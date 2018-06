Gasztro & Utazás: Ha jól tudjuk, eredetileg németnyelv-tanárként kezdte a pályafutását. Hogyan lesz egy tanárnőből sörfőző?

Késmárki-Nagy Kata: Tanárként felkopott az állam, mert a fizetésem nagyjából arra volt elegendő, hogy kifizessem a 19 négyzetméteres albérletem. Ezért aztán inkább német cégeknek dolgoztam tolmácsként. De amikor gyesen voltam, még akkor is pedagógusként képzeltem el a jövőmet. Egy barátnőmmel létrehoztunk egy alapítványt, ahol hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztunk, és ennek volt része a jóga is, úgyhogy én elvégeztem egy gyerekjóga-oktatói tanfolyamot. De közben elindult a munka Magyarhertelenden is, ami lassan a teljes munkaidőmet igénybe vette.

G&U: Akkor már elárultuk azt is, hogy a sörfőzde hol található.

K.-N. K.: Igen, Magyarhertelenden. 1994-ben épült ez a sörfőzde, de azóta többször is tulajdonosváltás történt. A nagyszüleim és a szüleim a szomszédos Magyarszéken éltek a Mecsek déli részén, gyönyörű természeti környezetben. A sörfőzdét a szüleim 2006-ban vették át, és üzemeltették 2011-ig, amikor is úgy érezték, elég volt. Szerették volna eladni. Nekiálltunk egy kicsit kipofozni az üzemet, de közben annyira belemásztunk férjemmel a dologba, hogy felmerült a gondolat, inkább mi vinnénk tovább a vállalkozást.

© Fülöp Máté

G&U: És a kedvet kapott a sörfőzéshez is?

K.-N. K.: Igen! Rádöbbentett, hogy ez engem nagyon érdekel. Általában ez férfidolog, a nők inkább az irodai munkákat, a szállítást a marketinget intézik. Nálunk ez pont fordítva van: én végzem a szakmai dolgokat, foglalkozom a technológiával és mindennel, ami ehhez tartozik. A férjem pedig viszi a kereskedelmi ügyeket, de ő tervezi a címkéket is, és szervezi a sörkóstolókat. Így aztán én végeztem el a sörfőző szakot a Corvinus Egyetemen.

G&U: Miért éppen a Kapucinus nevet választották?

K.-N. K.: A sörfőzde egyik tulajdonosa Apó néven főzte a söreit, és egy környékbeli fafaragótól kapott egy faszobrot, apókának szánta szerintem, de kapucnija miatt a helyiek inkább kapucinus barátnak látták. Ezért nevezte át már a második tulaj a sört Kapucinusra. Ez a brand nagyon szépen beépült a sörös köztudatba, és mikor megszondáztattuk a nevet, kiderült, hogy abszolút pozitív érzéseket kelt. Így megtartottuk, nem is kellett az elejéről kezdeni a brandépítést, de az egész új „köntöst” kapott, ami ráfért. A dolog pikantériája leginkább az, hogy bár sok rend főzött sört, a kapucinusok soha.

G&U: A szortimentben van ugyan búzasör és IPA is, de túlnyomórészt lágersöröket főznek. Maradnak is ennél vagy követni fogják a trendeket?

K.-N. K.: Mi eddig is nagyon szisztematikusan próbáltunk építkezni. Ez hagyományosan lágerfőzde volt. S elsősorban a lágerek választékát szerettük volna bővíteni. Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy söreink szűretlenül kerülnek forgalomba, azaz ízben gazdagabbak a szűrt söröknél. A másik ok, hogy nálunk teremhűtés van, vagyis a különböző erjedési hőmérsékletek miatt egyszerre vagy alsó-, vagy felsőerjesztésű sörök erjednek a helyiségben.

© Fülöp Máté

G&U: Terveznek-e változást?

K.-N. K.: Valamikor nagyon szerettem volna két csillogó-villogó 2000 literes köpenyhűtéses tartályt. Ahhoz pedig, hogy bővítsek, egy új pavilont kellene építeni az új tartályoknak. Szóval rájöttem: egyelőre jó ez így nekem. Inkább a meglevő épület padlásán alakítunk majd ki szobákat, mert sok látogatónk van, aki a kóstolók, bemutatók után maradna ezen a gyönyörű környéken.

G&U: A sörfőzde Magyarhertelenden, a gyerekei a fővárosban. Hogy bírja a tempót?

K.-N. K.: Nekem személyesen akkor kell a főzdében lennem, ha új sör receptjét rakom össze, de persze rendszeresen lejárunk, vagy a férjem, vagy én. Így is feszes az időbeosztás.

G&U: Mostanában női sörvacsorát is szerveznek. Mi az, amiben ez más, mint az eddigiek?

K.-N. K.: Igen, már több sörvacsoránk volt, de ezzel tényleg csak a nőket kívántuk megszólítani. Nagyon sokan kíváncsiak arra is, hogy én miként keveredtem bele a sörfőzésbe, erről is beszélek az est során, de elsősorban azt szeretnénk, ha a nők is többet tudnának a sörről. E téren vannak még hiányosságok. Nemigen tudják, hogyan készül, milyen sokféle van, hogy kell kitölteni, meg hogy minden ételnek megvan a sörpárja. Szeretném, ha az így szerzett ismeretek beépülnének a mindennapjaikba, hogy akár egy vasárnapi ebédnél is eszükbe jussanak az itt hallottak.

G&U: Említette, hogy régebben nyolc évente mindig költözött, most úgy tűnik, hosszabb távra tervez. Ezzel a kétlakisággal és a sörfőzéssel mintha végleg megtalálta volna a helyét.

K.-N. K.: Igen, úgy érzem, hogy hazaérkeztem, a gyökereim elég erősnek bizonyultak, hogy visszatérjek a Mecsekbe, a nagyszüleimhez, akik már nem élnek ugyan, de nagyon fontosak számomra. Inspirál a környezet, teljesen más munkatempóban dolgozom ott, most jöttem rá, mennyire hiányzott ez mindig az életemből. Sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, és örülök, hogy ezt az izgalmas szakmát ebben a gyönyörű környezetben gyakorolhatom.