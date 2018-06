Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f0957ca-9cac-47b4-9abd-d6f0f0c49152","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetések egyik szervezője, Homonnay Gergely szerint nyáron nem lehet tömegeket megmozgatni, de pár hónap múlva folytatják. Dolgoznak egy civil mozgalom létrehozásán is.","shortLead":"A tüntetések egyik szervezője, Homonnay Gergely szerint nyáron nem lehet tömegeket megmozgatni, de pár hónap múlva...","id":"20180601_Stop_Soros_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_mozgalom_homonnay","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0957ca-9cac-47b4-9abd-d6f0f0c49152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb13302-8331-4c55-9bc7-75c00885352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Stop_Soros_mi_vagyunk_a_tobbseg_tuntetes_mozgalom_homonnay","timestamp":"2018. június. 01. 12:11","title":"A Stop Sorost nem az utcán akarják megállítani, a tüntetők ősszel folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi buszokon sokszor rettentő meleg van, amit a merev szabályozás, az elromlott légkondicionálók és a sofőrok ellenállása egyaránt nem segít csökkenteni.\r

\r

","shortLead":"A fővárosi buszokon sokszor rettentő meleg van, amit a merev szabályozás, az elromlott légkondicionálók és a sofőrok...","id":"20180602_Hoseg_a_buszokon_merev_szabalyok_es_meghibasodott_berendezesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b57851-79f3-419c-8697-d9a1139459dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbf7dd5-edcd-445f-b8ab-3d0bd86f9877","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Hoseg_a_buszokon_merev_szabalyok_es_meghibasodott_berendezesek","timestamp":"2018. június. 02. 19:52","title":"Hőség a buszokon: merev szabályok és meghibásodott berendezések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy az eredetileg tervezett időpontban és helyszínen, azaz június 12-én, Szingapúrban megtartják a csúcstalálkozót Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel. ","shortLead":"Az amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy az eredetileg tervezett időpontban és helyszínen, azaz június 12-én...","id":"20180601_trump_megis_talalkozik_szingapurban_kim_dzsong_unnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76f4d5-9244-4d2d-b500-f29e0be1ef40","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_trump_megis_talalkozik_szingapurban_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 01. 20:58","title":"Trump mégis találkozik Szingapúrban Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","shortLead":"Kósa Lajost választotta elnökének tisztújító közgyűlésén az Országos Szövetkezeti Tanács – közölte a szervezet. ","id":"20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38034aa8-ab6f-456d-be3b-13435a868f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kosanak_bejott_a_diakszovetkezeti_mult_az_Orszagos_Szovetkezeti_Tanacs_elnoke_lett","timestamp":"2018. június. 01. 10:08","title":"Kósának bejött a diákszövetkezeti múlt: az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős helyettes államtitkárát. ","shortLead":"Május 31-i hatállyal felmentették tisztségéből Závogyán Magdolnát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért...","id":"20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28ef99b-80de-4867-8515-439576111a73","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Orban_osszeferhetetlenseg_miatt_kirakta_egy_allamtitkarat","timestamp":"2018. június. 01. 08:49","title":"Orbán összeférhetetlenség miatt kirakta egy helyettes államtitkárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta az úgynevezett társadalmi minimumot is.","shortLead":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta...","id":"20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a158ee5d-bd50-4cf5-afd1-a048f4429750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","timestamp":"2018. június. 01. 07:48","title":"A magyarok harmada a létminimum alatt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","shortLead":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","id":"20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac84a67-e676-4ed4-8e8d-9ffd2cdd95c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","timestamp":"2018. június. 01. 10:13","title":"Törőcsik Mari tervezi, hogy visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","shortLead":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","id":"20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dbcd4-a4bb-45dc-ab54-0ad533c8ae82","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","timestamp":"2018. június. 01. 08:34","title":"Kulka János eladta házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]