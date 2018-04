Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén lévő területek ellen – az USA légicsapásokat hajtott végre Szíria ellen, s állítólag megsemmisítette a légierő negyedét. Abból a támadásból a jelek szerint nem tanult Aszad, s elemzők szerint kicsi az esély, hogy a mostani megtorló akció után változna Damaszkusz politikája.","shortLead":"Tavaly áprilisban – miután az Aszad szíriai elnökhöz hű hadsereg vegyi fegyvert vetett be a fegyveres ellenzék kezén...","id":"20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd670a2-c718-4ae7-9231-334dc7c1038b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c170ca4-5249-4776-914f-bb237985634e","keywords":null,"link":"/vilag/20180414_Mi_valtozik_a_sziriai_legicsapasok_utan","timestamp":"2018. április. 14. 11:48","title":"Mi változik a szíriai légicsapások után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","shortLead":"4,5 milliós árával a bikás bringa legalább olyan exkluzív lesz, mint bármelyik négykerekűjük.","id":"20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7fbe3-3313-4d27-bd6d-a9c7a0fe4025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37a9415-7bb7-4b81-be99-f34d296cc4a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_lamborghini_kerekpar_elektromos","timestamp":"2018. április. 15. 10:16","title":"Ez a legújabb Lamborghini: két kereke van pedálokkal és elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos áramot, így gyakorlatilag tölteni sem kellene megállni.","shortLead":"Az eRoadArlanda fejleszésének köszönhetően az elektromos autók menet közben, az aszfaltból nyerik ki az elektromos...","id":"20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7fc80f-1d61-40c5-a3dd-7b80255573be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65f0421-533d-48be-82d1-78b97d479cea","keywords":null,"link":"/cegauto/20180415_svedorszag_elektromos_kozlekedes_utburkolatba_epitett_aramforras","timestamp":"2018. április. 15. 08:21","title":"A svédek megcsinálták az utat, ami nagy lökést adhat az elektromos autók terjedésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7","c_author":"","category":"kultura","description":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","shortLead":"Több mint 68 millió dollárba kerül, és még a színházat is renoválták a bemutatóra.","id":"20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dfee778-1807-47d3-b037-3e5456b0eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dc014a-970c-44f8-a06c-184e1bd13b84","keywords":null,"link":"/kultura/20180414_Kitalalna_mi_lesz_minden_idok_legdragabb_Broadwayprodukcioja","timestamp":"2018. április. 14. 20:55","title":"Kitalálná, mi lesz minden idők legdrágább Broadway-produkciója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Orbán Viktor lemondott a centrális erőtérről, amikor a választási kampányban kétosztatúvá tette a politikát: vagy ő, vagy Soros. A lehengerlő kétharmad után az ellenzéki szavazók találták meg egymást minden korábbi ideológiai határon túl. A szombat esti tömeg rossz hír a Fidesznek, és talán még rosszabb az ökölharcba süllyedő ellenzéknek. A helyzetet az sem könnyíti, hogy a tüntetés szervezői irreális célt tűztek ki maguk elé.","shortLead":"Orbán Viktor lemondott a centrális erőtérről, amikor a választási kampányban kétosztatúvá tette a politikát: vagy ő...","id":"20180415_Kialakult_a_centralis_ellenzeki_eroter_es_mindenkit_nehez_helyzetbe_hoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231d1bf2-d0e0-41f7-aa0e-8baa7a91deab","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Kialakult_a_centralis_ellenzeki_eroter_es_mindenkit_nehez_helyzetbe_hoz","timestamp":"2018. április. 15. 10:40","title":"Kialakult a centrális ellenzéki erőtér, és mindenkit nehéz helyzetbe hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","shortLead":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","id":"20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c295069d-db61-4c72-a8f5-31b66931516d","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","timestamp":"2018. április. 15. 13:25","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanyasi csendélet - kukoricaültetvény helyett marihuánabiznisszel. ","shortLead":"Tanyasi csendélet - kukoricaültetvény helyett marihuánabiznisszel. ","id":"20180414_Gyulai_drogbarok_vegzete","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bf04e-3b5e-4380-bddd-06bf5e289c40","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gyulai_drogbarok_vegzete","timestamp":"2018. április. 14. 16:20","title":"Gyulai drogbárók végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]