Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","shortLead":"Három lehetőség közül választhatnak az internetezők.","id":"20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d8eb1-7737-45b8-898f-5b5b3b9ef11b","keywords":null,"link":"/elet/20180326_segitsen_elnevezni_az_allatkert_gorillabebijet","timestamp":"2018. március. 26. 10:55","title":"Segítsen elnevezni az állatkert gorillabébijét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó hír, hogy ezek nem olyan tojások, amelyekből például rántottát sütnek. ","shortLead":"A szakemberek más módszerekkel is kísérleteznek már, de egyelőre nem tudják nélkülözni a tojásokat. A fogyasztóknak jó...","id":"20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a1cf615-9e87-4182-bc0f-c359767cb7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6c8669-d6e7-4d78-b21f-a78da4534e60","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_evi_450500_millio_tojas_nelkul_most_nem_lehetne_influenza_elleni_vedooltast_gyartani","timestamp":"2018. március. 26. 17:26","title":"Évi 450-500 millió tojás nélkül most nem lehetne influenza elleni védőoltást gyártani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes születésnapi partiját, két sátoros KDNP-rendezvényt, és a politikus édesanyjának házát is féláron újították fel.","shortLead":"A cégből kitúrt alapító-tulajdonos kitálalt a Jobbik-közeli N1TV-nek, Győri Imre azt mondja, a Dunagép fizette Semjén...","id":"20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00eb6d9f-fde0-4382-97e3-a0804d6fc7c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ee257a-fb77-4117-a9a0-e6ca0503cba5","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Semjennek_szulinapi_bulit_anyjanak_kedvezmenyes_hazfelujitast_adott_a_Dunagep","timestamp":"2018. március. 26. 09:16","title":"Semjénnek szülinapi bulit, anyjának kedvezményes házfelújítást adott a Dunagép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"","category":"vilag","description":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló törvénytervezet már a parlament előtt van. Az viszont kérdéses, ki dönti el, mi az álhír, s mi a leleplezés. ","shortLead":"Tízéves börtönbüntetés járna az álhírek terjesztéséért a választásra készülő Malajziában. Az erről szóló...","id":"20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e070fd63-d19d-4f44-a80d-d7b61b712fcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Alhirert_tiz_ev_borton__egyelore_Malajziaban","timestamp":"2018. március. 26. 11:08","title":"Álhírért tíz év börtön – egyelőre Malajziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem hivatalos a miniszter. ","shortLead":"A múlt héten két lakossági fóruma is lett volna, de mindkettőt törölték, ezen a héten pedig egy kampányszereplésre sem...","id":"20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd74f868-dcce-4ae7-8e57-f783758662a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2060c4ef-6631-4843-b95f-568ac03a3160","keywords":null,"link":"/itthon/20180327_Kosa_lenyegeben_kihagyja_a_Fidesz_kampanyat_egy_forumra_sem_hivtak_meg","timestamp":"2018. március. 27. 07:41","title":"Kósa lényegében kihagyja a Fidesz kampányát, egy fórumra sem hívták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","shortLead":"Megnyert mindent, amit úszó megnyerhet. ","id":"20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348ed911-abe5-42f8-ba73-287d58e54e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a47e007-d27b-478a-ba18-cf8e4f92a467","keywords":null,"link":"/sport/20180327_Koszonom_vege__Gyurta_Daniel_visszavonul","timestamp":"2018. március. 27. 13:32","title":"\"Köszönöm, vége!\" – Gyurta Dániel visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","shortLead":"A Mészáros Csoport kizárólagos irányítása alá kerül a Mátrai Erőmű Zrt.","id":"20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446858fa-7b0f-4eb8-b1d9-133190fc2438","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Itt_van_Meszaros_nagy_dobasa_kivasarolja_a_cseh_partneret_a_Matrai_Eromubol","timestamp":"2018. március. 26. 15:34","title":"Itt van Mészáros nagy dobása: kivásárolja a cseh partnerét a Mátrai Erőműből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.","shortLead":"Ötvenháromra nőtt a kemerovói tűzvész halálos áldozatainak száma – közölték hétfő reggel az orosz hatóságok.","id":"20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5b128-49d7-4a85-b594-4dc32562a22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05251e14-fad8-439a-b7a2-5dc090cd50bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_dramai_dronvideo_az_izzo_sziberiai_plazarol","timestamp":"2018. március. 26. 09:01","title":"Drámai drónvideó az izzó szibériai plázáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]