Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért gondolja, hogy Elon Musk téved.","shortLead":"Eric Schmidt a párizsi VivaTech konferencián fejtette ki véleményét a mesterséges intelligenciáról – és arról, miért...","id":"20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f11519c1-5ded-4b0a-af10-526e8f801864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43014f0-5f2c-4e94-b1cd-0a38b8ec3418","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_eric_schmidt_elon_musk_mesterseges_intelligencia_vivatech","timestamp":"2018. május. 28. 15:03","title":"\"Szerintem téved\" – a volt Google-főnök gyorsan helyretette Elon Muskot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","shortLead":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","id":"20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569b837-df98-4974-868b-5122bf3095f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","timestamp":"2018. május. 28. 12:23","title":"950 millió forintos ajándékot adott magának Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","shortLead":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","id":"20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934b16e-a7a4-4871-91aa-3a5355079e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. május. 27. 14:55","title":"Az unió soros elnöke Orbán \"kottájából\" játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","shortLead":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","id":"20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e19dde-81ca-4358-96cb-794255e03279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","timestamp":"2018. május. 28. 14:52","title":"Betilthatják a műanyag szívószálat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","shortLead":"Tovább drágul a gázolaj, a benzin ára viszont épp 400 forint alatt marad.","id":"20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b58c8de-b2ab-4cde-b9f2-2750f71b9fb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Nincs_vege_a_dragulasnak_a_heten_mar_410_forintert_lehet_tankolni","timestamp":"2018. május. 28. 13:12","title":"Nincs vége a drágulásnak, a héten már 410 forintért lehet tankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f69b8205-a8f2-481f-bb43-d768fdc39896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1d589b-6570-4daa-acb5-57af4b5e2e0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Groupama_Arena_Apja_adta_a_gyerek_kezebe_a_felrobbant_hanggranatot","timestamp":"2018. május. 27. 20:52","title":"Groupama Aréna: Apja adta a gyerek kezébe a felrobbant hanggránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ddce6-c57f-4866-88e8-ebcf514e3184","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért szinte nincs is olyan korosztály, akivel ne találkoznánk a biztonságos, egyre jobb minőségű bicikliutakon a Balaton, a Fertő vagy a Velencei tó körül, de azok száma is növekszik, akik már külföldi pihenésüket sem tudják elképzelni kerékpározás nélkül. Különösen, ha az úti cél a szomszédos Ausztria, melynek több régiója is vonzó útvonalakkal csábítja a két keréken guruló turistákat. ","shortLead":"Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért...","id":"feelaustria_20180522_Ki_hogyan_teker_Profi_segitseg_biciklistura_elott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ddce6-c57f-4866-88e8-ebcf514e3184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc5e5c-9641-4899-a339-ab619b778a64","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180522_Ki_hogyan_teker_Profi_segitseg_biciklistura_elott","timestamp":"2018. május. 28. 07:30","title":"Ki hogyan teker? Profi segítség biciklistúra előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52130b42-358d-4293-888b-bc3b08de5c86","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Van_lejjebb_a_Habonymedia_a_gyerekmento_host_is_alazza","timestamp":"2018. május. 28. 17:02","title":"Van lejjebb: a Habony-média alázza a gyerekmentő hőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]