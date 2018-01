[{"available":true,"c_guid":"cdd81772-71e8-4381-a5dd-d2ae2c4b92f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerintük csak legfeljebb 1500 fős gyűléseket tartottak. ","shortLead":"Szerintük csak legfeljebb 1500 fős gyűléseket tartottak. Irán: a Forradalmi Gárda szerint vége a "lázadásnak"
Lehet azonban, hogy újra meg kell gyújtani. 18 napig égett, a földből feltörő víz oltotta el a nagymajtényi gázkutat
"Ez az alak megpróbálta feloldani a telefon képernyőzárját"
Örök talány, hogy szükséges-e a hosszú távú biztonságot nyújtó házasság, vagy engedjünk a csábításnak, és váltogassuk a partnereinket? A hűség szerető kötődés, kitartás valaki vagy valami mellett, vagy illúzió? Hűtlenség: társasjáték, amelyben mindenki veszíthet
Fideszes képviselő is volt korábban a Budapest Bank új vezérigazgatója
Lélfai Koppány január 1-től tölti be a Budapest Bank vezérigazgatói pozícióját.
Trump azzal hencegett, hogy az ő nyomógombja sokkal nagyobb, mint Kim Dzsong Uné
Trump szerint az övé nemcsak sokkal nagyobb, de működik is. A digitalizáció lehetővé teszi, hogy a leletegyüttes darabjait a kiterjesztett valóság segítségével, akár egy okostelefon kijelzőjén keresztül is bárki, testközelből megtekinthesse.
Ráküldtek egy magyar céget a Seuso-kincsre: 3D-szkennelés után beteszik a kiterjesztett valóságba
A Magyarországra visszakerülő és jelenleg egy vándorkiállításon az országot járó Seuso-kincs minden ma ismert darabját digitális technológiával mérte fel a magyar Mensor 3D.
Viszik, mint a cukrot: gyorsan elfogyott a lávavörös OnePlus 5T
Másodszor fogyott el pillanatok alatt Kínában a OnePlus 5T lávavörös színű változata.