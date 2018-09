Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon reagált a támadásra.","shortLead":"Furgonból kiugró fegyveresek akarták nemrég elrabolni az egyik dél-afrikai autós Jeepjét, de a sofőr nem várt módon...","id":"20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3088f93e-62c1-47a2-8c24-2eb0add51fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5e01e-8a74-493e-ac17-261200637ee8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_jeep_autolopas_fegyveres_rablas_del_afrika_auto_video","timestamp":"2018. szeptember. 03. 04:01","title":"Három fegyveres próbálta elrabolni a Jeepet, de a sofőr nem hagyta magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja ubAIR névre hallgató repülőtaxi-szolgáltatását.","shortLead":"Az Egyesült Államok két városa mellett további öt ország nagyvárosa került be abba a körbe, ahol az Uber elindíthatja...","id":"20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6fd7a6-57d6-4915-ba9b-803d065b5712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c6a5a-d530-4fbd-b727-e69ef81b1280","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_uber_ubair_repulo_taxi_legitaxi","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:03","title":"Vissza fogjuk sírni Budapestre az Ubert, amikor ezt tényleg meglépi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","shortLead":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","id":"20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41400c68-ada4-4283-8c63-61b28bac8d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:02","title":"Orbán megmutatta, hogyan köszöntötték a Nomád Világjátékokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","shortLead":"Létezik egy útszakasz Fejér megyében, ahol csak és kizárólag egyetlen rendszámmal lehet szabályosan megállni.","id":"20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08fa7ae0-1827-4b1a-9c44-eee4cd19e00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27091b2-4db2-4322-b609-8342c5c17b44","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_a_nap_fotoja_a_magyar_ut_ahol_csak_egy_adott_rendszamu_autoval_szabad_megallni_kresz_tabla","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:41","title":"A nap fotója: A magyar út, ahol csak egy adott rendszámú autóval szabad megállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV közölte: az akadálymentesítés az állmáson épülő kormányablakhoz kapcsolódik. Az azonban még nem készült el, addig pedig a rámpákat sem lehet használni.","shortLead":"A mozgáskorlátozottaknak lépcsőzniük kell, mert a főbejárat rámpáját körbekordonozták-értesült az RTL Híradó. A MÁV...","id":"20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abff3176-b052-4fd3-98af-bfbe994c21d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Hetek_ota_kesz_megsem_lehet_hasznalni_a_gyori_vasutallomas_akadalymentes_bejarojat","timestamp":"2018. szeptember. 02. 19:12","title":"Hetek óta kész, mégsem lehet használni a győri vasútállomás akadálymentes bejáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","shortLead":"Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne esne ma az eső.","id":"20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb08c473-a204-43dd-a889-0485d879adfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9fb99-d30d-4c8e-9ccb-08ac63fe8fc6","keywords":null,"link":"/idojaras/20180904_Kiadtak_a_riasztast_szakadni_fog_az_eso_az_egesz_orszagban","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:09","title":"Kiadták a riasztást: szakadni fog az eső az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most kiderült, sem a Nők 40 programban nem tud nyugdíjba menni, de még a fokozatosan emelkedő öregségi nyugdíjhatárt sem érte el. Most munkanélküli segélyen van, hivatalosan álláskeresési ellátást kap, várja, hogy kiteljen az ideje.","shortLead":"Rokkantra dolgozta magát az asszony, negyvennyolc évvel ezelőtt állt munkába, közben három gyermeket is szült. Most...","id":"20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9387e8eb-3fbc-44c7-858e-688495ace9f7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Nyugdij_helyett_munkanelkuli_segelyt_kap_a_falusi_postas","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:45","title":"Nyugdíj helyett munkanélküli segélyt kap a falusi postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet szerint a Facebook terrorizmusdefiníciója túl tág, és bizonyos kormányok kezére játszhat. ","id":"20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a042566b-f500-4111-9e66-85ce3505d1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb8d75-445d-4fb5-8318-961f4382c1db","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_Az_ENSZ_is_talalt_valami_kifogasolnivalot_a_Facebooknal","timestamp":"2018. szeptember. 03. 17:40","title":"Az ENSZ is talált valami kifogásolnivalót a Facebooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]