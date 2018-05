Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának konzultációt. ","shortLead":"Demográfiai kérdésekről, családpolitikáról, valamint az EP-választások előtt európai kérdésekről tartanának...","id":"20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d835c1-0d33-4f45-b83f-cd41a0d5a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac4fc75-75c3-49b2-b66e-cfa7b78032ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Rogton_ket_nemzeti_konzultaciot_is_belengetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 22. 06:03","title":"Rögtön két nemzeti konzultációt is belengetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8426df0e-aae8-4593-a7e0-0dcd192559aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már meg is kezdték a tiltó táblák felszerelését.","shortLead":"Már meg is kezdték a tiltó táblák felszerelését.","id":"20180521_dzel_hamburg_nemetorszag_dizelauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8426df0e-aae8-4593-a7e0-0dcd192559aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a910c22a-b6f5-460e-9648-c17388c61119","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_dzel_hamburg_nemetorszag_dizelauto","timestamp":"2018. május. 21. 11:46","title":"Hamburgban lesznek az első dízelmentes utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","shortLead":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","id":"20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a7d398-0aa2-4696-82ed-be9f2378f3b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","timestamp":"2018. május. 22. 13:51","title":"Most hirtelen nagyon jóban lett a kormány a vörös csillagos Heinekennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok meg pláne nem.","shortLead":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok...","id":"20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ef3e0-5d00-4310-960d-142cd988312c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","timestamp":"2018. május. 21. 12:19","title":"Az oroszokban valami elpattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","shortLead":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","id":"20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66c17f-c29f-4833-a6a7-62fdcaf14701","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","timestamp":"2018. május. 21. 14:20","title":"Emlékpadot avattak a Normafánál a fiatalon elhunyt Fábián Julinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","shortLead":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","id":"20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa910ca-88bb-4f30-88ae-9745a8516de2","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","timestamp":"2018. május. 21. 18:38","title":"Babos Tímea jól kezdett Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","shortLead":"Étel és ital nélkül voltak összezsúfolva a parányi négylábúak, de már biztonságban vannak.","id":"20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7921a61c-5868-4366-a2e8-f17986fa83f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49aced13-877d-427f-906d-b52e28c66043","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Olasz_allatkinzo_karmaibol_mentettek_meg_31_tunderi_kiskutyat_a_zalai_rendorok","timestamp":"2018. május. 21. 13:22","title":"Olasz állatkínzó karmaiból mentettek meg 31 tündéri kiskutyát a zalai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]