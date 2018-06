Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","shortLead":"Portugália-Spanyolország: 3-3. Cristiano Ronaldo mesterhármast lőtt.","id":"20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b48d2-6b05-4f31-84f7-60e14deefd67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bff8a40-5f86-4c3c-bcfa-00586796c9e9","keywords":null,"link":"/sport/20180615_rult_dontetlen_a_vebe_elso_rangadojan","timestamp":"2018. június. 15. 21:54","title":"Őrült döntetlen a vébé első rangadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","shortLead":"Szegeden egy közúti ellenőrzésen állították meg Ambrus Attila autóját a rendőrök.","id":"20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7761b93-6178-41b3-8b16-d76f8fc4b063","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_ambrus_attila_viszkis_kozuti_ellenorzes_ittas_vezetes","timestamp":"2018. június. 16. 19:16","title":"Közúti ellenőrzésen bukott le a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","shortLead":"Esztergomban már csak két hétig élvezhetik az autósok a minden fizetési kötelezettségtől mentes parkolást.","id":"20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9976f4a-8d66-44bf-9e9c-7a3cf552088e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b83efb-63d7-49c6-9427-1e91229753b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_esztergom_ingyenes_parkolas_fizetos_auto_varos_kozlekedes_onkormanyzat_parkoloautomata","timestamp":"2018. június. 15. 13:23","title":"Vége, nincs több ingyenes parkolás Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","shortLead":"A stílusosan Gyalog Galoppnak keresztelt cég gyalog és tömegközlekedéssel garantálja az expressz szállítási időket.","id":"20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4136d-de26-4b9b-926e-1e9f83a00e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f47900-8399-465c-934d-00cd5cd06e36","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180615_Gyalogos_futarszolgalat_indult_Budapesten__On_rendelne_ilyet","timestamp":"2018. június. 15. 10:54","title":"Gyalogos futárszolgálat indult Budapesten – Ön rendelne ilyet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","shortLead":"Először mutatkozott be Magyarország önálló standdal Annecy-ban.","id":"20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b25ddc4-0fe0-4330-ab68-007f13e7583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5da7b8-407d-4db5-9744-e8637cb0bb89","keywords":null,"link":"/kultura/20180615_Ujabb_filmvasart_hoditanak_meg_a_magyar_filmek","timestamp":"2018. június. 15. 15:48","title":"Újabb filmvásárt hódítanak meg a magyar filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el az első negyedévben – közölte az MNB.","shortLead":"59 hitelintézetből 41 174 milliárd forint nyereséget, a maradék 18 pedig 2 milliárd forint veszteséget könyvelt el...","id":"20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c24b268-7acd-44f5-9d8e-79c874664e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33b0565-5c14-4ea2-b575-94661d1c2e9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180615_Tovabbra_is_jol_megy_a_magyar_bankoknak","timestamp":"2018. június. 15. 10:10","title":"Továbbra is jól megy a magyar bankoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre egy kicsit megjáratni őket. ","shortLead":"CR7 szuperdrága és igen gyors luxusautóit még felsorolni is nehéz, nemhogy egymás után felváltva időről időre...","id":"20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=105adbb0-57d1-4942-84fa-02bbd60c01a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f159c7-d34d-481d-af21-b6f5f3331c37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_cristiano_ronaldo_garazs_futball_vilagbajnoksag_bugatti_chiron_veyron_ferrari_mercedes_rollsroyce_porsche_911","timestamp":"2018. június. 15. 11:21","title":"Belesne a ma pályára lépő Ronaldo elképesztő garázsába? Itt a lehetőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A posta szerint nem fizette ki teljesen választási reklámkiadványaik kézbesítésének árát a Jobbik.","shortLead":"A posta szerint nem fizette ki teljesen választási reklámkiadványaik kézbesítésének árát a Jobbik.","id":"20180615_a_magyar_posta_szerint_61_millioval_tartozik_a_tarsasagnak_a_jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ec2c80-322a-403c-83cd-ca9219dd5897","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_a_magyar_posta_szerint_61_millioval_tartozik_a_tarsasagnak_a_jobbik","timestamp":"2018. június. 15. 09:19","title":"A Magyar Posta szerint 61 millióval tartozik nekik a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]