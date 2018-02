Sminket viselő heteroszexuális férfiak még nem jönnek lépten-nyomon szembe velünk az utcán, leginkább azért, mert a legtöbben tabunak tekintik azt, hogy sminkeszközökkel javítsanak a megjelenésükön. Egyre több jel utal azonban arra, hogy ez a tabu már nem sokáig tartja magát. Ha már az egyik legmacsóbb férfimagazin is a sminktémát feszegeti, akkor az jelent valamit.

Két éve nagyot szólt, hogy a CoverGirl nevű szépségmárka először hirdette a termékeit egy férfimodellel, a YouTube- és Instagram-sztár James Charlesszal.

A közösségi médiában pedig egyre több férfi használja a sminkelési képességeit arra, hogy pénzt és hírnevet szerezzen magának. Lehet, hogy régen a férfikozmetikumok spektruma kimerült a borotvahabnál és az arcszesznél, de ma már ennél sokkal szofisztikáltabb a kínálat. Különösen, ha tényleg alámerülünk a kozmetikai vívmányok tengerében. Ráadásul ma már nemcsak hámlasztókról, hidratálókról, maszkokról és arcradírokról beszélünk, hanem sminkekről is.

A férfiak is felfedezték ugyanis azt, amit a nők évezredek óta alapvetésnek tartanak: hogy

a tökéletes külső titka a smink.

Eljutottunk tehát oda, hogy a szépségterror ott lohol a férfiak nyomában.

Az érdeklődés tehát fokozódik, de nagy még a bizonytalanság. Az egyik kifejezetten férfiakat kiszolgáló budapesti szalon épp ezért egészen messziről indul, hogy csillapítsa az ügyfelei ellenérzéseit, és megerősítse őket a férfiasságukban, miközben sminkszolgáltatását népszerűsíti. Hiszen már a kőkorszakbeli férfiak is festették magukat, nem is szólva a fáraókról vagy az indiánokról – írják a weboldalukon. A Masculin Day Spa 11 éves fennállása alatt sokféle igénnyel találkoztak – mondja az üzletvezető, Gara Mercedes: „A vendégeink szeretnék rendbe hozni magukat, hidratálni a bőrüket, és a ráncok ellen is szeretnének küzdeni. Van, aki csak megpihenni jár a szalonunkba, mert egy kis kényeztetésre vágyik arcmasszázs vagy testmasszázs-lábmasszázs kezelések keretein belül.” A leggyakoribb gondok, amelyekkel felkeresik a Masculint, tulajdonképpen hétköznapiak: arctisztítás, arcfiatalítás, gyantázás, hajvágás, bőrkeményedés vagy benőtt köröm.

A férfiszalon az ismeretterjesztést is fontosnak tartja – a leírásaiból érezhető, hogy a férfiakra ráfér a meggyőzés, ezért nemcsak krémeket, hanem tudást is akar a kezükbe adni, így a weboldalon tisztázzák például azt is, hogy mi a kozmetika. A szalon igyekszik korrigálni azt a félreértést is, hogy a smink a nők privilégiuma, hiszen „a férfi arc is igényelheti olykor a gondoskodást, korrekciót, markánsítást”. Ha még mindig bizonytalanok lennének a férfi vendégek, a szalon beveti a nőknek annyira ismerős hollywoodi kártyát: a sztárok is ezt csinálják. Sminkkezelést egyébként alkalomszerűen készítenek a férfiaknak – mondja Gara Mercedes. Általában akkor veszik igénybe ezt a szolgáltatást, ha fotózásra, esküvőre készülnek, de van, aki egy baráti vacsora előtt is kér sminkelést. Gara Mercedes szerint a jól ápoltságot és a férfiasságot abszolút lehet egy lapon említeni, és szerinte nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a kellemes megjelenés a női tekinteteket is vonzza.

