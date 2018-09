Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget elhagyó vezetők számát.","shortLead":"Most a nemzetközi pénzügyekért felelős alelnök jelentette be a távozását, tovább növelve az elmúlt napokban a céget...","id":"20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90575564-24a7-418f-b731-757f5439a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6b389f-fca9-48ec-92e1-cf6355f61b0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_tovabb_fogyatkozik_a_tesla_vezerkara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:11","title":"Baljós jelek: tovább fogyatkozik a Tesla vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és megsemmisítése érdekében. ","shortLead":"Új szabályokat javasolnak az EB politikusai az interneten található terrorista tartalmak gyors kiszűrése és...","id":"20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a872d95a-f426-43a6-81e1-b2bdbef1b41f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_terrorizmus_terroristak_terrorista_tartalmak_europai_bizottsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:35","title":"Szigorítás jön az EU-ban: 60 perc alatt le kell vadászni a netre került terrorista bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális küzdelemben – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"A jól megválasztott antibiotikum alkalmazása komoly előrelépést jelenthet a szuperbaktériumok ellen vívott globális...","id":"20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc45bb33-bc88-4550-8c73-f13674f8012d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eabdd04-e5ed-473e-b9ac-034cc43c2304","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_szuperbakterium_elleni_szer_gyogyszer_antibiotikum_klebisella_e_coli","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:03","title":"Olcsó gyógyszerrel is legyőzhetők a szuperbaktériumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf3dabe9-611a-45a9-9aee-8be99ef34d7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csigahalak testét gyakorlatilag az óceán mélyén tapasztalható nyomás tartja össze. ","shortLead":"A csigahalak testét gyakorlatilag az óceán mélyén tapasztalható nyomás tartja össze. ","id":"20180913_Uj_hajfajokat_talaltak_az_ocean_melyen_ha_felszinre_hozzak_oket_elolvadnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf3dabe9-611a-45a9-9aee-8be99ef34d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9028108-ff4d-4757-bb16-1c096f5b4051","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_Uj_hajfajokat_talaltak_az_ocean_melyen_ha_felszinre_hozzak_oket_elolvadnak","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:47","title":"Új halfajokat találtak az óceán mélyén, ha felszínre hozzák őket, elolvadnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=160df143-52d2-4877-826c-f2fc4785e206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dba8066-7383-403d-9d5c-1f09f0e536da","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Marabu_FekNyuz_Sargentiniketharmad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:10","title":"Marabu FékNyúz: Sargentini-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban tartott aukción.","shortLead":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban...","id":"20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ab8240-133d-48f7-8741-ad9dd480fb2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:10","title":"Őrületes licitharc folyt David Bowie első stúdiófelvételéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd használni az Office-t, egy licenc több számítógépre és telefonra lesz majd elég.","shortLead":"Október elején megváltozik a Microsoft szabályzata. Az új regula értelmében nagyobb szabadság mellett lehet majd...","id":"20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51e26f7c-8287-44ac-b3c2-981d69235bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711fb097-db30-415d-8a51-2ca5c3f0541f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_microsoft_office_365_eszkozkorlatozas_vege_hany_gepre_eleg_a_licensz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:03","title":"Jó hír, ha Office-t használ: több gépen is működik majd egy előfizetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi hetek szélsőjobbos tüntetésein egyre többen használtak náci jelképeket, ezt elégelte meg egy művész, aki szobraival szeretné megmutatni, milyen veszélyes dolog a vak gyűlölet.","shortLead":"Az utóbbi hetek szélsőjobbos tüntetésein egyre többen használtak náci jelképeket, ezt elégelte meg egy művész, aki...","id":"20180913_Vicsorgo_karlendito_farkasokkal_probaljak_visszaszoritani_a_gyuloletet_Chemnitzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea698ad5-bc2e-4a57-aa22-7c0a40ee9333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183ac0a6-67c3-47e7-865a-206a1318ff8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Vicsorgo_karlendito_farkasokkal_probaljak_visszaszoritani_a_gyuloletet_Chemnitzben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 20:57","title":"Vicsorgó, karlendítő farkasokkal próbálják visszaszorítani a gyűlöletet Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]