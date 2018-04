Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2238e050-e3b2-40db-808a-816df767f0e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda éjjel Budapesten, a lágymányosi állomáson csupán 16,2 fokig csökkent a hőmérséklet. ","shortLead":"Szerda éjjel Budapesten, a lágymányosi állomáson csupán 16,2 fokig csökkent a hőmérséklet. ","id":"20180419_itt_az_ujabb_melegrekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2238e050-e3b2-40db-808a-816df767f0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119eb68d-c413-4d4d-90fb-bc3e3a85fdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_itt_az_ujabb_melegrekord","timestamp":"2018. április. 19. 12:11","title":"Itt az újabb melegrekord, hétvégén is kitart a korai nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia Kupa döntőjében, miután a négy között 3-1-re győzött a Caen vendégeként.","shortLead":"A már bajnok és Ligakupa-győztes Paris Saint-Germain lesz a harmadosztályú Les Herbiers ellenfele a labdarúgó Francia...","id":"20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b6579f-c1be-44fb-bb0d-f96c39dbd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ccf778-d660-4544-a0c9-70cc58c78dfe","keywords":null,"link":"/sport/20180419_psg_caen_videobiro_francia_kupa","timestamp":"2018. április. 19. 11:14","title":"Öt percig nézegették, tényleg szabályos gólt lőtt-e Mbappé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban elkészítette ezek látványtervét.","shortLead":"Elképzelni is nehéz, hogy a Ferrari vagy a Koenigsegg valaha is városi kisautókat gyártson, a Budget Direct azonban...","id":"20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217ba01d-05a8-4026-b664-e06c2a5b7524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4388f8-d138-4160-8e8e-3f5edf4f5457","keywords":null,"link":"/cegauto/20180419_rolls_royce_ferrari_lamborghini_bentley_bugatti_chiron_varosi_autok","timestamp":"2018. április. 19. 04:01","title":"Rolls-Royce, Ferrari és a többiek: így néznének ki a luxusautók Smart méretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András próbálta megakadályozni a Tv2 megbírságolását. Visszanéztük az ülésről készült felvételt, ami alapján egyértelmű, hogy Patyi és az elvileg független tagok érveltek amellett, hogy teljesen rendben van, ha Marsi Anikóék belemondják a kamerába: Orbán Viktorra szavaznak. Azt is az elnök javasolta, hogy Vajnáéknak végül kisebb bírságot kelljen csak fizetni, sőt véletlenül majdnem megfeledkezett a pénzbüntetésről.","shortLead":"Mindent elmond a hatályos választási rendszerről és az e fölött őrködő NVB-ről, ahogy maga az elnök, Patyi András...","id":"20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=987efc1b-dbd4-403a-9059-1a1ded7d0477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcef522-6cf7-452d-9ae5-b6b166a72ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Orbannak_hajbokolo_NVBelnok_meg_akarta_furni_a_Tv2_birsagolasat","timestamp":"2018. április. 19. 10:45","title":"Az Orbánnak hajbókoló NVB-elnök meg akarta fúrni a Tv2 bírságolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b7fc31-09cf-4022-ac6a-41e4006ba486","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A börtön ablakán keresztül szökött meg az izlandi bűnöző, aki aztán ugyanazzal a géppel repült el Svédországba, amelyen a miniszterelnök is utazott.","shortLead":"A börtön ablakán keresztül szökött meg az izlandi bűnöző, aki aztán ugyanazzal a géppel repült el Svédországba, amelyen...","id":"20180420_Megszokott_a_bortonbol_majd_a_miniszterelnokkel_egy_gepen_repult_el_a_bitcoinbanyasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2b7fc31-09cf-4022-ac6a-41e4006ba486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302aa3e2-e5ff-412a-8615-bd86b5e8bec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Megszokott_a_bortonbol_majd_a_miniszterelnokkel_egy_gepen_repult_el_a_bitcoinbanyasz","timestamp":"2018. április. 20. 10:01","title":"Megszökött a börtönből, majd a miniszterelnökkel egy gépen repült el a bitcoinbányász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy része már valószínűleg régóta úszott a vízen.","shortLead":"A megvizsgált hulladékok egyebek mellett veszélyes mennyiségű kadmiumot és ólmot találtak a szakemberek. A tárgyak nagy...","id":"20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f21765f-3aec-4471-8add-40976b5e5cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576e7176-2a45-4dfb-8c07-fc9f37f6c95b","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_tele_van_mereg_a_genfi_tobol_kihalaszott_muanyag_hulladek","timestamp":"2018. április. 19. 22:10","title":"Tele van méreggel a Genfi-tóból kihalászott műanyag hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban óriási.","shortLead":"Hivatalosan ma kezdik árulni a Xiaomi elsősorban játékosoknak szánt telefonját, a megelőző érdeklődés pedig valóban...","id":"20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0431b377-845e-4d9d-a91f-900a0a4ac5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03cd33fc-05f8-4407-9d02-2b999b9205ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180420_Oriasi_siker_mar_egymillioan_regisztraltak_a_Xiaomi_uj_bivalyeros_telefonjara","timestamp":"2018. április. 20. 13:01","title":"Óriási siker: már egymillióan regisztráltak a Xiaomi új, bivalyerős telefonjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki politika esélyeiről, valamint a mögöttünk hagyott választásról is kérdezett a lap újságírója. Márki-Zay szerint április 8-a óta érezhetően többen félnek, és most ugyan még Európa közepén vagyunk, de közben egyértelműen Oroszország felé tartunk. ","shortLead":"Interjút adott a Magyar Narancsnak Hódmezővásárhely független polgármestere, Márki-Zay Péter, akit az ellenzéki...","id":"20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05c10108-ccd8-44cc-b8e4-0769665c81a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2692cac-e4cf-46ad-8391-70b6e0bcb721","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_MarkiZay_Lazar_egy_haragtarto_ember_nem_hiszem_hogy_kibekulunk","timestamp":"2018. április. 18. 21:00","title":"Márki-Zay: Lázár egy haragtartó ember, nem hiszem, hogy kibékülünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]