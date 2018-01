[{"available":true,"c_guid":"e3116cdc-f453-4d7c-b5a4-7fc7b53916c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Partnerségre lép az LG és a nagy autógyártók által felvásárolt, digitális térkép- és helymeghatározási szolgáltatásokat nyújtó HERE Technologies. Az együttműködés célja, hogy a két vállalat az önvezető járművek számára közösen fejlessze ki a telematikai megoldások következő generációját, mégpedig az LG technológiája ést a HERE nagy pontosságú térképadatainak és helymeghatározási szolgáltatásainak kombinálásával.","shortLead":"Partnerségre lép az LG és a nagy autógyártók által felvásárolt, digitális térkép- és helymeghatározási szolgáltatásokat...","id":"20180106_lg_here_onvezeto_autok_telematika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3116cdc-f453-4d7c-b5a4-7fc7b53916c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6200e40b-8b28-45de-8e07-0f103315162e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180106_lg_here_onvezeto_autok_telematika","timestamp":"2018. január. 06. 08:03","title":"Nagy húzás az LG-től: rálépnek a gázra az önvezető autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f7d0fbd-ee22-4930-97a9-721a0fbe7bd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Diesel-free”, ez lehet az új jelmondat hamarosan egyre több gyártónál.","shortLead":"„Diesel-free”, ez lehet az új jelmondat hamarosan egyre több gyártónál.","id":"20180105_toyota_nem_arul_dizelt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f7d0fbd-ee22-4930-97a9-721a0fbe7bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c15a8-8cf1-4fdd-b0c4-75a86d609353","keywords":null,"link":"/cegauto/20180105_toyota_nem_arul_dizelt","timestamp":"2018. január. 05. 15:22","title":"Eltűntek a dízel Toyoták az egyik legnagyobb európai piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c20b3e1-297d-4df6-8c18-4ef7ef4cbf5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Követeléseikkel a Parlament elé, a Kossuth térre vonulnak.","shortLead":"Január 19-én ne menj suliba, üzenik a szervezők. Az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós azt mondta, bár nem tudjuk, kik voltak azok a kommunisták, akik ebben akarva vagy akaratlanul közreműködtek, de nagy szolgálatot tettek.","shortLead":"A Szent Korona egykori hazahozatalát is meghálálta az Orbán-kormány azzal, hogy most egy értékes ingatlant juttatott...","id":"20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d03251b-6747-4717-bf9b-cce7bcc97de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2853cd68-419f-4789-b7ea-ee8f5642fd0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Az_allamtitkar_kommunistakrol_akik_Isten_neveben_szolgalatot_tettek","timestamp":"2018. január. 06. 16:40","title":"Az államtitkár a kommunistákról szólt, akik Isten nevében szolgálatot tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jól indul az év a belvárosiaknak! A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására" – írta az V. kerületi polgármester a Facebookon. A kormány 3 milliárd forintot biztosít a Belvárosi Sportközpont megvalósítására\" –...","id":"20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9afd2a-e2a3-426f-a948-97d1e31c7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4295cd-2a9a-4008-8455-dc2b8275e93d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180105_3_milliardbol_epul_a_belvarosi_uszoda","timestamp":"2018. január. 05. 17:01","title":"3 milliárdból épül a belvárosi uszoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme, az évek óta tartó Fidesz-propaganda hatása. Akit nem ismernek helyben, azt rögtön menekülteknek nézik és kész a baj.","shortLead":"Íme, az évek óta tartó Fidesz-propaganda hatása. Akit nem ismernek helyben, azt rögtön menekülteknek nézik és kész...","id":"20180106_Menekulteknek_neztek_a_turistakat_rendort_hivtak_a_helyiek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38b74399-36bd-46cc-b073-a448fc7d0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc134b4-2298-49d2-917e-2138066a7b48","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Menekulteknek_neztek_a_turistakat_rendort_hivtak_a_helyiek","timestamp":"2018. január. 06. 14:49","title":"Menekülteknek nézték a turistákat, rendőrt hívtak a helyiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A német sajtó Orbán Viktor pénteki bajorországi látogatásával kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal.","shortLead":"A német sajtó Orbán Viktor pénteki bajorországi látogatásával kapcsolatban foglalkozott Magyarországgal.","id":"20180106_Orban_a_szocializmus_sirasoja_a_nemetek_szemeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9cc23ff-e7c5-4fff-8b24-00749488bf5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997f0998-1db6-48b8-b142-9680f49944de","keywords":null,"link":"/itthon/20180106_Orban_a_szocializmus_sirasoja_a_nemetek_szemeben","timestamp":"2018. január. 06. 13:43","title":"Merkelt provokálták - a német lapok Orbán bajorországi látogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Ez derült ki egy csütörtökön közzétett új tanulmányból, amely egy évtizedre visszamenően elemezte a rendelkezésre álló adatokat. A hollywoodi stúdiók a mai napig vonakodnak nőkre bízni a rendezést.","shortLead":"Ez derült ki egy csütörtökön közzétett új tanulmányból, amely egy évtizedre visszamenően elemezte a rendelkezésre álló...","id":"20180105_Alig_kapnak_lehetoseget_a_noi_rendezok_Hollywoodban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d76cc7-70cc-453a-8620-89f5cbf32794","keywords":null,"link":"/kultura/20180105_Alig_kapnak_lehetoseget_a_noi_rendezok_Hollywoodban","timestamp":"2018. január. 05. 14:45","title":"Alig kapnak lehetőséget a női rendezők Hollywoodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]