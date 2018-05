Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b36a030f-5b6d-412e-a938-dc1d2a20a431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön éri el a Nemzetközi Űrállomást az a szerkezet, amellyel minden eddiginél hosszabb ideig lesznek képesek tanulmányozni a kutatók a kvantumfizika törvényeit. Ehhez viszont rendkívül hideget kell csinálni.","shortLead":"Csütörtökön éri el a Nemzetközi Űrállomást az a szerkezet, amellyel minden eddiginél hosszabb ideig lesznek képesek...","id":"20180523_nasa_cold_atom_lab_kvantumfizika_atom_merese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36a030f-5b6d-412e-a938-dc1d2a20a431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36a8781-4897-4d16-8afb-943c83c79923","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_nasa_cold_atom_lab_kvantumfizika_atom_merese","timestamp":"2018. május. 23. 15:03","title":"A NASA létrehozott egy dobozt, ahol 10 milliárdszor (!) hidegebb lesz, mint az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök tavaly óta dolgoznak az új projekten, de csak az idei évben állt minden össze ahhoz, hogy élesben is el tudják indítani.","shortLead":"A rendőrök tavaly óta dolgoznak az új projekten, de csak az idei évben állt minden össze ahhoz, hogy élesben is el...","id":"20180522_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=625c86f2-119d-4991-a4fe-ab06f254cf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd72f5-9f58-4cfd-9010-45038590f4d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_traffipax_sebessegmeres_civil_rendorauto","timestamp":"2018. május. 22. 06:41","title":"Új módszerrel, észrevehetetlenül is traffipaxoznak a magyar rendőrök, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áramot és egyéb javakat lopott a vád szerint. ","shortLead":"Áramot és egyéb javakat lopott a vád szerint. ","id":"20180522_Birosag_elott_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1184b4-8707-4197-8736-a10664895661","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Birosag_elott_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 22. 10:13","title":"Bíróság előtt Lagzi Lajcsi, a vád a közműszolgáltatók megkárosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","shortLead":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","id":"20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ba6ac-b8ee-444c-89ad-465fa75320db","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","timestamp":"2018. május. 21. 20:52","title":"\"Páratlan katasztrófa\" volt a Lidl amerikai nyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170","c_author":"","category":"vilag","description":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába az Alternatíva Németországért (AfD) három vezetője, köztük az akkori pártvezér Frauke Petry. Ez az első bizonyíték arra, hogy Moszkva pénzelte az AfD-t. ","shortLead":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába...","id":"20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea27fbe6-ff8c-4ddb-aca7-876d68e4795b","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","timestamp":"2018. május. 22. 14:14","title":"Az oroszok fizették a német szélsőjobbosok moszkvai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárdos jutalmat osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","id":"20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3d9ff-e0a8-4775-9281-e20d81a6f840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","timestamp":"2018. május. 23. 11:51","title":"Megvan, ki váltja Tállai Andrást a NAV élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","shortLead":"Igazából nincs is ebben semmi meglepő: majdnem 220 hellyel jobban áll a világranglistán, mint ellenfele. ","id":"20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=887de864-5453-4a6d-878b-9c7f844d31c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa910ca-88bb-4f30-88ae-9745a8516de2","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Babos_Timea_jol_kezdett_Strasbourgban","timestamp":"2018. május. 21. 18:38","title":"Babos Tímea jól kezdett Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]