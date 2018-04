Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Parragh László megint az oktatásügy élére áll. Lehet, hogy megvilágosult?" „Élethosszon át tartó tanulás" – ilyen tőle meglepő kifejezéseket mondott például. Vélemény. 2018. április. 18. 16:36 "És ön hogy áll a munkafüggőséggel?" Ismét online kutatást végez az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézete. 2018. április. 18. 19:39 A politológus szerint az ellenzék nem csaphatja be magát azzal, hogy csak a vidéken vesztette el a meccset, és fontos tanulság, hogy a politika feladatát nem fogja elintézni sem a sajtó, sem a civilek, sem a választók – kegyvesztett oligarchák pedig végképp nem. "Filippov Gábor: A Fidesz egyszerűen jobban ismeri a választókat" A Fidesz tarolásának oka olyan tudatos szervezetépítés, információgyűjtés és mozgósítás, ami még a Fidesz erőforrásfölényét tekintve is teljesítmény. 2018. április. 19. 06:30 Nem a Gazdasági Versenyhivatal szabta ki az Apple történetének első büntetését, és nem is a legnagyobbat. Sőt. A cég más fronton ennél sokkal súlyosabb dolgokkal kell, hogy szembenézzen, és az sem valószínű, hogy csak úgy beletörődne a magyar hatóság döntésébe. "Azt hiszi, hogy a GVH keményen odavágott? Mutatjuk, hogy igazából mennyire aprópénz az Apple-nek a 100 milliós bírság" 2018. április. 19. 07:02 "Skoda Kamiq: újabb menő divatterepjárót villantottak a csehek" A Skoda tartja magát korábbi ígéretéhez és mostanság rengeteg új modellel rukkol elő. 2018. április. 19. 11:22 "Rogán: a tüntetőket külföldről, nyilvánvaló hátsó szándékkal hergelik" A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint "politikai bohózat", ha az ellenzék választási csalásról beszél. 2018. április. 19. 13:06 Próbálkozások persze mindig akadnak. \r

"Őrült luxus: teáskanna gőzölög az új Mercedes-Maybachban" Ilyen az, amikor a gyártók már nem igazán tudnak hasznos új luxusfunkciót kitalálni. Próbálkozások persze mindig akadnak. 2018. április. 20. 13:26