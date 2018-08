Megrázó részletek derültek ki Diana hercegnő és Károly herceg házasságáról egy most nyilvánosságra hozott interjúból.

Diana hercegnő 1997. augusztus 31-i halálának évfordulójára most hozott nyilvánosságra a National Geographic több kilencvenes évek elején felvett titkos interjút, amelyben az ünnepelt hercegnő arról beszél, hogy az utolsó pillanatban le akarta mondani házasságát Károly herceggel.

Diana a felvételen a Mirror beszámolója szerint arról beszél, hogy a házasságuk előtt, 1981 márciusában tudta meg, hogy a vőlegényének viszonya van az egyébként szintén házas Camilla Parker-Bowlesszal.

A július végére betervezett esküvő előtt, márciusban Károly herceg egy öthetes útra indult, a világot pedig bejárták a képek arról, ahogy a menyasszonya a repülőtéren a búcsúzáskor piros kabátban szomorúan a szemét törölgeti. Akkor mindenki azt hitte, hogy azért, mert öt hétig nem láthatja vőlegényét, de Diana a most nyilvánosságra került felvételen azt mondja, ennek semmi köze nem volt a búcsúzáshoz, azért volt szomorú, mert "a legszörnyűbb dolog történt azelőtt, hogy elindult volna".

"A dolgozószobájában voltam, és az útjáról beszélgettünk. Egyszer csak csörgött a telefon, és Camilla volt az. Épp mielőtt elindult volna öt hétre. Azon gondolkoztam, hogy legyek udvarias, vagy maradjak ott ülve? Végül azt gondoltam, hogy rendes leszek, és kimentem, de ez összetörte a szívemet" – mondja Diana a titkos interjúban.

Diana azt is elmondta, hogy túl éretlen volt ahhoz, hogy megértse a jeleket, míg végül egy alkalommal bement Károly hivatalában egy ott dolgozó ember irodájába, ahol meglátott egy ékszeresdobozt, amiről azt mondták neki, hogy ezt nem is kellene látnia. Kinyitotta és kiderült, hogy egy Camillának csináltatott karkötő volt benne. Ettől aztán végképp összeomlott.

A hercegnő az interjúban azt mondta, Károly a maga módján a megszállottja volt, de hol melegen viselkedett vele, hol hidegen, és soha nem lehetett tudni, milyen hangulatban lesz.

Diana azt is felidézte, hogy még az esküvő előtt megfordult a fejében, hogy lemondja az egészet. "Felmentem az emeletre, és együtt ebédeltem a nővéreimmel, akik épp ott voltak. Azt mondtam, nem tudok hozzámenni, nem tudom ezt csinálni, ez teljesen hihetetlen. Ők pedig csodálatosak voltak, és azt mondták: 'hát, ez balszerencse, Duch, itt az arcképed a konyharuhán, szóval már túl késő, hogy kihátrálj'".

A kikerült interjúkban az Express beszámolója szerint arról is szó esett, hogy a nászútjukon meglátott két képet is Camilláról Károly naptárában, a herceg pedig olyan mandzsettagombokat viselt, amelyeken két, egymásba fonódó C volt látható, Camillára és Károlyra (Charles) való utalásként. Diana ekkor rákérdezett, hogy tényleg tőle van-e, Károly pedig elismerte, de azzal védekezett, hogy az csak "egy ajándék egy baráttól".

Diana visszaemlékezése szerint hatalmasat vitatkoztak ezen, a jachton töltött nászútjukon pedig egyre inkább elhatalmasodott rajta a bulimia: naponta többször is falási rohamai voltak, majd meghánytatta magát, és egyre csak fogyott, egyre rosszabbul volt. Elmondása szerint a bulimiájáról mindenki tudott a családjában, és azt hibáztatták a házassága kudarcáért. Hozzátette, ez volt a "legdiszkrétebb" módja az önpusztításnak a számára, ez ugyanis nem volt látható a média számára.

Diana és Károly herceg végül 1981. július 29-én összeházasodott a Szent Pál székesegyházban Londonban, majd 1996-ban elváltak. Camilla 1995-ben vált el férjétől, Andrew Parker Bowles-tól, majd 2005-ben összeházasodott Károly herceggel.