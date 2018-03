Úgy kapott kukák beszerzésére megbízást a Kupola 2000 Kft még 2015-ben, hogy előtte Bt-ként működött, alig volt bevétele

– magyarázta az exnavos Horváth András, aki korábban az áfacsalások leleplezéséről és zöld mappájáról vált ismertté. A volt adóhatósági szakértőt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely új polgármestere kérte fel arra, hogy világítsa át az önkormányzati közbeszerzéseket, amelyekről a városban már korábban mindenféle mendemondák keringtek, de a részleteket jószerivel senki nem ismerte.

Horváth hétfő óta próbál betekinteni a közbeszerzési dokumentumokba, nem halad túl gyorsan. Annak szeretne utána járni a szakértő, hogy az irodákban levő dokumentumok, amelyek jóval részletesebbek a nyilvánosan elérhető közbeszerzési adatoknál, vajon alátámasztják-e azokat a feltételezéseket, amelyek a Közbeszerzési Hatóság nyilvános oldalán megtalálható adatokból sejthetők.

„A Kupola 2000, amikor kft-vé alakult, szinte azonnal nyert egy közbeszerzést, a cég 1,2 milliárd forintért vásárolt be a köztisztasági cég számára kukákat, és más, a működéséhez szükséges eszközöket, holott ez nem tartozott korábban szorosan a profiljához. Nyert közbeszerzést a tram-train nyilvánossági kötelezettségének a teljesítéséhez, de az önkormányzat rendszeresen ezt a céget bízta meg ingatlanbecsléssel is” - mondta Horváth András az első benyomásaról.

Mindeközben a Kupola 2000 Kft. tulajdonosa az Építészmester Kft.-nek is, amely szintén több önkormányzati megbízást is kapott a közbeszerzések mellett, főként felújítási munkák elvégzésével bízták meg a céget.

Meggyőződésem, hogy Lázárnak is van egy Mészárosa

– vélekedett a szakember. Horváth szerint a Délút Kft, amely egyébként egy algyői cég, igen nagy mennyiségben vitte az útépítéssel kapcsolatos közbeszerzéseket, a közelmúltban például összesen két milliárd forintot is bezsákolt, egyszer a TOP programban az ipari park infrastrukturális fejlesztésére elnyert 650 millió forintot, emellett a keleti elkerülő út 3,2 kilométeres szakaszára is ez a cég kapott megbízást 1,3 milliárd forintért. Ez utóbbit is TOP pályázaton elnyert pénzből építik majd meg. Erre a munkára jelentkezett még a Strabag és a Colas Zrt is, a Délút lett a nyerő. „Ha jól emlékeszem, a multik nem feleltek meg a környezetvédelmi előírásoknak, míg a Délút igen” – mosolyog kételkedve Horváth.

Horváth András a nyilvános közbeszerzési adatbázisban fellelhető adatok alapján úgy véli, hogy az Elios ügyeihez hasonló elemek is megfigyelhetők a hódmezővásárhelyi közbeszerzéseknél, mint például az, hogy az ajánlatokat egyeztethették, a megbízásokat egymás között eloszthatták, sőt egy alkalommal egy közbeszerzésen az egyik ajánlatot a tulajdonos egyik cége, a másikat pedig a másik cége adta. Horváth szerint ez azért is káros, mert soha nem fogjuk megtudni, hogy esetleg olcsóbban is meg lehetett volna úszni a beruházást, hiszen az egymás közötti egyezkedésekkel a verseny lehetőségét is kizárták.

Az még a nyilvános adatokból is látszik, hogy Hódmezővásárhelyen pusztán néhány cég rúghatott labdába, ráadásul olyanok, akik más módon is kapcsolatban állnak az önkormányzattal.

Addig maradok Hódmezővásárhelyen, amíg nem nézzük át az elmúlt évek közbeszerzéseit, hiszen ez még Lázár Jánosnak sem lehet ellenére, mivel azt mondta, hogy nézzünk át minden papírt, akár Rapcsák András idejéig visszamenőlegesen

– idézte Horváth a minisztert.