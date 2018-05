Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Várandósan került börtönbe, ott szülte meg kislányát. Mivel a jogszabályok szerint a gyermek csak egyéves koráig lehet az anyukájával, a kisbaba édesanyja szabadulásáig állami gondoskodásba került az SOS Gyermekfalvakhoz. Anyák napja alkalmából megható kisfilm mutatja meg a történetüket.\r

","shortLead":"Várandósan került börtönbe, ott szülte meg kislányát. Mivel a jogszabályok szerint a gyermek csak egyéves koráig lehet...","id":"20180504_Mi_lesz_a_bortonben_szuletett_babaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a8ab8f-565f-4f9c-bc49-7a6177efe3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c19b912-e11d-4927-8a6f-58f0aea099be","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Mi_lesz_a_bortonben_szuletett_babaval","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Mi lesz a börtönben született babával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma hasznosította – sokáig ingyen.","shortLead":"Öt évig Garancsi István cége reklámozhat a budapesti lámpaoszlopokon. Az „elefántfüleket” eddig is az Esma...","id":"201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d127bdf9-59b5-435d-910b-c34413915909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4fd5ee-0b74-4ce7-93d4-87487a19f634","keywords":null,"link":"/kkv/201818__garancsi_biznisze__fovarosi_oszlopok__utolagos_elszamolas__lefulelik","timestamp":"2018. május. 05. 07:00","title":"Orbán kötélbarátját bebetonozták az elefántfülbizniszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett az EP-ben elfogadott állásfoglalás, mégis leginkább a független újságírás jelentőségét emelte ki, a tényfeltárás fontosságát, és azt, hogy az EU-nak támogatnia kellene az újságírókat. A Fidesz úgy látta, ezt a célt nem tudja támogatni.\r

\r

","shortLead":"Az álhírek problémáján át a kattintásvadász címek és a nyilvánosságra hozott szexvideókig sok mindent érintett...","id":"20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80502ea5-b217-4c6e-a1bd-bf7d64835aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40773617-8a73-4bab-90a4-81fc9ee3c638","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_A_Fidesz_nem_szavazta_meg_a_fuggetlen_sajtot_tamogato_allasfoglalast_az_EPben","timestamp":"2018. május. 04. 15:35","title":"A Fidesz nem szavazta meg a független sajtót támogató állásfoglalást az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","shortLead":"Maria Fernanda Mora profin elvégezte a munkáját, aztán odacsapott.","id":"20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bc8ffef-4e7b-4953-abec-ac2d9e01df2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3828c93-42b9-4739-8a9c-7d629559734f","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Mit_tenne_ha_elo_adasban_fogdosnak_a_feneket","timestamp":"2018. május. 04. 09:35","title":"Mit tenne, ha élő adásban fogdosnák a fenekét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol futballklub.","shortLead":"Sürgős operáción esett át szombaton a Manchester United volt menedzsere, Sir Alex Ferguson – közölte az angol...","id":"20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f10363bc-5ec8-43ca-b764-5d6974e34253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590ca53a-0aad-4268-a1a4-affc941e1f51","keywords":null,"link":"/sport/20180505_Fergusont_agyverzes_miatt_megmutottek_allapota_kielegito","timestamp":"2018. május. 05. 21:52","title":"\"Légy erős, Főnök\" - üzenték a játékosok az agyvérzés miatt megműtött Fergusonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","shortLead":"Tízezrek vonultak szombaton Párizs utcáira Emmanuel Macron francia államfő politikája ellen tiltakozva.","id":"20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4759adec-75b9-4b9f-b8eb-53f662adb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb42479e-5081-46e3-a17a-c9decc614314","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Tizezres_Macronellenes_tuntetes_volt_Parizsban_masutt_is_utcakra_vonultak","timestamp":"2018. május. 05. 18:57","title":"Tízezres Macron-ellenes tüntetés volt Párizsban, másutt is utcákra vonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat tektonikai mozgásairól és keletkezéséről.","shortLead":"Szenzorok százaival mérik a szakértők az Alpok legkisebb rezdüléseit is, hogy többet tudjanak meg a hegyvonulat...","id":"20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03927354-5b39-473b-b66b-6ecc1cfb54e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b96163-aa08-4c4b-a875-4ffb1ba595d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180504_alpok_pulzus_hegyvonulat_tektonikai_mozgasa_alpok_keletkezese","timestamp":"2018. május. 04. 15:03","title":"Megmérik az Alpok pulzusát, 600 szenzort vetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harminc napon át kell a kormánynak bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól a kormany.hu nyitóoldalán a nemzeti konzultációs kérdőív miatt. ","shortLead":"Harminc napon át kell a kormánynak bocsánatot kérnie a Helsinki Bizottságtól a kormany.hu nyitóoldalán a nemzeti...","id":"20180504_Jogerosen_elmeszelte_a_propagandaminiszteriumot_a_birosag_a_nemzeti_konzultacio_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce56a83f-524f-46a3-aea1-d59d5e8b1c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a714553-c47d-4770-921b-25904d753f58","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Jogerosen_elmeszelte_a_propagandaminiszteriumot_a_birosag_a_nemzeti_konzultacio_miatt","timestamp":"2018. május. 04. 15:09","title":"Jogerősen elmeszelte a propagandaminisztériumot a bíróság a nemzeti konzultáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]