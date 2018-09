Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket járja végig. ","shortLead":"A Project Blue Book címmel készülő munka az amerikai Wright-Patterson Légibázis környékén történt rejtélyes eseményeket...","id":"20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a6b6c3-bd08-4429-8f28-bc6a84686671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe74549-83eb-4784-a7a9-30c5c26430af","keywords":null,"link":"/kultura/20180918_Izgalmas_UFOsorozattal_ter_vissza_a_Forrest_Gump_rendezoje_itt_az_elozetes","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:47","title":"Izgalmas ufósorozattal tér vissza a Forrest Gump rendezője, itt az előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sz. Gábornét 368 millió forintnyi csalással gyanúsítják.","shortLead":"Sz. Gábornét 368 millió forintnyi csalással gyanúsítják.","id":"20180918_Elismerte_a_csengeri_orokosno_hogy_tobb_szazmillio_forintot_kapott_kolcson_de_azt_allitja_senkit_nem_akart_atverni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766eb8e5-c973-4ac9-90c5-2fee1c68bbd6","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Elismerte_a_csengeri_orokosno_hogy_tobb_szazmillio_forintot_kapott_kolcson_de_azt_allitja_senkit_nem_akart_atverni","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:57","title":"Elismerte a csengeri örökösnő, hogy több százmillió forintot kapott kölcsön, de azt állítja, senkit nem akart átverni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott. A jelenlegi információk szerint a szír légierő védekezés közben, tévedésből lőtte le a gépet, de az oroszok Izraelt hibáztatják, mert nem szólt nekik időben a támadás előtt.","shortLead":"Magyar idő szerint hétfőn késő este eltűnt egy orosz katonai gép, miközben Izrael szíriai helyszíneket bombázott...","id":"20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4bc5169-928f-4c15-a1c8-a23089aac078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78332d27-6544-44c7-9543-c5239ff4974d","keywords":null,"link":"/vilag/20180918_Oroszorszag_a_szir_legvedelem_lotte_le_a_katonai_gepet_de_Izrael_felelos_erte","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:25","title":"Oroszország: a szír légvédelem lőtte le a katonai gépet, de Izrael felelős érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11cf8a8b-01bb-4ef1-8570-4a9a648bfeba","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Ez már a harmadik próbálkozás, amely szavaztatná a népet a Rómairól, de a korábbiakból nem lett semmi.","shortLead":"Ez már a harmadik próbálkozás, amely szavaztatná a népet a Rómairól, de a korábbiakból nem lett semmi.","id":"20180918_Ujabb_nepszavazas_johet_a_Romaipartrol_Tarlosek_mar_orulnek_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11cf8a8b-01bb-4ef1-8570-4a9a648bfeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7e722f-036d-4866-a21e-ac214dae2212","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Ujabb_nepszavazas_johet_a_Romaipartrol_Tarlosek_mar_orulnek_neki","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:52","title":"Megint népszavazást akarnak a Római-partról, Tarlósék már örülnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116 millió forintot visznek haza évente.","shortLead":"A titkárnőktől a topmenedzserekig kalkuláltak egy átlagot, eszerint a bankutca dolgozói 422.500 dollárt, azaz kb. 116...","id":"20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41ad5072-a2c3-48cb-94c7-2023daa30f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98563294-3bb3-461d-aaf5-5386600122d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Tiz_eve_nem_kerestek_ennyit_a_Wall_Street_farkasai_es_titkarnoi_mint_most","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:25","title":"Tíz éve nem kerestek ennyit a Wall Street farkasai és titkárnői, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a voksoláson – a Lisszaboni Szerződéssel ellentétes módon – a tartózkodó szavazatok figyelmen kívül hagyásával született kétharmados többség. Ezért az Európai Unió Bíróságához fordul.","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a voksoláson – a Lisszaboni Szerződéssel ellentétes módon – a tartózkodó szavazatok...","id":"20180917_birosagon_tamadja_meg_a_kormany_a_sargentini_szavazast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c913c86-29d8-4cbc-b30f-9a7f9f3971a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_birosagon_tamadja_meg_a_kormany_a_sargentini_szavazast","timestamp":"2018. szeptember. 17. 20:21","title":"Bíróságon támadja meg a kormány a Sargentini-szavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]