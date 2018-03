Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Durva személyeskedésbe torkolló vita robbant ki, mert brit vádak szerint Oroszország áll a volt orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni mérgezéses merénylet mögött. \r

","shortLead":"Durva személyeskedésbe torkolló vita robbant ki, mert brit vádak szerint Oroszország áll a volt orosz-brit...","id":"20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=141b478b-7eba-47e7-a3c9-f48099ede61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6359a023-7c19-4d26-a586-81a43faef642","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Brit_kemugy__durvulo_hangnem_novekvo_tetek","timestamp":"2018. március. 16. 16:15","title":"Brit kémügy – durvuló hangnem, növekvő tétek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","shortLead":"Az emlékművet ott emelik, ahol Bowie először lépett színpadra legendás Ziggy Stardust-perszónájával.","id":"20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c5f8a9-1359-4dd3-98b0-6342ad61ff77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bf4520-d317-47e6-ba71-989662674d46","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_David_Bowie_szobrot_allitanak_Angliaban","timestamp":"2018. március. 17. 12:09","title":"David Bowie-szobrot állítanak Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","shortLead":"A miniszterelnök sajtófőnöke az MTI-n keresztül üzent.","id":"20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e30a0c-69e0-442f-9d3b-cc00bbbd5da9","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Havasi_hulyeseg_Orban_Viktor_nem_visel_golyoallo_mellenyt","timestamp":"2018. március. 16. 11:05","title":"Havasi: hülyeség, Orbán Viktor nem visel golyóálló mellényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába lefutott a vasárnapi oroszországi elnökválasztás, a világ aggodalommal figyeli az eseményeket, és azt latolgatja, milyen meglepetéseket tartogat a biztos győztesnek tekinthető Vlagyimir Putyin újabb hatéves elnöki mandátuma. Az utóbbi napok eseményei semmi jóval nem kecsegtetnek: vélhetően moszkvai parancsra próbálták idegméreggel megölni Salisburyben Szergej Szkripal orosz-brit kettős ügynököt, s a brit rendőrség gyilkosságként kezeli egy másik Putyin-ellenfél, Nyikolaj Gluskov halálát is.\r

","shortLead":"Hiába lefutott a vasárnapi oroszországi elnökválasztás, a világ aggodalommal figyeli az eseményeket, és azt latolgatja...","id":"20180317_Hirtelen_izgalmas_lett_az_orosz_valasztas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17f332bf-effa-45c0-a51f-27daddf2cad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2442ae3e-597e-4f14-96cd-0bf9fafe2616","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Hirtelen_izgalmas_lett_az_orosz_valasztas","timestamp":"2018. március. 17. 07:00","title":"Hirtelen izgalmas lett az orosz elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat tovább. A kormányváltást szorgalmazó bejegyzésének hozzászólásaiból szemezgettünk – vannak érdekesek.","shortLead":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat...","id":"20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a401ab7d-8a9b-4b17-860a-b74ba7233531","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","timestamp":"2018. március. 18. 08:03","title":"Besokallt Tibi atya, aki most már nem csak a \"diktátor Orbán\" ellen megy, hanem \"rühelli Sorost, mint a szart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cff954e-9b4f-4b57-80ad-aa6fd5d7802c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalosan is megerősítette éves fejlesztői konferenciájának helyszínét és időpontját.","shortLead":"Az Apple hivatalosan is megerősítette éves fejlesztői konferenciájának helyszínét és időpontját.","id":"20180316_Elkezdodott_a_regisztracio_ekkor_lesz_a_WWDC_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cff954e-9b4f-4b57-80ad-aa6fd5d7802c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81e492-271c-4181-9215-35b658a2d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_Elkezdodott_a_regisztracio_ekkor_lesz_a_WWDC_2018","timestamp":"2018. március. 16. 19:01","title":"Elkezdődött a regisztráció: ekkor lesz a WWDC 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]