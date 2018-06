Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812","c_author":"","category":"itthon","description":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és felfüggeszt vele minden kapcsolatot.\r

\r

","shortLead":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és...","id":"20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0284918-19fb-4f39-a130-1ec5960e01dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 13:29","title":"Totális háborút indít a Fidesz a holland testvérpártja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok kincsesbányáját, a GitHubot.","shortLead":"A Microsoft hétfőn jelentette be, hogy mintegy 7,5 milliárd dollárért megszerezi a nyílt forráskódú kódok...","id":"20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e8db75b-b525-425b-8306-2b372f8ecbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5a3770-6511-42e3-97c0-285bd5dff1dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_microsoft_github_felvasarlas_nyilt_forraskod","timestamp":"2018. június. 04. 19:03","title":"Hivatalos: a Microsoft 7,5 milliárd dollárért megveszi a GitHubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd046a1-2b07-4d62-a50b-c118f9881088","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","shortLead":"A mű egy svéd szabadúszó újságíró, Joakim Medin munkája.","id":"20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b04727b-c3dd-453a-a96f-26cb456d46f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a3fede-1058-4dde-85a4-81b5c0dc304a","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_Felelem_es_undor_az_illiberalis_Magyarorszagon__kemeny_hangvetelu_konyvet_irtak_Orbanrol","timestamp":"2018. június. 04. 23:24","title":"Félelem és undor az illiberális Magyarországon - kemény hangvételű könyvet írtak Orbánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","shortLead":"Az Apple fő YouTube-csatornáján osztott meg egy rövid animojis videót. Az időzítés nem véletlen.","id":"20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291b80a3-4545-45af-9e40-48d18b2f324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3c942e-fb9e-4fc4-bf90-65ed1e028c01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_apple_animoji_karaoke_wwdc_2018_ios","timestamp":"2018. június. 04. 14:03","title":"Videó: közvetlenül a WWDC előtt osztott meg a világgal egy bájos animoji karaokét az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4213902-16c7-4bd7-a9f2-10ed52175d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ffe787-b586-4a94-a5e9-082a9f07e606","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Kezmuves_akciofilm_lett_ebbol_a_dronmentesbol","timestamp":"2018. június. 06. 11:58","title":"Kézműves akciófilm lett ebből a drónmentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben az esetben igazán morbid reakció lenne. Vélemény.","shortLead":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben...","id":"20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e969a15-16d0-40dd-87d3-e208d6946bdc","keywords":null,"link":"/velemeny/20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","timestamp":"2018. június. 06. 09:54","title":"Gomperz Tamás: Messi és a zsidók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta Vlagyimir Putyin nem sokkal az előtt, hogy elindult volna ausztriai látogatására. Az orosz államfő az utóbbi időben egyre ritkábbam látogat Nyugatra, igaz Magyarországon tavaly kétszer is megfordult.","shortLead":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta...","id":"20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5c338d-2a55-4d09-8e5b-770d583e22bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","timestamp":"2018. június. 05. 12:33","title":"Putyin azt mondja, nem akarja megosztani az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]