Néha egy kis hidratáló

A munkakörnyezetemben végzett nem reprezentatív felmérés egyik következtetése, hogy a férfiakat zavarba lehet hozni azzal, hogy mit kennek az arcukra. A másik az, hogy nagyon minimálban művelik.

A fix pontot a borotvahab jelenti. Néhányan vállalják az arckrémet, de van, aki semmilyen arcápolót nem használ, még a tisztítást is folyékony szappannal oldja meg, feltehetően azért, mert az van kéznél. Van, akinek bár szakálla van, úgy gondolja, hogy csak viccből kapott egy jóakaró rokontól szakállsampont, és szórakoztató anekdotaként tálalta, hogy ha nagyon száraz már a bőre,

pár éve lejárt popsikrémet kapok az arcomra.

Egy fokkal szélesebb termékhasználatról árulkodik egy másik férfikolléga napi rutinja, aki tisztában van azzal, hogy az aktív szenes arclemosó jót tesz a bőrének, természetesen hidratál is, és még kozmetikushoz is elmegy félévente egy tisztításra. „Ha 45 elmúltam, nem fogok szégyellni drasztikusabb beavatkozást sem, de a dermarollerrel például már nagyon szemezek” – tűnt ki a tömegből az érdeklődésével.

Van, aki próbálkozott, de csalódott: „Kipróbáltam valami krémet, de inkább csak olyan változást okozott, ami nem tetszett. Ami nem volt kiszáradva, az is száraz lett.” „Velem zátonyra fut a L’Oreál hajója” – tolta el magától a témát egy másik szakállas kolléga, viszont elismerte, hogy az arcmasszázs elég indok arra, hogy kozmetikushoz járjon.

Ahol a szépség a legfontosabb

Mindez azért nagyon kevés lenne, hogy felnőjenek a szépészeti elvárásokhoz, amely a dél-koreai férfiak vállát nyomja, és amelyek kezdenek átszivárogni a világ más részeibe is.

Egy 2015-ös felmérés szerint Dél-Koreában a férfiak minden más országban élő társaiknál többet költenek bőrápolási és kozmetikai termékekre. Egész pontosan négyszer annyit, mint a lista második helyezettje, Dánia. Ez egymilliárd dolláros szépségápolási piacot jelent, és becslések szerint a következő öt évben megnégyszereződik majd.

A dél-koreai férfiak havonta átlagosan 13 szépségápolási terméket használnak, ez körülbelül a fele annak, amit a dél-koreai nők magukra kennek. A legtöbb dél-koreai szépségmárkának magától értetődően van férfikollekciója is.

A dél-koreai férfiak felfokozott érdeklődése a szépségápolás iránt részben azzal magyarázható, amivel a dél-koreai nőké: az ország kultúrájában rengeteget számít a külső. Nem véletlen az sem, hogy Dél-Koreában végzik el a legtöbb egy főre eső plasztikai műtétet. Mint ahogy az sem, hogy a dél-koreai szépségápolási termékek a Nyugatot is meghódították. Európában és az Egyesült Államokban is egyre többen merülnek el a koreai tízlépéses arcápolási rutinban.

Az átállás ugyanakkor nem mindig egyszerű, mert nemcsak termékek kellenek hozzá, hanem hozzáállás, szemléletmód is: Koreában a bőrápolást nem nyűgnek, hanem élvezetnek tekintik, és hisznek abban, hogy amikor a bőrüket ápolják, befektetnek abba, hogy jól érezzék magukat. Mint ahogy idegenül csenghet az is, hogy a koreaiak nem eltakarni, hanem megoldani szeretnek, vagyis mindent megtesznek azért, hogy a bőrük önmaga jogán is tökéletes legyen, ne csak alapozókkal és korrektorokkal.

