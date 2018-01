[{"available":true,"c_guid":"5c1bf270-174c-4e06-a167-a642f869c62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ütős videóval jelentette be indulását az országgyűlési választásokon az ország talán legismertebb kistelepülési polgármestere, Alpár György – szúrta ki a Szabad Pécs.","shortLead":"Ütős videóval jelentette be indulását az országgyűlési választásokon az ország talán legismertebb kistelepülési...","id":"20180124_Nem_vaghatja_pofan_a_politikusokat_ezert_kepviselojeloltnek_all_Alpar_Gyorgy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1bf270-174c-4e06-a167-a642f869c62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb468cdb-5c83-4018-86a0-a5684ef8ec4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180124_Nem_vaghatja_pofan_a_politikusokat_ezert_kepviselojeloltnek_all_Alpar_Gyorgy","timestamp":"2018. január. 24. 09:34","title":"Nem vághatja pofán a politikusokat, ezért képviselőjelöltnek áll Alpár György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e589eab-1430-4d81-a4c0-bca21753b684","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt uniós biztos egy sokszínű, oktatási és egészségügyi szakértőket, polgármestereket is magába foglaló csapatot vezet.","shortLead":"A volt uniós biztos egy sokszínű, oktatási és egészségügyi szakértőket, polgármestereket is magába foglaló csapatot...","id":"20180122_Andor_Laszlo_vezeti_Karacsony_Gergely_tanacsado_csapatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e589eab-1430-4d81-a4c0-bca21753b684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14537e3b-b9e7-422f-b569-d6e10e06fee7","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Andor_Laszlo_vezeti_Karacsony_Gergely_tanacsado_csapatat","timestamp":"2018. január. 22. 11:39","title":"Andor László vezeti Karácsony Gergely tanácsadó csapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Uniós pénzek és külföldi befektetések nélkül nem állna meg a lábán a magyar gazdaság, a kormány mindenesetre büszke lehet magára – beindította a kampányt a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.","shortLead":"Uniós pénzek és külföldi befektetések nélkül nem állna meg a lábán a magyar gazdaság, a kormány mindenesetre büszke...","id":"20180123_Csepreghy_Nandor_a_valasztasok_elott_elosztjak_az_osszes_EUtamogatast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77fe65a8-a8e1-481c-acca-61609d2b9347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0327e73-4a4e-4d2a-bbf5-d174d6144551","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180123_Csepreghy_Nandor_a_valasztasok_elott_elosztjak_az_osszes_EUtamogatast","timestamp":"2018. január. 23. 11:06","title":"Csepreghy Nándor: A választások előtt elosztják az összes EU-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista frakciónál jutott még pénz felmérésekre és kommunikációs tréningekre is, derül ki a 2017-ben a megkötött szerződéseik alapján.","shortLead":"A szocialista frakciónál jutott még pénz felmérésekre és kommunikációs tréningekre is, derül ki a 2017-ben a megkötött...","id":"20180122_Szazmillional_is_tobbet_koltott_az_MSZP_tanacsadokra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb255957-3d47-4525-a73a-4a2922063ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55a24c7-64ab-48ba-b490-cff5cc8bc8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180122_Szazmillional_is_tobbet_koltott_az_MSZP_tanacsadokra","timestamp":"2018. január. 22. 12:33","title":"Százmilliónál is többet költött az MSZP tanácsadókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b247c4-ca05-4e44-9467-f69040604820","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghatározták, mit és mennyit ehet a kislányukat kihordó nő, előírták, milyen gyógyszereket szedhet, milyen kozmetikumokat használhat, de még azt is kikötötték, milyen olajjal masszíroztathat.","shortLead":"Meghatározták, mit és mennyit ehet a kislányukat kihordó nő, előírták, milyen gyógyszereket szedhet, milyen...","id":"20180122_remes_parancsokat_osztogatott_kislanyuk_beranyjanak_kim_kardashian_es_kanye_west","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05b247c4-ca05-4e44-9467-f69040604820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fb424a-f0a7-4bcc-9750-4ed547643027","keywords":null,"link":"/elet/20180122_remes_parancsokat_osztogatott_kislanyuk_beranyjanak_kim_kardashian_es_kanye_west","timestamp":"2018. január. 22. 16:09","title":"Kiderült, mi mindent várt el Kim Kardashian és Kanye West a kislányuk béranyjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f95cf78-8483-44af-bc35-f4fb81266277","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Életveszélyt okozó testi sértésért végrehajtandó börtönbüntetést kért rá az ügyészség.","shortLead":"Életveszélyt okozó testi sértésért végrehajtandó börtönbüntetést kért rá az ügyészség.","id":"20180122_leutotte_az_autos_a_beszolo_gyalogost_vadat_emeltek_ellene","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f95cf78-8483-44af-bc35-f4fb81266277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d496ac92-da45-41a1-a2b1-3a4aad4506d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180122_leutotte_az_autos_a_beszolo_gyalogost_vadat_emeltek_ellene","timestamp":"2018. január. 22. 10:42","title":"Leütötte az autós a beszóló gyalogost, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677e1e04-a7e7-4972-bc2f-332f21acee66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka ma már az igazi szenzáció az okostelefonok világában, a Vivo új készüléke mégis hoz egyet: először integrálnak ujjlenyomat-olvasót a kijelző alá. A készüléket holnap jelentik be.","shortLead":"Ritka ma már az igazi szenzáció az okostelefonok világában, a Vivo új készüléke mégis hoz egyet: először integrálnak...","id":"20180123_vivox20plusud_a_vilag_elso_kepernyo_alatti_ujjlenyomatolvasos_telefonja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=677e1e04-a7e7-4972-bc2f-332f21acee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8c530-461e-4927-92d0-4a277cf06c69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180123_vivox20plusud_a_vilag_elso_kepernyo_alatti_ujjlenyomatolvasos_telefonja","timestamp":"2018. január. 23. 10:01","title":"Kimentek a meghívók: ekkor jelenik meg a világ első kijelző alá tett ujjlenyomat-olvasós telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9343f3f2-3964-4954-8078-af7b8aa97106","c_author":"G. M.","category":"vilag","description":"Három napja takaréklángra csavarva működik az Egyesült Államok kormányzata. A republikánusok és a demokraták ugyanis nem tudtak megállapodni az adósságplafon emeléséről. Mindkét párt saját dühös bázisának játszik, hogy az év végén esedékes kongresszusi választások előtt javítsa pozícióit. És a magát az alku császárjának tartó Donald Trump a jelek szerint csak ront a helyzeten. Ez még sok pénzébe kerülhet Washingtonnak.","shortLead":"Három napja takaréklángra csavarva működik az Egyesült Államok kormányzata. A republikánusok és a demokraták ugyanis...","id":"20180122_Lebenult_Amerika_mert_mindket_sajat_part_duhos_bazisanak_jatszik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9343f3f2-3964-4954-8078-af7b8aa97106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d39c6b2-0739-41b8-85cc-ed68b80f1425","keywords":null,"link":"/vilag/20180122_Lebenult_Amerika_mert_mindket_sajat_part_duhos_bazisanak_jatszik","timestamp":"2018. január. 22. 13:00","title":"Trumpot sarokba szorították: ha enged, akkor a fal adja a másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]