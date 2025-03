A kiskereskedelmi üzletek, és a helyi vállalkozók eredményeinek elismerésére indította el még 2022 októberében a Visa a Boltok Boltja elnevezésű versenyét. A megmérettetéssel nem csak a boltokat kívánták inspirálni a magas szolgáltatási színvonal nyújtására, hanem a vásárlók figyelmét is rá akarták irányítani azokra a helyi üzletekre, ahol kiemelkedő vásárlási élményre lehet számítani.

A zsűri 2024-ben is kiválasztotta minden hónap legjobbját. Nyolc értékelési szempont alapján választották ki a nyerteseket, és mindig titkos vásárlásokkal tesztelték az üzleteket. Értékelték a bolt külső megjelenését, az üzlet koncepcióját és a boltban való tájékozódás egyszerűségét, a marketing kommunikációt, a modern fizetési megoldásokat, a kihelyezett digitális eszközöket, valamint az eladók személyes hozzáállását és munkáját.

A 12 hónap nyerteseiből idén is kiválasztották a legjobbakat, ez volt a második alkalom, hogy fődíjakat osztottak ki. A dobogósokról 12 fős szakmai zsűri döntött. Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője a díjazottakról elmondta, volt, aki a fenntarthatóságban nyújtott kiemelkedőt, egy másik üzlet a közösségépítésben jeleskedett, és volt olyan üzlet, amely az ügyfélkiszolgálás kiválóságát bizonyította. Szerinte ugyanakkor mindannyiukat összeköti, hogy hatalmas szenvedéllyel állnak a szakmájukhoz, és ez a lelkesedés és odaadás a mindennapokban is látható.

Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője Visa Magyarország

Gyerekkori álomból környezettudatos, fenntartható üzlet

Az első díjat a Nagykovácsiban működő „Menő-Jövő” nevet viselő csomagolásmentes bolt kapta. Csécs-Kertész Dóra, az üzlet alapítója elmondta, a csomagolásmentességgel kapcsolatban sokakat elriaszt az, hogy előre kell tervezni, és tudatosabb gondolkodásra, felkészültségre van szükség, ami körülményesebbé teszi a bevásárlást. Ezért arra bíztatják a vásárlókat, hogy annyira vegyék ki a részüket a fenntarthatóságból, amennyire számukra még komfortos.

Az üzlet alapítója épp ezt tartja a bolt legnagyobb sikerének, hogy képesek ráhangolódni a vásárlói igényekre. Amellett, hogy a vezérelvük a fenntarthatóság és tudatosság, igyekeznek a vásárlóknak olyan élményt biztosítani, hogy ne érezzék az egészet kényszernek.

Szerinte azzal, hogy személyesebbé teszik a vásárlás élményét, közelebb tudják húzni az embereket ehhez a bevásárlási formához. Csécs-Kertész Dóra elmondta, már gyerekként is vonzotta a kereskedelem. Az idő során pedig megtapasztalta, sokan vágynak személyesebb kapcsolódásra a bevásárlás során az eladókkal, ezt pedig náluk sokkal inkább megkapják, mint egy nagyobb áruházban.

A Menő-Jövő nem egy önkiszolgáló üzlet, így a betérők kérdezhetnek az eladóktól, segítséget kapnak abban, hogy miből mekkora mennyiséget vásároljanak. Csécs-Kertész Dóra úgy fogalmazott, a csomagolás funkcióját gyakorlatilag az üzlet munkatársai látják el, elmondják az összes fontos információt a termékről. A visszajelzés pedig egyértelmű, a vásárlók szeretik, hogy közvetlenül, beszélgetve ismerhetik meg a kiválasztott árucikkeket.

A bolt alapítója elmondta, a Visa Boltok Boltja első díja megerősítette őket abban, hogy jó úton járnak, és abban bíznak, hogy még többen megismerik őket, és bekapcsolódnak a csomagolásmentes vásárlásba, a Nagykovácsi környékét járó mobil boltjuk pedig még több helyre juthat el.

Facebook-os kihívásból közösségi könyvesbolt

A második helyezett a debreceni Libertine könyvesbolt lett. Az üzlet tulajdonosa Szabados Ágnes, újságíró, műsorvezető. Nyolc éve indította el a Facebookon a „Nincs időm olvasni kihívást”, ennek mára majdnem 140 ezer tagja van. Ebből nőtte ki magát a bolthálózat, amelynek a debreceni üzlet a harmadik, legfiatalabb tagja. Nem csak árusítással, könyvkiadással is foglalkoznak, ezek a művek csak a saját hálózatukban kaphatóak. Szabados Ágnes azt mondta, náluk szakképzett, ahogy fogalmazott, könyvmoly eladók segítenek a vásárlóknak abban, hogy kiválasszák a megfelelő olvasmányt. Kezelhetőbb az a könyvmennyiség, amit tartanak, így az eladók tényleg ismerik a kiadványokat. Hisz abban, hogy három jó kérdésre már megnyílik a hozzájuk betérő érdeklődő, ami után az eladók már tudják, mi a neki való könyv. Az üzletek egyik központi eleme az a kanapé, ahova bárki leülhet olvasgatni egy kávé mellett, amit ajándékba kapnak a vásárlók.

Szabados Ágnes személyes sikerként éli meg, hogy a Libertine közvetlensége miatt azok az olvasók is be mernek térni hozzájuk, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy mit akarnak olvasni. Azt mondja, ez bizalmi kérdés, és a rengeteg törzsvásárlójuk visszaigazolja ezt a bizalmat.

