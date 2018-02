[{"available":true,"c_guid":"c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt, illetve a kilépés után tervezett átmeneti időszakban Nagy-Britanniába érkező EU-állampolgárok letelepedési jogosultságai között.","shortLead":" A brit belügyminiszter szerint \"helyénvaló\", hogy London különbséget akar tenni a brit EU-tagság megszűnése előtt...","id":"20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c813b1e0-a216-4e6c-9ca8-9c6f86b515ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a29864-c1ae-412b-a8ee-1946f9abffdc","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_Brit_belugyminiszter_helyenvalo_a_kulonbsegtetel_a_Brexit_elott_es_a_Brexit_utan_erkezo_EUallampolgarok_kozott","timestamp":"2018. február. 04. 12:56","title":"Brit belügyminiszter: \"helyénvaló\" a különbségtétel a Brexit előtt és a Brexit után érkező EU-állampolgárok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fekete kalapjáról ismert szakácsnak most már három háromcsillagos vendéglője van, miután a hegyi étterme is besöpörte a legjobb fokozatot.","shortLead":"A fekete kalapjáról ismert szakácsnak most már három háromcsillagos vendéglője van, miután a hegyi étterme is besöpörte...","id":"20180205_itt_a_friss_michelin_katalogus_haromcsillagos_lett_a_francia_patasztsef","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e43d06-2da0-4b1f-b243-ed04c992b95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaff808-91bb-48da-8fca-e465aaaf2c98","keywords":null,"link":"/elet/20180205_itt_a_friss_michelin_katalogus_haromcsillagos_lett_a_francia_patasztsef","timestamp":"2018. február. 05. 21:45","title":"Itt a friss Michelin-katalógus, háromcsillagos lett a francia parasztséf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f52dab6-8269-458d-be17-061c678bfad6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakemberek szerint az agancsváltás idején elhullajtott trófeák értéke évente 5-7 milliárd forintra tehető, és gyűjtésükhöz írásbeli engedély kell.","shortLead":"A szakemberek szerint az agancsváltás idején elhullajtott trófeák értéke évente 5-7 milliárd forintra tehető, és...","id":"20180205_milliokba_kerulhet_ha_valaki_engedely_nelkul_visz_haza_egy_agancsot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f52dab6-8269-458d-be17-061c678bfad6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e84b505-0f89-4e07-ad0e-d08d2629717b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180205_milliokba_kerulhet_ha_valaki_engedely_nelkul_visz_haza_egy_agancsot","timestamp":"2018. február. 05. 15:43","title":"Milliókba kerülhet, ha valaki engedély nélkül visz haza egy agancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2323427-ed7d-4f21-86a4-8b3941f21773","c_author":"","category":"vilag","description":"Soha ne nézz fel, hogy megszemléld, mit lőttél!","shortLead":"Soha ne nézz fel, hogy megszemléld, mit lőttél!","id":"20180204_A_vadlud_bosszuja_helikopterrel_kellett_korhazba_vinni_a_porul_jart_vadaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2323427-ed7d-4f21-86a4-8b3941f21773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25efeeb0-465b-4021-a979-d48af37e23c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180204_A_vadlud_bosszuja_helikopterrel_kellett_korhazba_vinni_a_porul_jart_vadaszt","timestamp":"2018. február. 04. 21:08","title":"A vadlúd bosszúja: helikopterrel kellett kórházba vinni a pórul járt vadászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszter a román centenáriumi ünneplésről és a magyar-román viszonyról nyilatkozott a bukaresti Digi 24 hírcsatornának.","shortLead":"A volt külügyminiszter a román centenáriumi ünneplésről és a magyar-román viszonyról nyilatkozott a bukaresti Digi 24...","id":"20180205_Jeszenszky_Geza_Egyetlen_magyar_sem_lenne_kesz_meghalni_Erdelyert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4c8db0-b157-4e34-8221-51e86386ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623f0210-b74c-40fe-bd70-8a06a215a3b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_Jeszenszky_Geza_Egyetlen_magyar_sem_lenne_kesz_meghalni_Erdelyert","timestamp":"2018. február. 05. 11:05","title":"Jeszenszky Géza: Egyetlen magyar sem lenne kész meghalni Erdélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b2b38c-17fa-403c-8f28-674ea6f7b373","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Éppen egy hónap múlva osztja idei díjait az amerikai filmakadémia. Rövid rezümé öt jelölt filmről, köztük Enyedi Ildikóéról.","shortLead":"Éppen egy hónap múlva osztja idei díjait az amerikai filmakadémia. Rövid rezümé öt jelölt filmről, köztük Enyedi...","id":"201805_oten_azoscarert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b2b38c-17fa-403c-8f28-674ea6f7b373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5fa99-f5bb-4414-84c0-9ff186eba2d4","keywords":null,"link":"/kultura/201805_oten_azoscarert","timestamp":"2018. február. 04. 18:00","title":"Öt filmkocka: indul az Oscar-visszaszámlálás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódott a Teréz körúti robbantó pere hétfőn a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség ezúttal a sértetteket hallgatta ki, akik részletesen beszámoltak arról, mit éltek át aznap. Egyikőjük azóta újra járőrözhet. A másik rendőr viszont koponyasérülése miatt csak irodai munkát végezhet. Videó.","shortLead":"Folytatódott a Teréz körúti robbantó pere hétfőn a Fővárosi Törvényszéken. Az ügyészség ezúttal a sértetteket hallgatta...","id":"20180205_ujra_ossze_kellett_raknom_hogy_en_szolgalatban_vagyok_rendor_vagyok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f5f80a-867c-4f1e-9572-601c03f50186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0beca5e2-e17b-4d71-9006-da56f99efc6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180205_ujra_ossze_kellett_raknom_hogy_en_szolgalatban_vagyok_rendor_vagyok","timestamp":"2018. február. 05. 16:37","title":"\"Újra össze kellett raknom, hogy én szolgálatban vagyok, rendőr vagyok\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson a vállalat. Érdekes elképzelés ez így 2018-ban. ","shortLead":"A PepsiCo vezérigazgatója szerint itt az ideje, hogy kifejezetten a női ízlésnek megfelelő nassolnivalókat gyártson...","id":"20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bd72fd5-4c4e-4808-9ae1-a20d7ea7ea56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b14ae4f-3ed9-4be2-a94c-fabbfb4527eb","keywords":null,"link":"/elet/20180205_Kifejezetten_noknek_gyartana_chipset_a_Pepsi","timestamp":"2018. február. 05. 18:00","title":"Kifejezetten nőknek gyártana chipset a Pepsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]