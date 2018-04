Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy akár a SpaceX kilövésére is, persze csak akkor, ha ezek a közelben történnek.","shortLead":"Az alábbi eszköz figyelmeztethet az emberi füllel nem hallható hangokra, például egy kezdődő földmozgás morajára vagy...","id":"20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43eceaca-3476-4fe9-a71c-9d73e18ad99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29527279-333e-45ec-b73b-7e53f5517be7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180402_raspberry_boom_hallhatatlan_hangok_erzekelese","timestamp":"2018. április. 02. 14:03","title":"Hallhatatlan, de akár veszélyes hangokra is figyelmeztet ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A rendőrök a magyar hatóságok által körözött Mercedes Sprintert foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00654e6a-5cb8-4e6a-9f5a-f02ee0dd6f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0527db61-2546-458d-9874-caca795445f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180402_csanadpalota_lopott_auto_merecedes_sprinter","timestamp":"2018. április. 02. 08:21","title":"Még szmájli is volt a lopott autó hátulján, de ez sem hatotta meg a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"588f5458-1ee4-4a1d-bc97-46020ae16414","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A koszovói kormánykoalíció szakadásához vezetett, hogy a hét elején Pristinában őrizetbe vették a szerb állam Koszovó-felelősét, aki illegálisan lépett a Szerbia által el nem ismert országba. Az ügyből Belgrád és a koszovói albánok egyaránt politikai hasznot remélnek.","shortLead":"A koszovói kormánykoalíció szakadásához vezetett, hogy a hét elején Pristinában őrizetbe vették a szerb állam...","id":"20180401_koszovo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=588f5458-1ee4-4a1d-bc97-46020ae16414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd793c2-d373-4717-bc36-24f5793839c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180401_koszovo","timestamp":"2018. április. 01. 13:58","title":"Látszat vagy valóság, hogy Észak-Koszovó egész Európa puskaporos hordója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 13. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6faa680-b05f-492f-84cd-035ed251923c","keywords":null,"link":"/kkv/20180401_Szazezreket_er_egy_otos_talalat_is_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. április. 01. 16:59","title":"Százezreket ér egy ötös találat is a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"elet","description":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több nő mer, az aktuális trendektől eltérve, a saját ízlése szerint illatot választani – mondja Lipovszky Csenge illatesztéta.","shortLead":"Az idén a levendula lehet a parfümök egyik legnépszerűbb összetevője, a #metoo-mozgalom hozományaként pedig mind több...","id":"201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=583e3f7d-a6bb-4a18-9975-1095f9046fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ec7733-c606-4660-bae8-afe43018da2c","keywords":null,"link":"/elet/201812__lipovszky_csenge_illateszteta__parfumtrendekrol_tabukrol__erzo_orrok","timestamp":"2018. április. 02. 07:00","title":"Az illat védjegy és védelmet nyújt az összeomlás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti szavazók egyharmada gondolja így. A Republikon Intézet a 24.hu megbízásából vizsgálta az emberek hozzáállását a korrupcióhoz.","shortLead":"A kormánypárti szavazók egyharmada gondolja így. A Republikon Intézet a 24.hu megbízásából vizsgálta az emberek...","id":"20180402_Fideszes_kapcsolatok_nelkul_ma_Magyarorszagon_nem_lehet_sikeres_vallalkozast_inditani","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9188de9d-372f-485b-8f7e-0b6ac6b818e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19caa351-2d66-4209-bffd-c05df8754eab","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Fideszes_kapcsolatok_nelkul_ma_Magyarorszagon_nem_lehet_sikeres_vallalkozast_inditani","timestamp":"2018. április. 02. 08:42","title":"Fideszes kapcsolatok nélkül ma Magyarországon nem lehet sikeres vállalkozást indítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bf53e9-59a9-4711-b56a-c1485e245f76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség tett fel egy videót az összeütközött buszokról, ezen látszik, hogy az egyiknek az ablaka is kitört. ","shortLead":"A rendőrség tett fel egy videót az összeütközött buszokról, ezen látszik, hogy az egyiknek az ablaka is kitört. ","id":"20180401_Video_Ilyen_csunyan_osszetortek_a_repteren_utkozo_buszok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bf53e9-59a9-4711-b56a-c1485e245f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45399e4b-4429-484b-85a7-7cd49bf98370","keywords":null,"link":"/cegauto/20180401_Video_Ilyen_csunyan_osszetortek_a_repteren_utkozo_buszok","timestamp":"2018. április. 01. 16:48","title":"Videó: Ilyen csúnyán összetörtek a reptéren ütköző buszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a22d6e4-2669-4a0d-828c-2c8a51b4f9ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás előtti nap még egy utolsó nagy megmozdulást próbálnak összehozni.","shortLead":"A választás előtti nap még egy utolsó nagy megmozdulást próbálnak összehozni.","id":"20180401_Kormanyvalto_karnevalt_szervez_a_Kozos_Orszag_Mozgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a22d6e4-2669-4a0d-828c-2c8a51b4f9ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43b078d-7f7b-4407-98fe-95e8c6d0ee2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180401_Kormanyvalto_karnevalt_szervez_a_Kozos_Orszag_Mozgalom","timestamp":"2018. április. 01. 10:39","title":"Kormányváltó karnevált szervez a Közös Ország Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]