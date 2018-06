Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","shortLead":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","id":"20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1843a61-773c-453e-8028-2f68ba34a310","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Reagált az Emmi: mégsem változik a vakáció hossza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után sajtótájékoztatót tart, majd helyi idő szerint kedd este már vissza is indul Washingtonba.","shortLead":"A Fehér Ház szerint jól halad a keddi szingapúri csúcs előkészítése. Az amerikai elnök a tárgyalások után...","id":"20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ede67e7-a8f7-45ed-b3e1-195755bfb0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c928c2-3188-45e7-9e3c-8abdc1736271","keywords":null,"link":"/vilag/20180611_szingapuri_csucs_Ttump_a_tervek_szerint_ebedelni_is_fog","timestamp":"2018. június. 11. 16:42","title":"Szingapúri csúcs: Trump a tervek szerint ebédelni is fog Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint – az Apple ellopta logójuk ötletét.","shortLead":"Egy ismeretlen kis startup nekiment az Apple-nek: 200 ezer dollárt követelnek amiatt, hogy – véleményük szerint –...","id":"20180613_apple_shift_logo_lopas_per","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f64a58-bf14-4873-833c-e9632a0dff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d8014f-438f-44c2-9ba9-785d03cefef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180613_apple_shift_logo_lopas_per","timestamp":"2018. június. 13. 13:03","title":"Beperelik az Apple-t, mert szerintük ellopta a logójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el a szlovák határt. A 600 méter hosszú, ferdekábeles híd összsúlya 5400 tonna lesz, kétszer egysávos főút vezet majd át a Duna felett, de kerékpárutat és járdát is kialakítanak rajta.","shortLead":"Ha készen lesz az új komáromi átkelő, a teherforgalom az M1-es autópályától a települések érintése nélkül érheti el...","id":"20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da81a68-0233-4039-b2f3-e4388711214e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcbdf38-07e3-4364-b9b8-e5ac084428a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_formalodik_az_uj_duna_hid_helyukre_keruletek_az_elso_palyaelemek","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Formálódik az új Duna-híd, helyükre kerületek az első pályaelemek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak. Az ok: a hirtelen jött nagyon meleg.","shortLead":"Nem arról van szó, hogy egyáltalán nincs a polcokon a hűsítő nyalánkságokból, csak a készletek gyorsan elfogynak...","id":"20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a674d346-6709-41ff-a4fd-8da7cf2e4449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df990e4-a769-4084-b3db-e561e599d0ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Nem_vart_problema_nalunk_is_hiany_van_a_jegkremekbol","timestamp":"2018. június. 12. 21:10","title":"Nem várt probléma: nálunk is hiány van a jégkrémekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generáció az Audi A1-esből hamarosan bemutatkozik, annyi már most kiderült, hol. És van még egy figyelemre méltó részlete az üzenetnek.","shortLead":"A második generáció az Audi A1-esből hamarosan bemutatkozik, annyi már most kiderült, hol. És van még egy figyelemre...","id":"20180612_Jon_az_uj_Audi_A1__viccesen_arultak_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c3088-7269-4598-8fe2-3a8fb1d92f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d831465-030b-4593-8135-0bcc19dcf31c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_Jon_az_uj_Audi_A1__viccesen_arultak_el","timestamp":"2018. június. 12. 14:27","title":"Jön az új Audi A1 – viccesen árulták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","shortLead":"Gregoriánnal kezdődik, de gyorsan kotkodácsolásba vált Dj Sápy alkotása.","id":"20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c2b10b-72a5-455a-bf46-7033a4f618cf","keywords":null,"link":"/elet/20180613_remix_keszult_a_ketfarku_mtvas_szereplesebol_kotkodacs","timestamp":"2018. június. 13. 14:59","title":"Remix készült a Kétfarkú MTVA-s szerepléséből. Kotkodács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]