A dél-koreai termékek magyarországi forgalmazásával foglalkozó Chok Chok alapítója, Illés Alexandra azt mondja, az ázsiai országban az ápolt és igényes megjelenés ugyanolyan fontos egy férfinál, mint egy nőnél, és ennek fontos része a szép bőr és haj. A Chok Choknak vannak ugyan férfi vásárlói, de közülük sokan nőknek vásárolnak, ezért nehéz megmondani, hogy maguknak milyen termékeket választanak. „Ha megkeresnek minket, az szinte mindig ajándékozásra vonatkozik” – mondja Illés Alexandra, hozzátéve, hogy „Magyarországon teljesen mások az átlagosnak mondható bőrápolási szokások, a férfiak kis százaléka használ bőrápoló termékeket nap mint nap”.

A dél-koreai férfiak közül sokan nemcsak a munkahelyi érvényesülés miatt ügyelnek az ápolt arcukra, hanem a randizási sikerélményekért. Egyre többen meg vannak győződve arról, hogy a nők szóba sem állnának velük, ha nincs rajtuk smink. Mármint a férfiakon, a nők eleve ezzel a meggyőződéssel élnek együtt.

Az igazán kemény helyzet megkívánja a bőrápolást

Érdekes módon a dél-koreai férfiak a hadseregben ébrednek rá először arra, hogy törődniük kell a bőrükkel. A sok szabadtéri akciózás ugyanis megviseli és kiszárítja az arcukat. A probléma annyira valós, hogy az egyik kozmetikai cég kifejlesztette az 50SPF-es fényvédővel ellátott álcázófestéket.

A hadseregben gyűjtött felismerések mellett a szappanoperák és a K-pop-együttesek jelentik a fontos inspirációt. Az utóbbiak kifejezetten átalakították azt, amit a koreaiak a férfiszépségről gondolnak – ebbe ugyanis ma már belefér egy sminkelt férfiarc is. Nyilván nem Boy George-ra sminkelik magukat, hiszen a legtöbben természetesen akarnak kinézni ÉS szépen, de nem félnek használni azokat a termékeket, amelyektől jobban néznek ki. Ennek megfelelően egyre több férfi vásárol BB-krémet, púdert, színezett hidratálót vagy éppen szemceruzát, esetleg szájfényt.

A sminkelést gazdasági szempontok is indokolják: a pályakezdő fiatal férfiak ugyanis nehezen találnak munkát, így a külsőségekkel próbálják meg felturbózni a karrieresélyeiket, ezért ma már legalább annyit fordítanak a kinézetükre, mint a nők, akiktől hagyományosan elvárják, hogy jól nézzenek ki a munkahelyi érvényesüléshez. (Egy 2016-os felmérés szerint azok a nők, akik sminkelik magukat, gyakran többet keresnek. Vagyis elmondhatják, hogy a sminkek felhalmozása tulajdonképpen befektetés a karrierjükbe.)

A szépségnek ára van

Bár a dél-koreai szépségipar nyomulása nagyon erős, a nyugati társadalmakban a törődés a külsővel, a megjelenéssel még mindig elsősorban női területnek, feladatnak számít. A sminkcégek évtizedek óta próbálják eladni a termékeiket a férfiaknak. A legnagyobb kihívásuk mindig is az volt, hogy elhitessék velük: a sminktermékek is lehetnek férfiasak.

A kozmetikai márkák annak érdekében, hogy megnyugtassák a férfiakat, hogy krémek, tonikok és szérumok használatával nem adják fel a férfiasságukat, nagyon férfias színekkel, motívumokkal és sztereotípiákkal próbálták meg eladni a termékeiket.

A hagyományos genderszerepek fellazításában fontos szerepe lehet annak, hogy a férfiak is felfedezik maguknak a sminket. Viszont szinte biztos, hogy ennek ára is lesz, egyre többen fogják érezni ugyanis a nyomást, hogy megfeleljenek valamiféle szépségideálnak, hogy tökéletes legyen a bőrük, szépen ívelt a szemöldökük, és pont megfelelően árnyalt a szemhéjuk. És akkor rájönnek majd ők is, hogy minél többet viselik a sminket, annál kevésbé hiszik majd el magukról, hogy e nélkül is vonzóak lehetnek.