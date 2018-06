Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3","c_author":"Muck Tibor","category":"gazdasag","description":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","shortLead":"Aminek pontos ára van, azt nem fizeti ki, ami átláthatatlan, arra jut bőven a közpénzből. ","id":"201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da56591-d950-411e-b044-17bde2cb11f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed2fd97-e238-4f7b-b041-9687fe9b80d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/201823__mavpenzugyek__allami_bokezuseg__kezi_vezerles__tamogatasi_talany","timestamp":"2018. június. 10. 15:00","title":"Minden, csak nem kiszámítható, ahogy az állam önti a százmilliárdokat a vasútba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"","category":"itthon","description":"Nagy vihart kavart, amikor az LMP-s Ungár Péter Facebook-oldalán közzétette azt a Lovas Istvántól érkezett üzenetet, amelyben az Echo TV újságírója durva szavakkal illette az ellenzékieket, illetve több külföldi politikust, köztük az agydaganattal küszködő John McCain amerikai szenátort is. Most azt állítja, feltörték a postafiókját, s bár egyetért a kifogásolt levél tartalmával, a gyalázkodó mondatokat nem ő írta.","shortLead":"Nagy vihart kavart, amikor az LMP-s Ungár Péter Facebook-oldalán közzétette azt a Lovas Istvántól érkezett üzenetet...","id":"20180610_Mar_Lovas_Istvan_email_fiokjat_is_feltortek__legalabbis_ezt_allitja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b8e68b-72e2-48ae-b805-f55951f3fcb0","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Mar_Lovas_Istvan_email_fiokjat_is_feltortek__legalabbis_ezt_allitja","timestamp":"2018. június. 10. 21:25","title":"Lovas István állítja, nem ő írt gyalázkodó üzenetet az LMP-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György. A magyar származású amerikai milliárdos a The Washington Post című amerikai lapnak adott nyilatkozatában azt hangsúlyozta, korábban azt hitte, Európában annyira sikeres lesz tevékenysége, hogy be is fejezheti jótékonysági szervezetinek a működtetését is. Azt is közölte, nem vonul vissza.","shortLead":" „Ami elromolhatott, az el is romlott” – így értékelte a világban az utóbbi években zajló folyamatokat Soros György...","id":"20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29afac94-9394-4d51-baf5-ed556df8e173&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021d8114-6d59-443c-8468-d9946e2e88cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_Soros_kozolte_nem_vonul_vissza_es_meg_kemenyebben_harcol","timestamp":"2018. június. 10. 17:54","title":"Soros közölte, nem vonul vissza, és még keményebben harcol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze az autópálya 142. km-énél a főváros felé vezető úton. Sérülés nem történt \r

\r

","id":"20180610_Baleset_volt_az_M3ason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89a0c640-5c59-47ca-8f7f-fba3f544a3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb290df-3b00-4fc2-9584-aefc6173438b","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Baleset_volt_az_M3ason","timestamp":"2018. június. 10. 13:25","title":"Baleset volt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes céllal szerveződött.","shortLead":"Több mint 2500 nő vetkőzött le és szaladt be a tengerbe egy írországi strandon. A világcsúcsnak számító akció nemes...","id":"20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00461a8-645c-4d3c-ac72-628fbe9cd775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1217089a-0259-4d14-bfd9-eb0590c44e37","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Megdolt_a_noi_meztelensegcsucs_Irorszagban","timestamp":"2018. június. 10. 16:36","title":"Megdőlt a nem öncélú női meztelenségcsúcs Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","shortLead":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","id":"20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab06af1-d8fe-41d2-9533-53a590a15960","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","timestamp":"2018. június. 09. 10:22","title":"Filmszerű videót közölt a rendőrség a zuglói díler lekapcsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]