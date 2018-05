Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33d723e8-f811-4797-bc76-6203cce86e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60574bfd-4d86-4d35-a091-16088dee05f4","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Lehet_ez_veletlen_A_Magyar_Nemzet_ujsagalapito_gardaja_sem_kapja_meg_uj_lapjat","timestamp":"2018. május. 27. 16:09","title":"Lehet ez véletlen? A Magyar Nemzet újságalapító gárdája sem kapja meg új lapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti Biennálén; a főkurátori kiállítás résztvevői közül pedig Eduardo Souto de Moura portugál építészt jutalmazták a díjjal.","shortLead":"House Tour című kiállításával Svájc nyerte el a legjobb pavilonnak járó Arany Oroszlán-díjat a 16. Velencei Építészeti...","id":"20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6798b974-1540-4a1d-a353-45c5705588c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd026e7f-5425-4974-91f0-69434a443f04","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Svajc_kapta_az_Arany_Oroszlant","timestamp":"2018. május. 27. 14:33","title":"Svájc kapta az Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most meglepő lépést fontolgat a szakember.","shortLead":"Andy Rubint az Android, illetve újabban az Essential okostelefon atyjaként emlegetik. Ha igazak a hírek, akkor most...","id":"20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116f51d8-bb6e-4bb8-ac22-75a650cdfa83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8e762-4dd3-43b6-98ce-b1ca09ad3511","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_android_atyja_andy_rubin_eladna_essential_products_vege","timestamp":"2018. május. 28. 11:03","title":"Mi történhetett, vége a mobilgyártónak? Árulja cégét az Android atyja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert algoritmusaikat sem a júzerek, sem hirdetők nem szeretik igazán. Interjú.","shortLead":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert...","id":"201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccbbf1d-2988-4025-95c6-c7065040cc74","keywords":null,"link":"/kkv/201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","timestamp":"2018. május. 26. 15:30","title":"A jövő közösségi oldalán a felhasználó szerezhetne pénzt adatai megosztásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a","c_author":"Kovács-Álmos Gyöngyvér","category":"elet","description":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők lennének a világ közepe. (Mintha a hétköznapokban a szülők nem pont ugyanezt tennék, csak talán kevésbé látványosan.) A gyereknap ugyanakkor a felnőtteknek is fontos, például azért, mert van benne valami az elmúlásból is: egy gyerek csak egy adott pontig gyerek. És ezt a változást szülőként nem könnyű feldolgozni. Hogy mennyire nem, arról itt egy helyzetértékelés első kézből, egy, a gyerekkort levetkőzni próbáló kiskamasz édesanyjától. Kovács-Álmos Gyöngyvér írása.","shortLead":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők...","id":"20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf0c2f2-1f2e-4b2f-bdbf-633e415f6e33","keywords":null,"link":"/elet/20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","timestamp":"2018. május. 27. 10:00","title":"Vajon Vekerdy Tamás ezért vállon veregetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","shortLead":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","id":"20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b567edd-4591-4a9e-a8fc-e78895236435","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 08:32","title":"\"Pókembernek\" nevezik a bevándorlót, aki az épületen felmászva mentett meg egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti képviselő lett. Az MSZP a független Erdei Sándort támogatja, akinek Rokker Zsolti a művészneve. A Jobbik is.","shortLead":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti...","id":"20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab9e85d-d401-40c6-9ba6-dfbe2b262c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 28. 12:26","title":"Rokker Zsolti mögé állt az MSZP Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]