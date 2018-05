Bár megmarad az NGM államtitkári pozíciójában, de a Magyar Idők értesülései szerint elveszik Tállai Andrástól az adóügyeket. Azt egyelőre nem tudni, a NAV-elnöki pozíciót is bukja-e a kormány mezőkövesdi csodafegyvere.

Érdekes félmondat bújik meg a kormányátalakításról szóló Magyar Idők-cikkben: Tállai András megmarad parlamenti államtitkár az NGM-ben, de elveszik tőle az adóügyeket. Az nem derül ki, hogy ezzel együtt a NAV-elnöki pozíciónak is búcsút mondhat-e. Az épphogy megemlített változás bizony bukás, és főleg azért meglepő, mert Tállai András jobban teljesített, még a benzinárat is levitte, amivel sorra vívta ki a kormányzati elismeréseket. Igaz, egyik legnagyobb méltatója, Lázár János repült ki a legnagyobb ívben a kormányból, egészen a leghátsóbb parlamenti széksorig – hogy aztán Kossuth Cassandra-levelével igazi balladai homályt kavarva pakoljon össze. Természetesen érdeklődtünk a NAV-nál is, hogy Tállai András elnök marad-e, amint megérkezik a válasz, frissítjük a cikket.