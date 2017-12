Tudjuk, divat a toplistázás. Mindenfelé pontszámozott sorvezetők, rangsorok bukkannak fel, és a lehető legkomolyabbnak tűntetik fel magukat. Nos, nekünk eszünk ágában sincs osztani a zsugát, és kihirdetni a tutit. Csak azt mondjuk: az év során körbenéztünk, tapasztaltunk, és jó szívvel ajánlunk. Olyan helyeket, formációkat - alfabetikus sorrendben - amelyek megérdemlik most és az új esztendőben is a mindenkori vendégek figyelmét magas minőségük, értékteremtő, kiemelkedő tevékenységük alapján. Ja, és nekünk bizony hiánylistánk is van - bezárások - , fájó 2017-es veszteségekkel.