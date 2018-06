Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak elutasítóbban a kérdésről.","shortLead":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak...","id":"20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033fcfa2-a7d1-45cf-a78e-67e698f38cad","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","timestamp":"2018. június. 08. 11:59","title":"A magyarok közel fele szégyellné, ha lenne egy meleg családtagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Költői tehetségét 1994 nyarán fedezte fel, az első \"kötete\" aztán sok nevetésnek lett tárgya. ","shortLead":"Költői tehetségét 1994 nyarán fedezte fel, az első \"kötete\" aztán sok nevetésnek lett tárgya. ","id":"20180607_Szalinger_Balazs_portre_hetilap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1d8a91-ae73-4e9d-8996-94ef6627347d","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Szalinger_Balazs_portre_hetilap","timestamp":"2018. június. 07. 15:04","title":"Szálinger Balázs: Játszottam a Janit, érzéketlenül és igazságtalanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Donald Trump pedig lekörözte Cristiano Ronaldót.","shortLead":"Donald Trump pedig lekörözte Cristiano Ronaldót.","id":"20180606_A_muanyagot_emlegettek_legtobbet_a_gyerekek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d239492-b2d9-4de1-9757-c09ccac14be6","keywords":null,"link":"/elet/20180606_A_muanyagot_emlegettek_legtobbet_a_gyerekek","timestamp":"2018. június. 06. 16:16","title":"A műanyagot emlegették legtöbbet a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94527d46-1c82-4dca-ac64-f9c37edd0e9b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Hazánkban évtizedek óta téma a születésszám növelése, a miniszterelnök szerint az új ciklusban meg kell fordítani a trendet, és meg kell fékezni a népességcsökkenést – ehhez pedig, mint mondta, megállapodásra szeretne jutni a nőkkel. A TASZ rendezvényén húsz előadó reagált az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.



","shortLead":"Hazánkban évtizedek óta téma a születésszám növelése, a miniszterelnök szerint az új ciklusban meg kell fordítani...","id":"hvgextrano_20180607_A_gyerekvallalas_nem_nougy__De_mitol_fog_tobb_gyerek_szuletni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94527d46-1c82-4dca-ac64-f9c37edd0e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9781bbc7-1c25-497d-bd9c-63f45a711b0f","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180607_A_gyerekvallalas_nem_nougy__De_mitol_fog_tobb_gyerek_szuletni","timestamp":"2018. június. 07. 09:34","title":"„A gyerekvállalás nem nőügy” – De mitől fog több gyerek születni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt gyűjtsenek. Utánajártunk a műfaj legfontosabb jellemzőinek, és megnéztük, milyen területeken hasznosítható a geekek maratonjából kifejlődött ötletgyár.","shortLead":"Informatikus körökből indult, ma viszont már nagyvállalatok használják arra, hogy innovatív ötleteket vagy új munkaerőt...","id":"20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc0651f-31fd-417b-b4ef-7cd29191f2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d71d6a5-0d2f-4e7e-adb1-03dcfdac1b18","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180606_Madarvedelemtol_a_jovo_energiajaig","timestamp":"2018. június. 07. 07:34","title":"Madárvédelemtől a jövő energiájáig: hackathonok hoznak friss szemléletet a nagyvállalati gondolkodásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec8f0cd-d599-45d2-9a70-e3a5254c87e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint persze minden mérkőzésen fontos a győzelem, de az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájára kell megtalálni a legjobb összeállítást.","shortLead":"A szövetségi kapitány szerint persze minden mérkőzésen fontos a győzelem, de az ősszel rajtoló Nemzetek Ligájára kell...","id":"20180606_kiserletnek_szanja_a_feheroroszok_elleni_meccset_leekens","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec8f0cd-d599-45d2-9a70-e3a5254c87e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33dcc659-4e28-4713-8b1f-ea6c38fa3008","keywords":null,"link":"/sport/20180606_kiserletnek_szanja_a_feheroroszok_elleni_meccset_leekens","timestamp":"2018. június. 06. 19:01","title":"Kísérletnek szánja a fehéroroszok elleni meccset Leekens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig kifejezetten érdeklik. Azt ugyanakkor nagyon utálja, hogy a politika elveszi az emberek elől a levegőt. A választások utáni tüntésen szónoknak is felkérték, de ezt elhárította – Fluor Tomival készített interjút a 168 Óra.","shortLead":"Saját bevallása szerint rengeteget olvas, olykor több könyvet is fogyaszt egyszerre, a mai társadalmi mozgások pedig...","id":"20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d71f86ad-e247-46e1-a10b-74bb0ae20906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c26a8e-5ffa-41f5-9a1c-917faf7a010f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Fluor_Az_ellenzek_eleg_toketlen_es_akkor_meg_finom_voltam","timestamp":"2018. június. 07. 09:17","title":"Fluor: Az ellenzék elég töketlen, és akkor még finom voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov találkozásáról, de nem egészen úgy mutatták be, ahogy az valóban történt.","shortLead":"A Russia-1 nevű orosz állami csatornán közöltek egy fotót Kim Dzsong Un és az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov...","id":"20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b8bf7e-0bcc-4fb1-93c7-1b0af20fbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579ffc1-6635-49c3-8f13-4e9b3016d8e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_russia_1_orosz_allami_televizio_photoshop_kim_dzsong_un_szergej_lavrov","timestamp":"2018. június. 08. 08:03","title":"Nagyot ment az orosz állami tévé a Photoshoppal, nézze csak meg közelebbről Kim Dzsong Un fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]