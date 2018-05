Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. A Google autói május 16-án indulnak el a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék.","shortLead":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon...","id":"20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a456d2-1e9b-47bb-94cf-77f2fe33637c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","timestamp":"2018. május. 14. 11:03","title":"Frissül a Google Street View Magyarországon, mutatjuk a városok listáját, hogy merre megy majd az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","shortLead":"Tízmillió dollárt biztosítana az amerikai kongresszus a SETI néven ismert, földönkívüliek keresését célzó programra.","id":"20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8054cc3b-7ec5-4740-a98b-b002e8c95a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565ed15e-bdbe-487d-a6bd-0b6d79086acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Kongresszus_elott_a_foldonkivuliek_kutatasat_tamogato_javaslat","timestamp":"2018. május. 13. 18:16","title":"Az USA most már nagyon megtalálná a földönkívülieket, 10 millió dollárt költenének erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott. Azonnal meg is műtötték.","shortLead":"A 76 éves Gaston D’Aquino nem érezte rosszul magát, de orvoshoz ment, mert az Apple Watch gyanús értéket mutatott...","id":"20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d90c7cb-0b55-4671-8450-facf5191ddd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a56914e-b50e-4e55-b5b4-3981770458bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_apple_watch_okosora_tim_cook_james_green","timestamp":"2018. május. 15. 10:03","title":"Semmi rosszat nem érzett a 76 éves férfi, de bejelzett az órája, és ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","shortLead":"Böjttel és imával növelik az akaraterejüket és a türelmüket.","id":"20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=756ae190-ea4d-4023-a52b-355578e91975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14666aa8-e047-4cc2-97db-050b83876ade","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kezdodik_a_ramadan_az_iszlam_orszagokban","timestamp":"2018. május. 14. 15:42","title":"Kezdődik a ramadán az iszlám országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át az USA nagykövetségét, és ezzel Washington elismerte Jeruzsálemet a zsidó állam fővárosaként. A Donald Trump elnök által elrendelt jeruzsálemi nyitás napján a Gáza-övezet és Izrael határán kitört zavargásokban több mint ötven palesztin halt meg. Magyarország – az EU-tagállamok többségével ellentétben – támogatja a költöztetést. Az al-Káida terrorszervezet szent háborút hirdetett az USA ellen. ","shortLead":"Történelmi eseménynek nevezték az izraeli és amerikai politikusok azt, hogy Tel-Avivból Jeruzsálembe költöztetik át...","id":"20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89616e3c-2bba-4443-9d1e-b03b6528f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbaa6fa-cbe6-494d-878e-a21d8845ee08","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Megnyilt_a_Jeruzsalembe_atkoltoztetett_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2018. május. 14. 15:55","title":"Megnyílt a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetség, Gáza határán vérfürdő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő pártját, a Forza Italiát is magába foglaló Liga. ","shortLead":"További haladékot kért a kormány létrehozására az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Berlusconi többszörös exkormányfő...","id":"20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcb080b-3fd6-4705-834d-1a4d50399c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df874b8-a8f6-4afb-8847-e24b6625b0e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Meg_mindig_nem_sikerult_kormanyt_alakitani_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 14. 19:28","title":"Még mindig nem sikerült kormányt alakítani Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","shortLead":"Egyelőre még csak a tervezés és előkészítés folyik Paks II. ügyében. ","id":"20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f7bce-3dbd-424b-98e2-f04a6f2f0924","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Iskolat_ovodat_kell_epiteni_a_Paks_IIt_epito_oroszoknak","timestamp":"2018. május. 14. 15:02","title":"Iskolát, óvodát kell építeni a Paks II.-t építő oroszoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Trócsányi László miniszterjelölti meghallgatásán jogi lépéseket ígért az osztrák családi pótlék csökkentése miatt, elvetette ugyanakkor azt, hogy régi-új tárcája, az Igazságügyi Minisztérium beavatkozzon az OBH és az OBT közötti vitába.","shortLead":"Trócsányi László miniszterjelölti meghallgatásán jogi lépéseket ígért az osztrák családi pótlék csökkentése miatt...","id":"20180515_Trocsanyi_Felesleges_az_Europai_Ugyeszseg_nem_csatlakozunk_hozza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42cd215-d602-454e-a202-731d0f6ecb50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Trocsanyi_Felesleges_az_Europai_Ugyeszseg_nem_csatlakozunk_hozza","timestamp":"2018. május. 15. 10:22","title":"Trócsányi: Felesleges az Európai Ügyészség, nem csatlakozunk hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]