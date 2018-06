Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig nem is profi. \r

\r

","shortLead":"Pedig nem is profi. \r

\r

","id":"20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6eca700-3917-40ca-b12c-3a727336cc32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4529c5c2-652c-469d-943b-e6b4bcc42fa8","keywords":null,"link":"/elet/20180604_On_sem_tancol_jobban_mint_ez_az_indiai_nagybacsi_Bollywood","timestamp":"2018. június. 04. 14:20","title":"Ön sem táncol jobban, mint ez az indiai nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c1c5e8-5d6c-4ddf-98c3-695eab1cc87d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig lehet felismerni hidrogénszőke hajjal és szakállal.","shortLead":"Alig lehet felismerni hidrogénszőke hajjal és szakállal.","id":"20180604_Conchita_Wurst_drasztikusan_stilust_valtott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c1c5e8-5d6c-4ddf-98c3-695eab1cc87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81164c6e-fbe2-40e8-ae13-1f898a9ed8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Conchita_Wurst_drasztikusan_stilust_valtott","timestamp":"2018. június. 04. 11:18","title":"Conchita Wurst drasztikusan stílust váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön ki, hogy a MenCare 75 országban elvégzett kutatásába beleszámították a házimunkát is. Minthogy ez utóbbit nemigen szokták megfizetni, ezért a nők jócskán el vannak maradva.","shortLead":"A nők többet dolgoznak, de kevesebbet keresnek mint a férfiak. A férfiak számára nem éppen hízelgő statisztika úgy jön...","id":"20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dedf593d-0512-4c5f-93c8-0a6a00b17960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Ahol_hagyjak_a_noket_tanulni_es_dolgozni_sokkal_sikeresebb_a_gazdasag","timestamp":"2018. június. 04. 13:44","title":"Ahol hagyják a nőket tanulni és dolgozni, sokkal sikeresebb a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"És ez csak egy korai képe volt.","shortLead":"És ez csak egy korai képe volt.","id":"20180605_Hetmillio_eurot_ert_hetfon_Van_Gogh","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb88f3f0-e147-4a39-936d-88a3b257aca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"356dcb0a-4ae5-4dde-97ec-a75eb92298f5","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Hetmillio_eurot_ert_hetfon_Van_Gogh","timestamp":"2018. június. 05. 12:25","title":"Hétmillió eurót ért hétfőn Van Gogh","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","shortLead":"Két nagykutya is bemutatkozott kedden hivatalos fotókon a nagyközönségnek, a BMW X5 mellett az Audi Q8 is.","id":"20180605_bmw_x5_fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d90a5d-7667-4cc4-bd20-43040d04b7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93c0a41-b59a-4140-a063-affbb8ed6561","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_bmw_x5_fotok","timestamp":"2018. június. 05. 17:19","title":"Az sem lehet véletlen, hogy ma bukkant fel az új BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd046a1-2b07-4d62-a50b-c118f9881088","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]