A „Nincs időm olvasni kihívás” a könyvek ajánlásán túl közösségi élménnyé, eseményekké is fejlődött az évek során, és ez a boltok életében is jelen van. Találkozókat szerveznek évente kétszer, az elsőn 30-an voltak, a következő Libertine Fesztiválra már 500 embert várnak. Rendszeres esemény lesz az „Író a pult mögött” is, ahol egy ismert író veszi át a bolti eladók helyét néhány órára.

A díjak Visa Magyarország

Slow life egy szupermarketben

A harmadik helyezett a szegedi Príma NOVA üzlet lett. 10 éve nyitotta meg kapuit és azóta is igyekeznek kiemelkedő vásárlási élményt nyújtani. Ezt olyan különleges megoldásokkal érik el, mint a pékáru részleg egyedi bútorzata, amely egy francia reggeliző hangulatát idézi, vagy a színek szerint elrendezett gyümölcs- és zöldségkínálat. Az áruházat a díjátadón Rudics Rudolf, a Príma 5 vezetője képviselte. Elmondta, hogy a Príma NOVA alapkoncepciója az volt, hogy a felgyorsult világban ötvözzék egy szupermarket kínálatát a slow life életérzéssel. A lassú élet hívei arra törekszenek, hogy meg tudjanak állni egy pillanatra, hogyha valami szépet látnak, valami jót éreznek – tette hozzá. Ezt próbálták átültetni a mindennapokba. Ez az, ami szerintük egyedi vásárlási élményt nyújt a NOVA-ban, egy jó illat, vagy egy szép termékkihelyezés.

Amire igazán büszkék, hogy most egy újabb lépést tesznek előre, és megnyitják saját húsüzemüket. Ebben 90 százalék feletti hústartalmú készítményeket gyártanak majd, Gusto Prime néven. A vásárlóknak egyre fontosabb, hogy jó minőségű termékeket vihessenek haza, ezekből pedig az üzletvezető szerint nincs még sok a piacon.

Futócipő futóktól

Az idei versenyben is átadtak egy különdíjat, amelyről a Visa magyarországi munkatársai döntöttek. Az elismerést a Spuri Futóbolt debreceni üzlete kapta. Szűcs Csaba alapító tulajdonos a magyar futósport egyik kiemelkedő alakja. Az 1992-es barcelonai olimpián képviselte hazánkat, és sokáig az ő nevéhez fűződött a maratoni futás hazai csúcsa. Az első futóboltot 2000-ben nyitotta Budapesten, mára országszerte kilenc üzlet várja a sportág szerelmeseit.

Az üzlet mottója és szemlélete, hogy „Ahány futó, annyiféle igény”. Szűcs Csaba elmondta, két fontos kérdést tesznek fel az érdeklődőknek: Hol, milyen talajon fogja használni a cipőt, és egészséges-e a lába. Ma elég gyakori, hogy akár valamilyen bokaproblémával, lúdtalppal vagy túlsúllyal rendelkezik a vásárló, ezért nem mindegy, hogy milyen cipőben kezdi el a futást – részletezte az alapító tulajdonos. Éppen ezért amikor kiválasztja az eladóit, nem csak a kereskedelmi, hanem a futó múlt is fontos szempont. A vásárló lábára ránézve egyből tudják, melyik lesz a megfelelő lábbeli, de a kiválasztást számítógépes diagnosztika is segíti. Szűcs Csaba elmondta, az üzleteket úgy alakították ki, hogy futni is lehet valamennyit, így élesben lehet kipróbálni a kiszemelt cipőt. De szerveznek közösségi futásokat, tesztnapokat is, ahol például akár a Margit szigetre is ki lehet vinni a cipőket, és a futókörön tesztelni, hogy megfelelő-e.

A kiválóság mindig inspirál

A Visa Boltok Boltja egy nemzetközi kiskereskedelmi verseny, amelyben minden országban ugyanazon szempontok alapján értékelik a pályázókat, így az itt kiemelkedő vállalkozások nemzetközi szinten is követendő példát jelenthetnek. Sármay Bence abban bízik, a verseny ösztönzően hat a hazai kiskereskedelemre, mivel ráirányítja a figyelmet azokra a vállalkozásokra, amelyek túlmutatnak a hagyományos értékesítésen, és plusz értéket teremtenek, kiemelkedő vásárlási élményt nyújtanak. A Visa Magyarországért felelős vezetője elmondta, a díjazottak egymás sikeréből is inspirációt meríthetnek, emellett megismerhetik azokat a bevált gyakorlatokat, amelyekkel kiemelkedhetnek a piacon.

A VISA számára fontos, hogy innovatív megoldásaival támogassa a hazai kis- és középvállalkozásokat. Ilyenek a digitális fizetési lehetőségek innovációi, mint a Tap to Phone, amelynek segítségével egy mobiltelefon is működhet terminálként vagy a Click to Pay, amely az online vásárlást teszi a bolti érintéses fizetés élményéhez hasonlatossá. A Boltok boltja versenyen túl számos programmal támogatják a hazai kereskedelmi szektort: a VISA She’s Next program évről évre pénzügyi és mentorálási támogatást nyújt a női vállalkozóknak, míg a Social Business empowered by Visa kezdeményezés a nonprofit szervezetek számára segít fenntartható bevételi források kialakításában.

A tartalom a Visa Magyarország megbízásából, a HVG BrandLab produkciójában készült. A cikk létrehozásában a HVG hetilap és a hvg.hu szerkesztősége nem vett részt.