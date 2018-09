Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef7665b6-d114-46ec-80e0-0fd6de13f44d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Giulia jelenleg harmadik helyen szerepel egy viszonylag elfogadott megbízhatósági felmérésben, amelyet az angol WhatCar készít időről-időre.","shortLead":"A Giulia jelenleg harmadik helyen szerepel egy viszonylag elfogadott megbízhatósági felmérésben, amelyet az angol...","id":"20180908_megbizhato_auto_alfa_romeo_giulia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef7665b6-d114-46ec-80e0-0fd6de13f44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cee65a-4ef0-4575-8d1b-e9a0d3e39c27","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_megbizhato_auto_alfa_romeo_giulia","timestamp":"2018. szeptember. 08. 13:53","title":"Egy Alfa Romeo megbízhatóbb, mint a német konkurensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti üzletházért és az Osliban fekvő dióültetvényért folyt.","shortLead":"Majdnem két évbe került, hogy az „Aranyember” örökösei lezárják a belharcot, mely a közös vagyonért, a Vámház körúti...","id":"20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12c21dac-801c-433e-ab0f-2d01731cc026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ffe669-2e33-4a00-8baf-fb1ee8b449b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Vegre_nem_kell_butorozatlan_albarletben_tengodnie_Klapka_fianak__lezarult_az_orokosodesi_harc","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:10","title":"Végre nem kell bútorozatlan albérletben tengődnie Klapka fiának – lezárult az örökösödési harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c55e13d8-85c8-4269-96e8-0d98194b35fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201836__egyhazugyi_torveny__kategorizalas__bejegyzes_alatt__sokadik_stacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c55e13d8-85c8-4269-96e8-0d98194b35fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e26e4e9-5738-4ff3-9d78-da31513606ca","keywords":null,"link":"/itthon/201836__egyhazugyi_torveny__kategorizalas__bejegyzes_alatt__sokadik_stacio","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:00","title":"Újra nekifutnak az elmeszelt egyházügyi törvény módosításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe","c_author":"Horn Andrea","category":"kkv","description":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi kampánya egyik arcának: néhány nappal azután, hogy a hír megjelent, szárnyalni kezdtek az eladások. A sportszeróriás üzenete kétségkívül nemes, sokan azonban azzal vádolják, hogy marketingcélokra használ fel egy súlyos társadalmi problémát.","shortLead":"Nem tűnik úgy, hogy melléfogott a Nike, amikor a korábbi amerikaifocistát, Colin Kaepernicket választotta jubileumi...","id":"20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d587538-18e6-4b7c-888a-69d2772890fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04e46dc-b937-40a3-aba3-0d15d8f99bef","keywords":null,"link":"/kkv/20180909_colin_kaepernick_nike_nfl","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:00","title":"A Nike ügyesen ismerte fel, hogy a vásárlói nem olyanok, mint Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396","c_author":"-gd-","category":"kultura","description":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","shortLead":"A nagy hagyományú Erkel Diákünnepeket (EDÜ) is elérte a kormányzati megrendszabályozás. ","id":"20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ae4e-5f8e-430d-bbb0-f272ec2ce396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83a0974-5d26-4b10-abd4-69d74d41629b","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Lecserelik_a_gyulai_diakrendezveny_szervezojet_mert_a_program_nem_illett_bele_a_fideszes_kulturharcba","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:46","title":"Lecserélik a gyulai diákrendezvény szervezőjét, mert a program nem illett bele a fideszes kultúrharcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön vették őrizetbe.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egyik osztályvezetőjét a múlt csütörtökön...","id":"20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028e526d-da65-4aca-9cb9-6d09dee664d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f7ec7-adc9-42ab-ac71-d7e7a2469511","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_vip_ados_nav_hivatali_vesztegetes_elfogadasa","timestamp":"2018. szeptember. 10. 08:33","title":"A lekapcsolt NAV-os VIP-adósoknak segíthetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor az alábbi módokon érheti el az Apple közvetítését..","shortLead":"Ha élőben szeretné követni a tech-világ egyik legizgalmasabb eseményét, az Apple termékbejelentő rendezvényét, akkor...","id":"20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f0e33-c261-4a1f-9b64-9e4411801c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2360f3-6efc-48ee-bd47-842376041e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_apple_uj_iphone_xs_bemutato_szeptember_12_elo_video_live_stream","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:03","title":"Így nézheti élőben, hogyan mutatja be az Apple az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","shortLead":"A jó futás szerinte az, amikor csak a futásra figyel az ember. Ez volt a 10. félmaratonja. ","id":"20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4af87957-79bc-45a6-b0ea-2d883b1ccf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cf7f44-f8d9-4476-a27e-9798a154195f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_Szijjarto_a_299_lett_a_budapesti_felmaraton_de_nagyon_elegedett","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:08","title":"Szijjártó a 299. lett a budapesti félmaratonon, de nagyon elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]