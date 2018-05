Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405baefd-ac7c-4749-ae54-8dcf08e4534b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Magyar Pétert 54 éves korában érte a halál.","shortLead":"Magyar Pétert 54 éves korában érte a halál.","id":"20180520_Meghalt_Magyar_Peter_Europa_Kiado_Balaton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405baefd-ac7c-4749-ae54-8dcf08e4534b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99179bc4-ca99-462f-8fec-393727050805","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Meghalt_Magyar_Peter_Europa_Kiado_Balaton","timestamp":"2018. május. 20. 08:29","title":"Meghalt Magyar Péter, a hazai underground egyik legismertebb zenésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1cf25e-c588-446e-8da4-bd848ca8353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. május. 20. 14:21","title":"Nem vették be a röszkei rendőrök, hogy a sofőröké a BMW és a Jeep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a","c_author":"Tálas Andrea","category":"vilag","description":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet a konfliktus a két évtizede aláírt nagypénteki megállapodásnak köszönhetően békében élő protestánsok és katolikusok között.","shortLead":"A Brexit súlyos kárvallottja lehet Észak-Írország. Az Ír-szigetet kettészelő határ visszaállításával újból kiéleződhet...","id":"201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7d10a4-f168-44d4-aa75-6d86a4c4f98a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4267215d-b98e-4f7a-a10a-bc8286e2af95","keywords":null,"link":"/vilag/201816__eszakir_megallapodas__20_ev_eredmenye__brexithatas__hatartalan_erzes","timestamp":"2018. május. 20. 09:00","title":"Három kivitelezhetetlennek tűnő megoldás akadályozza a Brexitet az ír-északír határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes klórsav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes klórsav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most klórsav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","shortLead":"A First Lady visszatérhet a Fehér Házba.","id":"20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79f30ef-88c4-4a53-9461-4191f17eaa49","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kiengedtek_a_korhazbol_Melania_Trumpot","timestamp":"2018. május. 19. 19:12","title":"Kiengedték a kórházból Melania Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","shortLead":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","id":"20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2310c9-89b9-4e4c-bd6d-f21afcd7511e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","timestamp":"2018. május. 21. 13:55","title":"Csoda történik: megnősül Hugh Grant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]