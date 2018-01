[{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legutóbb, amikor összekerültünk most kisorsolt ellenfelünkkel, elbuktunk.","shortLead":"Legutóbb, amikor összekerültünk most kisorsolt ellenfelünkkel, elbuktunk.","id":"20180127_Mar_tudjuk_kit_kellene_legyozni_a_kezilabdavbert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd79f03-034b-479c-9960-da2b5c87525d","keywords":null,"link":"/sport/20180127_Mar_tudjuk_kit_kellene_legyozni_a_kezilabdavbert","timestamp":"2018. január. 27. 18:03","title":"Már tudjuk, kit kellene legyőzni a kézilabda-vb-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb0d244-cafa-4972-8a3d-38d2a34da909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Esni nem fog, legfeljebb köd lehet.","shortLead":"Esni nem fog, legfeljebb köd lehet.","id":"20180127_11_fokos_hetvege_szepen_zar_a_januar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eb0d244-cafa-4972-8a3d-38d2a34da909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a156db-06c2-47ae-b7ff-977c136fa881","keywords":null,"link":"/idojaras/20180127_11_fokos_hetvege_szepen_zar_a_januar","timestamp":"2018. január. 27. 08:57","title":"11 fokos hétvége: szépen zár a január","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen idő várható a jövő héten.","shortLead":"Ilyen idő várható a jövő héten.","id":"20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a6145-c690-4780-96c5-36da9165b7a4","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_idojaras_elorejelzes_tavaszias_ido_februar","timestamp":"2018. január. 28. 15:29","title":"Tavaszias napok jönnek, de a télikabátot még nem érdemes elrakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely \"kísértetiesen hasonlít Soros György tervére\" - mondta a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár ","shortLead":"Az ENSZ-ben kezd erősödni a migráció támogatása, egy olyan javaslatcsomag készül, amely \"kísértetiesen hasonlít Soros...","id":"20180127_A_Fidesz_leleplezte_az_ENSZt_az_is_Sorosberenc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0204874-76d6-4093-8579-c88135b468f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc73a26-fbef-48b0-893b-647cd35e159f","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180127_A_Fidesz_leleplezte_az_ENSZt_az_is_Sorosberenc","timestamp":"2018. január. 27. 08:32","title":"A Fidesz leleplezte az ENSZ-t: az is Soros-bérenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832a6040-77cb-4037-8dde-ca28b012b803","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Ha kell, leveleket írnak, máskor a MÁV-ot bojkottálták, de mozgósítottak már óvónőket, fogtak össze nyugdíjasokkal - a civilek mozgalmak itt vannak köztük, csak egyre nehezebb az életük. Állami cégnél dolgozók például alig-alig merik vállalni velük a közösséget. Félnek, mert a hatalom ellenakciói félelmet ébresztenek. ","shortLead":"Ha kell, leveleket írnak, máskor a MÁV-ot bojkottálták, de mozgósítottak már óvónőket, fogtak össze nyugdíjasokkal...","id":"201804_rettegnek_toluk_orbanek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832a6040-77cb-4037-8dde-ca28b012b803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e91bd-70e0-4d58-9aca-ea731c6cc7af","keywords":null,"link":"/itthon/201804_rettegnek_toluk_orbanek","timestamp":"2018. január. 27. 10:00","title":"Akiktől Orbánék rettegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kulturális államtitkár felesége bizony jó irányba mozdult, lesz itt pénz.","shortLead":"A kulturális államtitkár felesége bizony jó irányba mozdult, lesz itt pénz.","id":"201804_calvinarium_hoppalne_szallodazik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=298bdebe-c474-4a0d-a708-9099a4442f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa550d2-1bad-4941-b4e0-df9d3d44d236","keywords":null,"link":"/kkv/201804_calvinarium_hoppalne_szallodazik","timestamp":"2018. január. 27. 12:20","title":"Calvinarium: Hoppálné szállodázik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9862eb6c-8b08-45e3-8f2b-434b3aacce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly ősszel a saját nevével díszített tojásokkal ajándékozta meg a potenciális szavazókat, most tejet osztott Bajkai István Terézvárosban.","shortLead":"Tavaly ősszel a saját nevével díszített tojásokkal ajándékozta meg a potenciális szavazókat, most tejet osztott Bajkai...","id":"Tojas_Tojas_es_krumpli_utan_most_tejet_adnak_a_fideszes_szavazatokert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9862eb6c-8b08-45e3-8f2b-434b3aacce8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68092cd0-0697-402c-a69a-e76e89f44d54","keywords":null,"link":"/itthon/Tojas_Tojas_es_krumpli_utan_most_tejet_adnak_a_fideszes_szavazatokert","timestamp":"2018. január. 27. 19:55","title":"Tojás és krumpli után most tejet osztogatott a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb0c23-e461-4ebb-a66a-0c478ea3c338","c_author":"- esel - ","category":"itthon","description":"A kormánypárti agitprop általános amnéziát hirdet, ha Orbán korábbi kijelentéseiről van szó.","shortLead":"A kormánypárti agitprop általános amnéziát hirdet, ha Orbán korábbi kijelentéseiről van szó.","id":"20180128_Most_akkor_nezzuk_mirol_nem_ir_az_Origo_meg_a_Ripost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb0c23-e461-4ebb-a66a-0c478ea3c338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbc5869-3dd1-4684-866b-7f55ca16d952","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Most_akkor_nezzuk_mirol_nem_ir_az_Origo_meg_a_Ripost","timestamp":"2018. január. 28. 15:27","title":"Most akkor nézzük, miről nem ír az Origo meg a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]