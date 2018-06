Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam, hogy jó élet jutott nekem. Ám amikor megkezdődött a kezelés, úgy éreztem, az valóban működik” – idézte a 49 éves Judy Perkinst a CBS News amerikai tévécsatorna.","shortLead":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam...","id":"20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6891e0-237f-4cc4-aaa7-8ea6bae32fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","timestamp":"2018. június. 05. 15:26","title":"Megszólalt a végső stádiumú rákból kigyógyított amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha azt vesszük, hogy kik azok, akik az elmúlt három évtizedben startoltak: a legnagyobb, de legalábbis a legsikeresebb.","shortLead":"Pályafutása legjobb dalait állította színpadra két órában az elmúlt 30 év egyik legnagyobb férfi szólósztárja. Sőt, ha...","id":"20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=410fe0d6-ac21-4ab9-9a9a-7507b98809ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144b1187-bd54-4ef4-8d92-d4c36ca1f538","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_rock_and_roll_meg_nem_halott_Lenny_Kravitz_Budapesten","timestamp":"2018. június. 04. 11:13","title":"A rock and roll még nem halott - Lenny Kravitz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban. Június 29-től szeptember 7-ig az Omega, D. Nagy Lajos, Hobo, az Apostol és a Dinamit lép fel.","shortLead":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban...","id":"20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0bf42d-2805-4aaa-9d85-379281eec259","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","timestamp":"2018. június. 05. 13:35","title":"Nyáron újra rocklegendák koncerteznek a Várkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát az ülőhelyén. A testére rögzített érzékelők szerint fel sem állt ugyanis egész idő alatt. Azt nem tudni, mennyit evett és ivott útközben.

","shortLead":"Tévedések persze lehetnek, de a jelek szerint egy Perth–London légi járat utasa nagyon kényelmesen érezhette magát...","id":"20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07417dd4-3770-4296-b06f-dca454dc2399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a4c3ee-3a4b-493c-a012-741149adf8f2","keywords":null,"link":"/elet/20180604_vizsgaljak_a_legi_utas_rejtelyet_aki_valoszinuleg_kibirt_17_orat_pisiles_nelkul","timestamp":"2018. június. 04. 17:47","title":"Vizsgálják a légi utas rejtélyét, aki valószínűleg kibírt 17 órát pisilés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","shortLead":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","id":"20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e26b636-5ad1-4446-8977-7c466c52936f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. június. 06. 08:13","title":"Kicsit olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok felhasználóiról, sőt azok ismerőseiről is személyes, köztük érzékeny adatokat is átadott a Facebook több tucat telefongyártó és más eszközöket készítő cégnek. Ráadásul ezt nem a Facebook hozta nyilvánosságra, hanem újságírók derítették ki.","shortLead":"Az okostelefonok felhasználóiról, sőt azok ismerőseiről is személyes, köztük érzékeny adatokat is átadott a Facebook...","id":"20180604_facebook_adatmegosztas_megallapodas_mobilgyartok_apple_samsung","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a4d6c31-1610-4e90-93f7-d7fb3225ac38","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_facebook_adatmegosztas_megallapodas_mobilgyartok_apple_samsung","timestamp":"2018. június. 04. 12:33","title":"Elfelejtettek szólni, de most kiderült: 60 telefongyártónak adta ki személyes adatainkat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]