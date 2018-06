Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló buszon. Több utas is látta, mi történt, a sofőr állítólag nem állt meg. Nem tudni, van-e felvétel a buszon történtekről, illetve tett-e valaki feljelentést.","shortLead":"A BKV Figyelő tette közzé egy utas beszámolóját arról, hogy hétfő este egy férfi megvert egy részeg nőt a metrópótló...","id":"20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=274d2f86-c5d0-4056-aa87-65ad46c2361b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b024ec-9fbf-4e88-9787-46f1b20741f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_utasbeszamolo_durvan_megvertek_egy_not_a_metropotlon","timestamp":"2018. június. 05. 14:56","title":"Utasbeszámoló: durván megvertek egy nőt a metrópótlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani számra rukkoltak elő. Igaz, megfelelően fejlett dróntechnológia hiányában erre eddig nem is nagyon lettek volna képesek.","shortLead":"A Time magazin fennállásának 95 éve alatt soha nem készített még annyira digitális címlapot, mint amilyennel a mostani...","id":"20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e21f76ea-9a4f-4d10-85ef-7bb446de8a63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04f6ce-2ff2-4029-ad3a-0a5adda1a340","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_time_magazin_cimlap_intel_dron","timestamp":"2018. június. 05. 11:03","title":"A National Geographic zseniális címlapja után most a Time magazin rukkolt ki egy remek címlappal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","shortLead":"Nyugat- és Közép-Magyarországon felhőszakadás várható.","id":"20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e71dd918-34c6-436d-beab-3e00836831b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d202ef6-b0bf-4382-bca7-751bd6370dc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 05. 11:55","title":"Kéznél van az esernyője? Riasztást adtak ki a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet élni. Más vélemény szerint inkább a kormánynak kéne visszafognia a lakájmédiáját. ","shortLead":"Aradszki András felháborodva beszélt arról, az egyik politikustársa családja hónapokon át képtelen volt normális életet...","id":"20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94605179-e900-4a4e-a608-95e9b333bed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350eb5af-72f6-453c-a594-fd795ce36772","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elszolta_magat_a_KDNPs_politikus_egy_konkret_ugy_miatt_modostjak_az_Alaptorvenyt","timestamp":"2018. június. 05. 16:38","title":"Elszólta magát a KDNP-s politikus, egy konkrét ügy miatt módosítják az Alaptörvényt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","shortLead":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","id":"20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff5fe6c-32a4-419a-ba77-0737b56ef1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","timestamp":"2018. június. 05. 14:14","title":"Aragornról fog szólni A Gyűrűk Ura-tévésorozat első évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","shortLead":"A három űrhajós fél évet tölt majd Föld körüli pályán, különböző tudományos kutatásokat végeznek.","id":"20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7b93a17-090f-4be9-8d3a-2aab8019ee4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4300ae7c-a388-4843-b784-6e1ae21f86cc","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Orosz_amerikai_es_nemet_urhajost_lottek_ki_az_urbe","timestamp":"2018. június. 06. 18:29","title":"Orosz, amerikai és német űrhajóst lőttek ki az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési mérkőzést.","shortLead":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési...","id":"20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16514658-9b84-4b4c-b434-5b7013abe30d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","timestamp":"2018. június. 06. 09:21","title":"Az izraeli-palesztin konfliktus miatt elmarad Messiék vb-főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]