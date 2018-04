Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","shortLead":"A K-pop igazi nagyágyúit küldik északra. Itt egy kis ízelítő belőlük. ","id":"20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=737c7db0-e4e7-45a7-8e3a-0cf8dd3a2322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152920f9-8fba-49ee-9f00-48b6faf4e057","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Dupla_koncertet_fognak_adni_delkoreai_sztarok_EszakKoreaban","timestamp":"2018. április. 01. 14:54","title":"Dupla koncertet fognak adni dél-koreai sztárok Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f","c_author":"Keresztes Imre","category":"elet","description":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény nemzetközi piaca tíz éven belül 23 milliárd dollárosra duplázódhat.","shortLead":"Folyamatos drágulása ellenére rohamosan nő az avokádó iránti kereslet. A rendkívül egészségesnek tartott termény...","id":"201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8134da-e4a9-45ca-8d74-2f06a2b4307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb5ed4a-ca12-46a0-9141-6f880eba5399","keywords":null,"link":"/elet/201811__avokadoorulet__rendori_vedelem__mag_nelkul_is__mexiko_zold_aranya","timestamp":"2018. április. 01. 17:30","title":"Akkora őrület a zöld csodaélelmiszer, hogy már a maffia is felfigyelt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a044752f-1151-4717-ad4c-8c16700c3bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cf284e-3f6b-481e-b765-330f6094ae01","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Csokis_burger_mi_A_Burger_King_nem_varta_meg_aprilis_elsejet_a_trefaval","timestamp":"2018. április. 01. 14:47","title":"Csokis burger, mi? A Burger King nem várta meg április elsejét a tréfával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed924a-7cdb-4350-84f8-5bc459d9155f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla bejelentése szerint mintegy 123 ezer Model S szorul javításra.","shortLead":"A Tesla bejelentése szerint mintegy 123 ezer Model S szorul javításra.","id":"20180402_tesla_model_s_elektromos_auto_visszahivas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10ed924a-7cdb-4350-84f8-5bc459d9155f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ca8d04-352e-4b6c-8684-3df86ab16fec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_tesla_model_s_elektromos_auto_visszahivas","timestamp":"2018. április. 02. 10:31","title":"Történetének legnagyobb visszahívását rendelte el a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","shortLead":"Erős videóval köszönti a miniszterelnök a feltámadást.","id":"20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=621c1e81-a7b6-4470-965d-6c263096fb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea0064a-5844-4d0d-b988-d9a95b11faf2","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Orban_Viktor_husveti_sonkaval_rohanja_le_az_unnepet","timestamp":"2018. április. 01. 08:06","title":"Orbán Viktor húsvéti sonkával rohanja le az ünnepet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A New York magazin vizuálisan erős címlapot szentelt az amerikai elnök és a korrupció témájának.","shortLead":"A New York magazin vizuálisan erős címlapot szentelt az amerikai elnök és a korrupció témájának.","id":"20180402_Igy_nez_ki_a_disznofeju_Trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d15011-24b5-4351-8700-850c3a45650e","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Igy_nez_ki_a_disznofeju_Trump","timestamp":"2018. április. 02. 09:49","title":"Így néz ki a disznófejű Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező karriercsúccsal a negyedik helyen áll párosban a női teniszezők világranglistáján.","shortLead":"A magyar teniszező karriercsúccsal a negyedik helyen áll párosban a női teniszezők világranglistáján.","id":"20180402_Babos_Timea_meg_nem_jart_ilyen_magassagokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cce821-9c3a-4bd1-9458-4db3e2a22860","keywords":null,"link":"/sport/20180402_Babos_Timea_meg_nem_jart_ilyen_magassagokban","timestamp":"2018. április. 02. 10:04","title":"Babos Tímea még nem járt ilyen magasságokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz elnök villámgyorsan el is fogadta Aman Tulejev, a Kemerovói kerület kormányzója lemondását.","id":"20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b91264-0cbf-4fdd-9653-7bafccbcb2c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_Benyujtotta_lemondasi_kerelmet_a_terulet_kormanyzoja","timestamp":"2018. április. 01. 08:22","title":"A kemerovói tűzvész miatt lemondott a terület kormányzója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]