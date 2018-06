Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. A rendszert tesztelő \"semleges\" programozók aggódnak.","shortLead":"Több mint kétmillió számla érkezett az online számla tesztfelületére június 22-ig, a rendszer július 1-jén indul, hívta...","id":"20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c58238-6f71-4f06-a700-c64713d8b6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e282f0-3c1e-4272-90fd-8cff88a8600a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180624_Egy_het_mulva_elesedik_a_NAV_csodafegyvere_a_PM_lelkes_a_tesztelok_aggodnak","timestamp":"2018. június. 24. 10:36","title":"Egy hét múlva élesedik a NAV csodafegyvere, a PM lelkes, a tesztelők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","shortLead":"...csak az nem derül ki, hogy minek alapján.","id":"20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f10259ff-e40b-4294-9137-44b9e13d3bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f082e84-a4f5-4875-ad04-03df133a47ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_Magyarorszag_a_tizenotodik_legjobb","timestamp":"2018. június. 23. 13:07","title":"Magyarország a tizenötödik legjobb...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változó mennyiségű felhőzetre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. ","id":"20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c68252cc-b7e9-4eaa-88d4-9d6bdcecdfa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3656572-7073-4566-977f-bf2eb3b7dea3","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_szokatlanul_huvosen_indul_a_het","timestamp":"2018. június. 25. 05:10","title":"Szokatlanul hűvösen indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.","shortLead":"Hétfőre virradóra a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) adatai is megerősítették a korábbi előzetes eredményt.","id":"20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d09f1a-c8be-4012-a4ed-1dc275a05485","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_hivatalosan_is_erdogan_nyert","timestamp":"2018. június. 25. 05:35","title":"Hivatalosan is Erdogan nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút rekordidőt is megfutotta a Pikes Peaken.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtásláncú versenyautó nemcsak a saját kategóriájában állított fel új rekordot, hanem az abszolút...","id":"20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515d9351-60ed-4396-9a00-115dc3f52503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922e97ec-a97b-4362-9fe4-0e5be2c498c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_volkswagen_pikes_peak_hegyi_felfuto_rekord_villanyauto_elektromos_akkumulator_peugeot_sebastien_loeb","timestamp":"2018. június. 25. 08:26","title":"A Volkswagen villanyautója minden benzines és egyéb riválisát falhoz állította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos, édesanyja háztartásbeliként nevelte fivérével együtt. „A középiskolában a matematika és a fizika ment jól, de a társadalmi kérdések iránti érdeklődés erősebbnek bizonyult” – adja magyarázatát Dóra, miért az ELTE politológia szakára iratkozott be.","shortLead":" „Varázslatos gyermekkorom volt” – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos...","id":"20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efab7c28-6059-42b6-93e9-754412812578","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","timestamp":"2018. június. 24. 07:39","title":"Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82537e16-675c-4baf-96b1-a98a492f2d0e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sampaoli edző ott ülhet a kispadon, ha szeretne, de mostantól semmit nem fog számítani a szava, állítólag ezt üzenték neki a játékosok.","shortLead":"Sampaoli edző ott ülhet a kispadon, ha szeretne, de mostantól semmit nem fog számítani a szava, állítólag ezt üzenték...","id":"20180625_Nem_hallgatnak_mar_az_argentinok_edzojukre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82537e16-675c-4baf-96b1-a98a492f2d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b121e-58fd-47b5-b0c7-1da440e6009f","keywords":null,"link":"/sport/20180625_Nem_hallgatnak_mar_az_argentinok_edzojukre","timestamp":"2018. június. 25. 10:51","title":"Átvenné saját maga irányítását az argentin csapat a horvátok elleni zakó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]