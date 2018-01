[{"available":true,"c_guid":"8ecd4c88-886c-4d45-8eaa-2dc7da0a47eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező-forgatókönyvírót azzal vádolják, hogy a film sztoriját egy 1969-es színdarabból lopta.","shortLead":"A rendező-forgatókönyvírót azzal vádolják, hogy a film sztoriját egy 1969-es színdarabból lopta.","id":"20180126_Plagiummal_vadoljak_Guillermo_del_Torot_A_viz_erintese_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ecd4c88-886c-4d45-8eaa-2dc7da0a47eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a67496-1daa-43d4-b4d2-9b389ea3f8d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180126_Plagiummal_vadoljak_Guillermo_del_Torot_A_viz_erintese_miatt","timestamp":"2018. január. 26. 16:10","title":"Plágiummal vádolják Guillermo del Torót A víz érintése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374caa3d-7f8a-4ac3-8ef9-4b635d414284","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember Davosban rendesen kiosztotta Orbán Viktor miniszterelnököt, és lesújtó képet festett az ellenzékről is.","shortLead":"Az üzletember Davosban rendesen kiosztotta Orbán Viktor miniszterelnököt, és lesújtó képet festett az ellenzékről is.","id":"20180125_Soros_Orban_nagy_sikerrel_mukodteti_a_maffiaallamat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=374caa3d-7f8a-4ac3-8ef9-4b635d414284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa7fc10-a6f5-4062-8bae-ad912e4ead29","keywords":null,"link":"/itthon/20180125_Soros_Orban_nagy_sikerrel_mukodteti_a_maffiaallamat","timestamp":"2018. január. 25. 22:47","title":"Soros: \"Orbán nagy sikerrel működteti a maffiaállamát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae1b9e-31d8-47c7-af8e-932f3a42147d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egészségügyi tárcát vezető Florian Bodog a szerda este Nagyváradról Bukarestbe tartó járaton mentett életet.","shortLead":"Az egészségügyi tárcát vezető Florian Bodog a szerda este Nagyváradról Bukarestbe tartó járaton mentett életet.","id":"20180125_repulon_elesztett_ujra_egy_utast_a_roman_miniszter","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dae1b9e-31d8-47c7-af8e-932f3a42147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0514011e-c490-476f-843c-5f057d43195b","keywords":null,"link":"/vilag/20180125_repulon_elesztett_ujra_egy_utast_a_roman_miniszter","timestamp":"2018. január. 25. 10:02","title":"Repülőn élesztett újra egy utast a román miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek adott interjúban azt állította: nem tudta, hogy a szervezet rasszisták és fasiszták gyülekezete.","shortLead":"Donald Trump egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját is megosztotta korábban. A brit ITV-nek...","id":"20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2c82dbc-b795-4522-bd4e-6ae436889d48","keywords":null,"link":"/vilag/20180126_trump_elismerte_hogy_nem_tudta_mit_oszt_meg_a_twitteren","timestamp":"2018. január. 26. 10:28","title":"Trump elismerte, hogy nem tudta, mit osztott meg a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éppen nyugdíjba készülő Pintér Sándor belügyminiszter régi családi cége, az Immobil 2000 Kft. újabb ingatlanos vállalkozásokba vásárolt be Budapesten.","shortLead":"Az éppen nyugdíjba készülő Pintér Sándor belügyminiszter régi családi cége, az Immobil 2000 Kft. újabb ingatlanos...","id":"20180125_Pinter_belugyminiszter_harom_lanya_bevasarolt_a_fovarosi_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89324855-8066-42e7-b090-dbe637f032f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6728934-d901-4f11-b73a-7c3a732e6fc1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_Pinter_belugyminiszter_harom_lanya_bevasarolt_a_fovarosi_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. január. 25. 11:07","title":"Pintér belügyminiszter három lánya bevásárolt a fővárosi ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök Davosban meglebegtette azt is, hogy megfontolná a visszatérést az ázsiai és csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezetbe.","shortLead":"Az amerikai elnök Davosban meglebegtette azt is, hogy megfontolná a visszatérést az ázsiai és csendes-óceáni...","id":"20180125_trump_vegre_eros_dollart_akarok_latni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24d5894-1506-423b-b295-147f27037aec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180125_trump_vegre_eros_dollart_akarok_latni","timestamp":"2018. január. 25. 22:10","title":"Trump: Végre erős dollárt akarok látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György a davosi fórumon vitt be egy mély gyomrost a szocialistáknak.","shortLead":"Soros György a davosi fórumon vitt be egy mély gyomrost a szocialistáknak.","id":"20180126_Az_MSZP_szerint_amit_a_Fideszrol_mond_Soros_az_igaz_amit_roluk_az_hazugsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"502ab46b-f865-41ca-9619-88115c8703f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Az_MSZP_szerint_amit_a_Fideszrol_mond_Soros_az_igaz_amit_roluk_az_hazugsag","timestamp":"2018. január. 26. 09:46","title":"Az MSZP szerint amit a Fideszről mond Soros, az igaz, amit róluk, az hazugság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180126_Allitsuk_meg_Sorost_a_sajat_fejunkben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42c43b3-c597-4abb-a716-ee887d3dc408","keywords":null,"link":"/itthon/20180126_Allitsuk_meg_Sorost_a_sajat_fejunkben","timestamp":"2018. január. 26. 11:11","title":"Állítsuk meg Sorost a saját fejünkben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]