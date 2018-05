Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32. fordulójában.","shortLead":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32...","id":"20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880ea6a1-7099-4bdf-ae04-fd197cc38e65","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","timestamp":"2018. május. 27. 17:31","title":"Magyar siker: a debreceni stadion nem bírt az esővel, az öltözőkig tört be a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","shortLead":"Rekordszámú, összesen 60 államtitkár dolgozik az új kormányban. ","id":"20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8612e545-0770-4869-b5da-94afe8e84242","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Soha_ennyi_allamtitkara_nem_volt_meg_Orbannak_se","timestamp":"2018. május. 28. 07:10","title":"Soha ennyi államtitkára nem volt még Orbánnak se","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","shortLead":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","id":"20180527_Komolyan_megserult_Szalah","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064abad9-b36d-48ee-a9d1-405d4ca8b34b","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Komolyan_megserult_Szalah","timestamp":"2018. május. 27. 08:56","title":"Komolyan megsérült Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony zuglói polgármester marad.","shortLead":"Karácsony zuglói polgármester marad.","id":"20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d80333-ff19-474b-8780-a6756b2685e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abfbf57f-74c8-4b29-94a3-dc7f4cbcd82b","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Hivatalosan_is_eldolt_ki_ul_be_Karacsony_Gergely_helyere","timestamp":"2018. május. 27. 15:03","title":"Hivatalosan is eldőlt, ki ül be Karácsony Gergely helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken megrendezett népszavazáson a hivatalos végeredmény szerint - jelentette be szombat este az ír választási bizottság.","shortLead":"Az ír választók 66,4 százaléka támogatta a terhességmegszakításokra vonatkozó teljes tilalom eltörlését a pénteken...","id":"20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f0797cc-3abb-4346-8e12-f675a681e70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b3e3c6-d371-47f9-b5a6-60f5407eb8f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Vesztettek_az_abortuszellenesek","timestamp":"2018. május. 26. 19:48","title":"Vesztettek az abortuszellenesek Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","shortLead":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","id":"20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c293e-761f-42d4-ab9e-aa99233a7303","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","timestamp":"2018. május. 26. 14:56","title":"Az LMP megvédené a gyerekeket a politikusoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást a tűzoltóknál. ","shortLead":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást...","id":"20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6cd577-892f-4acd-97ba-1c123bf762e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 11:31","title":"Francia állampolgárságot kaphat a bevándorló, aki megmentett egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]