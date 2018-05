Az Európai Bizottság a hétéves időszakra 1135 milliárd euró kötelezettségvállalást javasol, ez azt jelenti, hogy összesen ennyi pénzt oszthatnak el, de ennél valamivel kisebb összeget határoznak meg az évente elkölthető forrásként. A különbségtétel abból ered, hogy az EU költségvetése nem lehet deficites – vagyis egy országgal ellentétben az unió nem bocsáthat ki például kötvényeket, hogy finanszírozza a bevételeket meghaladó kiadásokat. A keretösszeg átlagosan – 2018-as árakon – a 27 EU-tagállam nemzeti jövedelmének 1,11 százalékát jelenti, vagyis több, mint a mostani, 2014-2020 közötti forrás. Még több (1,14 százalék), ha hozzáveszünk olyan tételeket, mint például az Európai Békekeret vagy sürgősségi segélyek finanszírozására szolgáló tartalék. 2014-2020 között a kötelezettségvállalás a nemzeti jövedelem 1,03 százaléka, a tényleges kifizetés pedig 0,98 százalék. Viszont ha hozzátesszük, hogy 2020-tól a kasszába bekerül az úgynevezett Fejlesztési Alap, ami a harmadik országoknak nyújtott támogatásokat fedi, mindjárt nem olyan nagy a különbség. We are proposing a #EUBudget of €1.135 billion in commitments over the period from 2021 to 2027, equivalent to 1.11% of the EU27's gross national income. Taking inflation into account, this would amount to €1.279 billion in commitments. pic.twitter.com/L0XlIiSx9m — European Commission �������� (@EU_Commission) May 2, 2018

A pénzt ráadásul eggyel kevesebb országnak kell összedobnia, az Egyesült Királyság ugyanis 2020 végéig – vagyis a mostani hétéves költségvetési periódus lejártáig – fizet. Ez éves szinten több mint 10 milliárd eurós kiesést jelent, amit csak az enyhít valamelyest, hogy a britek közben visszatérítésben is részesülnek. Az eredeti terv az volt, hogy 2020 után az összes ilyen visszatérítést kivezetnék, ám itt visszalépett a bizottság: Günther Oettinger most már arról beszélt, hogy öt lépésben szüntetnék meg ezeket. A mostani javaslat csak az egyes célkitűzésekre szánt globális kereteket tartalmazza, a konkrét, országokra vonatkozó javaslatokat várhatóan május végétől teszik közzé. Az első a sorban május 29-én a regionális és kohéziós alapok felosztása lehet, és ekkor teszik közzé a közös rendelkezésekről szóló rendelet tervezetét is. Ez szólhat majd arról, hogyan kívánják szankcionálni azokat az országokat, amelyekben nem látják biztosítottnak az EU-pénzek ellenőrzését.