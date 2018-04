„A szomszédom mindig rendes velem, most is megengedte, hogy hozzak tőle gallyakat, mert elfogyott a tüzelőm” – ezt még valamikor februárban mondta Ambrus Sándor Kübekházán, amikor arra jártam, hogy a közmunkások építette és működtette kis helyi vendéglőt megnézzem. Azután jöttek a durva mínuszok, még szerencse, hogy Ambrus Sándor barátja ilyen jóságos: ad egy kis fát a szomszédnak, hogy meg ne fagyjon.

A 12 ezer forintos rezsikiegészítésről, amely a fával fűtő háztartásoknak is jár, egyelőre semmit nem tudnak a polgármesterek. A Magyar Közlönyben április 5-én jelent meg, hogy a Belügyminisztériumnak ki kell dolgoznia a juttatás mikéntjét.

"Halvány fogalmunk sincsen, hogyan kívánják megoldani. Tartok tőle, hogy csak kampányfogás volt”

– mondta erről Kübekháza polgármestere, Molnár Róbert.

A kormány kampányígérete volt a szociális tűzifa-kiegészítés is. Az erről szóló értesítést április 10-én, pár nappal a választások után iktatták és küldték el a falvak polgármestereinek. Most azonban ezzel is baj van: a szociális tűzifára jogosultak töredékének elegendő fa megvásárlására érkezett pénz az önkormányzatokhoz. Míg Kübekházán például 135 család volt jogosult télen a szociális tűzifára – ennyien kaptak egy vagy két köbméter tüzelőt attól függően, hogy van-e gyermek a családban –, most mindösszesen 354 ezer forintot kapott a falu, ebből a BM szerint 37 köbméter fát lehet venni, ezt kellene a 135 család között szétosztani. Molnár Róbert polgármester szerint persze ezt még fel is kell vágatni és szállítani, ez meg a hivatalnak jelent pluszköltséget. Ráadásul szerintük a mostani árak mellett az utalt pénzből ki sem jön a 37 köbméter, még azt is az önkormányzatnak kell kiegészítenie.

„Hogyan válasszuk ki, hogy kinek adjuk? A 37 köbméter olyan kevés, hogy nem tudjuk szétosztani 135 család között igazságosan. Ha ezt tennénk, akkor a hónuk alatt hazavihetnék”

– Molnár Róberték tologatják a döntést, ahogy sok más településen is ez a helyzet, több helyen fiókba tették a papírokat.