[{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen. Az európai cégekre is vonatkozó intézkedéseket az után kezdték el újra életbe léptetni, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az Iránnal kötött 2015-ös atomalkut.","shortLead":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen...","id":"20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d7496b-b57b-4fe2-9086-07aa53c63e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","timestamp":"2018. május. 11. 10:52","title":"Irán miatt romlik Európa és az USA viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","shortLead":"Szombaton és vasárnap is mosni fogják a budapesti Árpád hidat, ezért sávlezárásra kell majd számítani. ","id":"20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5537b8-69c3-45cd-bc65-d105821cf3d6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180511_Kerulje_el_az_Arpad_hidat_a_hetvegen_ha_nem_akar_bosszankodni","timestamp":"2018. május. 11. 15:29","title":"Kerülje el az Árpád hidat a hétvégén, ha nem akar bosszankodni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","shortLead":"Utólag kell megfizetniük a jogdíjakat a magyar előadóknak. ","id":"20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e5992a-7416-44ba-a3d3-53a54cee3523","keywords":null,"link":"/kkv/20180510_Jogerosen_elmeszelte_egy_magyar_birosag_a_Deezer_zeneszolgaltatot","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Jogerősen elmeszelte egy magyar bíróság a Deezer zeneszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b84726-6923-4d2c-a7c0-274f52f3b232","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Sokan elkerülhetetlen megoldásnak, sokan viszont a naplopás támogatásának tartják a feltétel nélküli alapjövedelmet, amellyel a világ több részén kísérleteznek.","shortLead":"Sokan elkerülhetetlen megoldásnak, sokan viszont a naplopás támogatásának tartják a feltétel nélküli alapjövedelmet...","id":"20180510_Alapjovedelem_titkos_fegyver_vagy_hiabavalo_penzkidobas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4b84726-6923-4d2c-a7c0-274f52f3b232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f53156e-d711-4f43-8617-0c1eead8852a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Alapjovedelem_titkos_fegyver_vagy_hiabavalo_penzkidobas","timestamp":"2018. május. 10. 13:19","title":"Alapjövedelem: titkos fegyver vagy hiábavaló pénzkidobás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","shortLead":"A film főszereplőit adminisztratív okokból nem engedték ki Egyiptomból a fesztiválra. ","id":"20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=238cc929-0441-4ef3-af9f-2ad36f225f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b524a30-3eb2-46b6-aec3-0c980ebd8388","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Nem_mehetett_el_az_egyiptomi_versenyfilm_lepras_fohose_a_Cannesi_Filmfesztivalra","timestamp":"2018. május. 10. 19:19","title":"Nem mehetett el az egyiptomi versenyfilm leprás főhőse a Cannes-i Filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől félnek, és állítják, hogy az intézmény alaposabb takarításával megelőzhető lenne számos megbetegedés. Megkerestük a kórházat, és az illetékesek igyekeztek is megnyugtatni mindenkit, hogy baj egy szál se. Beszámolójuk hitelességét nem növeli az állami adatszolgáltatásban a transzparencia hiánya, illetve a kórházakra vonatkozó törvények és a megvalósulásuk közt a jogvédők által tapasztalt különbségek.","shortLead":"Kétségbeesett betegek panaszai jutottak el a hvg.hu-hoz a transzplantációs klinikáról. Sokan kórházi fertőzésektől...","id":"20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3c1f56-f2e4-4777-adf8-34418698ef77","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_Nehez_tisztan_latni_a_korhazi_fertozesek_ugyeben_a_transzplantacios_klinikan","timestamp":"2018. május. 11. 07:10","title":"Aggódnak a transzplantációs klinikán: szervre várnak, fertőzést kapnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak el a rendőrök.","shortLead":"A tárgyalássorozattal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy tavasszal a szokásosnál sokkal több ittas vezetőt fognak...","id":"20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbf6818d-bc69-44ff-bbea-077ee802cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4566fb4a-2064-40d0-978c-74badb2819c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_egymasnak_adtak_a_kilincset_az_ittas_jarmuvezetok_a_cegledi_torvenyszeken","timestamp":"2018. május. 11. 19:55","title":"Egymásnak adták a kilincset az ittas járművezetők a Ceglédi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak a laborban megdolgoztatott Atlas nevű emberszabású robotot láthatjuk, amint kiszabadult a természetbe: kocog, felmegy az emelkedőn és átugorja a keresztbe fekvő fatörzset. ","shortLead":"Gyakorlatilag havonta jelennek meg a Boston Dynamics fejlesztéseinek legújabb fejleményei. Most a legutóbb még csak...","id":"20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9a0404c-57c4-4e14-9e61-5ed2abf576ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c1f309-885f-4ef2-9dd8-72a6afe272bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180512_Leesik_az_allunk_videon_ahogy_a_szabadban_kocog_az_Atlas_emberszabasu_robot","timestamp":"2018. május. 12. 11:20","title":"Leesik az állunk: videón, ahogy a szabadban kocog az Atlas emberszabású robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]