[{"available":true,"c_guid":"d0cab3e8-9612-4939-a5ad-1a509a105c77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal közzétette, hogyan kellett megoldani a középszintű feladatokat.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal közzétette, hogyan kellett megoldani a középszintű feladatokat.","id":"20180511_megerkezett_az_angolerettsegi_hivatalos_megoldasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0cab3e8-9612-4939-a5ad-1a509a105c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7482fbe9-55d8-49ba-9bb6-47f08ca1818e","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_megerkezett_az_angolerettsegi_hivatalos_megoldasa","timestamp":"2018. május. 11. 08:42","title":"Megérkezett az angolérettségi hivatalos megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","shortLead":"Donald Ross, aki a tehén tőgyére felszerelt melltartóval próbált megoldani egy problémát. ","id":"20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82bb6289-06ce-409e-9567-bbcacabca26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80aade46-09c2-4a5e-b907-753b598ba3bf","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megis_ki_tesz_melltartot_egy_tehen_togyere","timestamp":"2018. május. 11. 16:17","title":"Mégis ki tesz melltartót egy tehén tőgyére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan ugyanis pontosabb ezt kérdezni, mint azt, mennyien mennének más országba. Van például olyan gimnázium, ahonnan minden harmadik végzős külföldre készül. A legtehetségesebbek és a legambiciózusabbak hagyhatják el az országot.","shortLead":"Javában érettségiznek, közben azonban már zajlik a tippelés: a most végzők közül hányan maradnak Magyarországon. Lassan...","id":"20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f10a3d8-7545-43c3-8f1a-0f80176bb535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3b55cb-d701-4ab1-a4a8-37da6f934c78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180511_Neves_cegek_kapkodnak_utanam_csak_azert_mert_Amerikaban_vegeztem__todulnak_kulfoldre_a_magyar_diakok","timestamp":"2018. május. 11. 10:35","title":"Exodus 2018: Magyarország ismét lemondott egy csomó tehetséges fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen. Az európai cégekre is vonatkozó intézkedéseket az után kezdték el újra életbe léptetni, hogy Donald Trump amerikai elnök felmondta az Iránnal kötött 2015-ös atomalkut.","shortLead":"Franciaország elfogadhatatlannak nevezte, hogy az USA újra szankciókat vezet be az Iránnal kereskedő cégek ellen...","id":"20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d7496b-b57b-4fe2-9086-07aa53c63e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180511_Iran_miatt_romlik_Europa_es_az_USA_viszonya","timestamp":"2018. május. 11. 10:52","title":"Irán miatt romlik Európa és az USA viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami egyben korrajz a punk születéséről is. A filmben Nicole Kidman megmutatta punk arcát. Hogy az milyen, a filmrészletből kiderül. \r

\r

","shortLead":"A 2017-es cannes-i fesztivál egyik kedvence volt az Így csajozz egy földönkívülivel című sci-fi és szexkomédia, ami...","id":"20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e6e898-d3e1-445f-bf6e-8d64d62de3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e54db3-437e-4ace-8e2f-71ed9377bfee","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Mennyire_punk_Nicole_Kidman__exkluziv_filmreszlet","timestamp":"2018. május. 11. 13:21","title":"Mennyire punk Nicole Kidman? – exkluzív filmrészlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","shortLead":"Összesen tizenegyen távoznak a vállalattól.","id":"20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02456917-2fcd-4154-a72c-33d73b9d84e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a8f3e-4e29-4b60-ba39-243400915ad6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Top_vezetok_buktak_bele_a_Nikenal_a_nok_diszkriminalasaba","timestamp":"2018. május. 12. 14:18","title":"Top vezetők buktak bele a Nike-nál a nők diszkriminálásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadás volt a szombati párizsi késelés, amelyben egy megtámadott járókelő meghalt, a merénylőt pedig lelőtték.","shortLead":"Terrortámadás volt a szombati párizsi késelés, amelyben egy megtámadott járókelő meghalt, a merénylőt pedig lelőtték.","id":"20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0890686-dba0-4331-952b-2304ea2cae25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7c270-5bf9-4c6d-b605-c36905a47e38","keywords":null,"link":"/vilag/20180513_Allahu_Akbart_kialtozott_a_parizsi_keselo","timestamp":"2018. május. 13. 07:54","title":"Allahu Akbart kiáltozott a párizsi késelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cabbce-d95b-4b86-b08c-31efb9598c51","keywords":null,"link":"/elet/20180511_Megusztuk__Vajna_Timea_cannesi_gepe_vissza_kellett_forduljon","timestamp":"2018. május. 11. 13:08","title":"\"Megúsztuk\" – Vajna Tímea cannes-i gépe vissza kellett forduljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]