[{"available":true,"c_guid":"df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","shortLead":"Személyautók ütköztek a sztráda 18-as kilométerszelvényénél, Budapest irányában.","id":"20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5e5e7e-be86-4e50-98c4-4c00ab91f16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4ba1fe-4126-4f0d-9ec6-ebfe770829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180409_negyes_karambol_miatt_ballt_az_m5os","timestamp":"2018. április. 09. 07:31","title":"Négyes karambol miatt beállt az M5-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","shortLead":"Vasárnap este fél hétig a választásra jogosultak 68,13 százaléka ment el szavazni – derül ki a friss adatokból. ","id":"20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72c3c32c-efdc-4f43-b05d-94d7e7e420ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9f6e1c-6ed6-4fdb-b152-d2a81dcfcc8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_hetven_szazalekhoz_kozelit_a_valasztasi_reszvetel","timestamp":"2018. április. 08. 19:05","title":"Hetven százalékhoz közelít a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhagyta a kórházat Julija Szkripal, akit március 4-én, apjával, az egykori orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal együtt támadtak meg idegméreggel a dél-angliai Salisburyben. Lapértesülések szerint a gyilkossági kísérlet áldozatai új nevet és lakóhelyet kaphatnak az Egyesült Államokban.","shortLead":"Elhagyta a kórházat Julija Szkripal, akit március 4-én, apjával, az egykori orosz-brit kettősügynök Szergej Szkripallal...","id":"20180410_Szkripalmerenylet__Julija_kikerult_a_korhazbol_es_uj_szemelyazonossagot_kaphat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdc2d2d-a035-4c4b-85c8-cd3a73cf1f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20180410_Szkripalmerenylet__Julija_kikerult_a_korhazbol_es_uj_szemelyazonossagot_kaphat","timestamp":"2018. április. 10. 11:16","title":"Szkripal-merénylet – Julija kikerült a kórházból és új személyazonosságot kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést, amelynek linkjére kattintva azok egyszerűen áttekinthetik, hogy milyen alkalmazások férnek hozzá a közösségi hálózaton tárolt adataikhoz. A felületen keresztül lehetőségük lesz arra, hogy megvonják az adataikhoz való hozzáférést azoktól az alkalmazásoktól, amelyeket nem kívánnak többé használni.","shortLead":"A Facebook minden felhasználója, így a magyar felhasználók hírfolyamában is megjelenít majd egy olyan figyelmeztetést...","id":"20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d64c064-b6ef-4cec-a09c-b830bee63ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabe7efb-fb14-49cc-9be8-6c1387f61861","keywords":null,"link":"/tudomany/20180410_facebook_adatvedelmi_beallitas_figyelmeztetes_hirfolyam_teteje_mi_ez","timestamp":"2018. április. 10. 08:03","title":"A Facebook ma mindenkinek feldob egy figyelmeztetést – figyeljen oda rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak ellenére, hogy e sztereotípia lassan megszűnőben van. Többségünket inkább már az foglalkoztatja, hogy nem jutnak-e az adataink a beleegyezésünk nélkül illetéktelen kezekbe – ahogy az történt a Facebook 50 millió felhasználójával. Ezért jó tudni, hogyan derülhet fény legálisan a bizalmas, a hatóságok, céges versenytársak számára igen értékes banki adatainkra.","shortLead":"Svájc! – vágták rá mini-közvéleménykutatásunk résztvevői arra a kérdésre, mi jut az eszükbe a banktitokról, annak...","id":"crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9092ff72-d89d-437d-8cee-487d4fb86a9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c8c060-0b89-4518-baf6-9b56c0faee85","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180404_Tudta_hogy_a_banki_adatai_Facebook_nelkul_is_veszelyben_lehetnek","timestamp":"2018. április. 09. 07:30","title":"Tudta, hogy a banki adatai Facebook nélkül is veszélyben lehetnek!?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független Patyi András NVB-elnök, ha Orbán Viktor miniszterelnökkel négy nappal a választások előtt egy ünnepélyes rendezvényen vesz részt. Ezt a Momentum beadványára vizsgálták, bár Patyi elfogultsága nem először kerül elő.","shortLead":"16 órától elindult a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) monstre ülése, mindjárt azzal, hogy mégis mennyire független...","id":"20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0101158-73f0-4802-a620-f65c49e2eb75","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Fuggetlen_egyaltalan_az_NVBelnok_ha_Orbannal_parolazik_egy_atadon","timestamp":"2018. április. 08. 17:04","title":"Független egyáltalán az NVB-elnök, ha Orbánnal parolázik egy átadáson?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","shortLead":"A Lufthansa több száz keddi járatát törölték, és ez körülbelül 90 ezer utast érint.","id":"20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fd986b-233c-4f9c-a329-34cc7f5fa23f","keywords":null,"link":"/kkv/20180409_jobb_tajekozodni_indulas_elott_azoknak_akiknek_keddre_van_lufthansa_jegyuk","timestamp":"2018. április. 09. 21:51","title":"Jobb tájékozódni indulás előtt azoknak, akiknek keddre van Lufthansa-jegyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","shortLead":"Új, az eddiginél hosszabb előzetes jelent meg.","id":"20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb7135-0fc1-4c1b-bff1-4c4624282652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f291ae-d67a-490c-a839-d3b71244906b","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_a_Han_Solofilm_uj_elozetese__mar_alig_varjuk_a_filmet","timestamp":"2018. április. 09. 09:55","title":"Itt a Han Solo-film új előzetese – már alig várjuk a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]