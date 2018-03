Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"388d15e7-8ea7-4326-8a2b-d0650db3164e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni harcokra? A Don-kanyarban súlyos veszteségeket szenvedett katonák sorsa régóta viták kereszttüzében áll. Az e heti HVG próbálja tisztázni a kérdést.\r

\r

","shortLead":"Veszni hagyták vagy a lehetőségekhez képest a legjobban felkészítették a 2. magyar hadsereget a Szovjetunió elleni...","id":"20180301_Nem_volt_2_Mohacs_a_Donkanyar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=388d15e7-8ea7-4326-8a2b-d0650db3164e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f248ea-f4e3-4ec6-bb5b-e1a0077e4034","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Nem_volt_2_Mohacs_a_Donkanyar","timestamp":"2018. március. 01. 12:19","title":"Nem volt második Mohács a Don-kanyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem örülhet, az ügyészség kezdeményezte a mentelmi jog felfüggesztését.","shortLead":"Jogerősen nyilvántartásba vették Czeglédy Csabát képviselőjelöltként, így már megilleti a mentelmi jog. Túl sokáig nem...","id":"20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ec08fe9-feab-423b-9602-d93c02c18736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0206212b-1885-469c-adf3-0c6a3fbd14ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Kiszabadult_az_elozetesbol_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. március. 01. 16:46","title":"Kiszabadult az előzetesből Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181fc50f-7465-4053-a5f5-6e1417d4b8c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 13 éves Alexander Worth szeretett volna egy fotót készíteni a Ferrari F50-essel, a tulajdonos viszont felajánlotta, hogy elviszi őt egy körre.","shortLead":"A 13 éves Alexander Worth szeretett volna egy fotót készíteni a Ferrari F50-essel, a tulajdonos viszont felajánlotta...","id":"20180301_ferrari_halalos_baleset_alexander_worth","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181fc50f-7465-4053-a5f5-6e1417d4b8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10cfbaa-2e73-4884-92d0-5c10d54e0c1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180301_ferrari_halalos_baleset_alexander_worth","timestamp":"2018. március. 01. 18:21","title":"Csak egy fotót akart a 13 éves fiú a Ferrarival, néhány perccel később halálos balesetet szenvedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már ha a kínai hamisítók bajlódnak azzal, hogy bejegyeztessék a kicsit megváltoztatott márkajelzéseiket.","shortLead":"Már ha a kínai hamisítók bajlódnak azzal, hogy bejegyeztessék a kicsit megváltoztatott márkajelzéseiket.","id":"20180301_Csatat_nyert_a_kamu_sportcipok_ellen_az_Adidas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=864a894b-42a1-4b6d-b049-30b2232e174d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b024870-1ead-4d4f-b219-db538f6a7c66","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Csatat_nyert_a_kamu_sportcipok_ellen_az_Adidas","timestamp":"2018. március. 01. 10:09","title":"Csatát nyert a kamu sportcipők ellen az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A plafont verdesi: a lehetséges 100 pontból 99-et bezsebelt a Samsung Galaxy S9+ kamerája a DxOMark tesztjeiben.","shortLead":"A plafont verdesi: a lehetséges 100 pontból 99-et bezsebelt a Samsung Galaxy S9+ kamerája a DxOMark tesztjeiben.","id":"20180302_samsung_galaxy_s9_plus_a_legjobb_mobilkamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f82abc46-3839-4e19-ab0c-446d8d4dcfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa91db45-4ecc-4278-b99a-50bcfb005c53","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_samsung_galaxy_s9_plus_a_legjobb_mobilkamera","timestamp":"2018. március. 02. 10:00","title":"100-ból 99 pontot kapott: megvan, melyik telefonra került minden idők legjobb mobilkamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros tulajdonos viszont aggódik, vajon az amerikaiak mit szólnak a Made in Russia címkéhez.","shortLead":"Óriási sikert arat az európai piacokon egy szibériai gyógynövényekből készült kozmetikumcsalád. A volt üdítőgyáros...","id":"20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff119d74-399a-4983-9e3e-481649f3b17c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116a3a65-209b-425f-9e4b-534ecf08a819","keywords":null,"link":"/kkv/20180302_Vajon_magara_kenie_Amerika_az_orosz_kremet","timestamp":"2018. március. 02. 13:56","title":"Vajon magára keni-e Amerika az orosz krémet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán migránsozza a miskolci romákat, de ez a tudósításban nincs benne.","shortLead":"Orbán migránsozza a miskolci romákat, de ez a tudósításban nincs benne.","id":"20180301_Az_Orban_interju_legdurvabb_resze_kimaradt_az_MTIbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7e5e0a4-e19b-417c-8733-c1f087cbbb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b1e685-95f2-4fbb-99ee-4da9c10a6401","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Az_Orban_interju_legdurvabb_resze_kimaradt_az_MTIbol","timestamp":"2018. március. 01. 22:52","title":"Az Orbán interjú legdurvább része kimaradt az MTI-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26485e42-9fe5-4e57-a6e3-3c032db46d3f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem akárki, a Samsung Mobile vezetője jelentette be, hogy a dél-koreai óriási okoshangszórón dolgozik.","shortLead":"Nem akárki, a Samsung Mobile vezetője jelentette be, hogy a dél-koreai óriási okoshangszórón dolgozik.","id":"20180228_Hivatalos_a_Samsung_is_belep_az_okoshangszorok_piacara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26485e42-9fe5-4e57-a6e3-3c032db46d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39b92db-f46b-4b84-8783-6826c2344ed1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_Hivatalos_a_Samsung_is_belep_az_okoshangszorok_piacara","timestamp":"2018. február. 28. 17:00","title":"Hivatalos: a Samsung is belép az okoshangszórók piacára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]