit a házi őrizetből a Dózsa György úti gázoló, M. Richárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]